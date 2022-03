Durván drágultak a magyar áramárak is a háború miatt, közel a történelmi csúcs

A gázárak szárnyalásával párhuzamosan az utóbbi napokban a magyar tőzsdei azonnali és határidős áramárak is hatalmasat emelkedtek, történelmi csúcs közelében járunk, így ez is fáj azoknak a magyar intézményeknek, akiknek mostanában kell új szerződést kötnie, vagy a tőzsdei árakhoz igazodik az áramköltsége.

A legutolsó rugalmas kapacitás, mint a gázerőművek termelési költsége, alapvető fontosságú az áramárak kialakulásában és éppen ezért okoz durva áramár-emelkedést a gázárak elszállása. Amint az alábbi ábrán láthatjuk: az orosz invázió elindulása előtt, a múlt hét első felében még a másnapi zsinórtermék ára a magyar áramtőzsdén 140-150 euró/MWh körül volt, majd kilőtt és a mai ár már 338 euró volt, miközben a vezető európai gáztőzsdén átmenetileg új történelmi csúcsra ugrott a gázár az orosz szállításokkal kapcsolatos hatalmas bizonytalanságok miatt. Erről bővebben ebben a hírfolyamunkban és cikkeinkben írtunk:

A magyar másnapi zsinór áramár ennél csak egyszer, a karácsony előtti néhány extrém napban volt magasabb, akkor a csúcs 420 euró volt. A következő hetek, hónapok, negyedévek határidős árai is durván meglódultak, de ezeknél február második felében voltak már magasabbak is az árak átmenetileg.

Sajnos az orosz gázszállításokkal kapcsolatos kockázatok miatt (a lengyelek teljes orosz energia embargót követelnek és a németek is utalgatnak rá, hogy a készülő újabb uniós szankciókban ilyesmi is lehet, ezért a teljes orosz szállítás leállítására is készülnek forgatókönyveik) a magyar árampiacon is benne van a pakliban a további jelentős emelkedés.

A minap írtunk arról, hogy már a tavalyi év második felének durva gáz- és áramár emelkedése miatt felrobbant Magyarország áramszámlája. Ez sajnos az idei első két hónap alapján és a háborús környezet mellett bizonyára folytatódik egyelőre.

