Itt a döntés: kamatot emelt az MNB a háború kellős közepén!

75 bázisponttal magasabban, 5,35%-on hirdette meg egyhetes betéti tenderét csütörtökön az MNB, a szigorítás váratlannak volt mondható, elsősorban az utóbbi napok forintgyengülésére reagálhattak vele.

Előzetesen az volt a kérdés, lép-e valamit az MNB a forint utóbbi napokban látott gyengélkedésére, a jegybank kedden azt közölte, hogy minden eszközzel kész harcolni. Így egyrészt benne volt a pakliban egy kamatemelés is, másrészt viszont január óta havi frekvanciával emelték a kamatot, erre épp a múlt héten került sor, vagyis akár meglepő is lehet a mai lépés.

Az utóbbi napokban az elemzők körében érezhetően erősödtek a kamatemelési várakozások, hiszen a forint gyakorlatilag napról napra döntött új történelmi mélypontot az euróval szemben, szerdán 383 felett is járt a jegyzés. Az egyik vélekedés az volt, hogy ebben a helyzetben a jegybanknak muszáj emelnie, hogy megvédje az árfolyamot, az elemzők másik fele viszont úgy gondolta, hogy mivel az orosz-ukrán háborúra nincs ráhatása az MNB-nek, ezért felesleges bármit is tennie, sőt egy váratlan emelés akár pánikreakciónak is tűnhet.

A jegybank elsősorban azért érezhette úgy, hogy reagálnia kell, mert a gyenge forint és az elszálló energiaárak miatt az infláció is a korábban vártnál magasabban alakulhat. Szerdán a Raiffeisen Bank szakértői már 9%-os idei átlagos áremelkedéssel számoltak, ami év közben szinte biztosan 10% feletti rátát jelentene.

A mostani döntés természetesen a szokásoknak megfelelően akkor lesz effektív, ha a jegybank délután minden ajánlatot elfogad az egyhetes betéti tenderen, azonban az utóbbi időszak tapasztalatai alapján ebben nem kételkedhetünk, hogy így tesznek.

A régióban eddig is a magyar irányadó kamat volt a legmagasabb, ez a különbség csak nőtt az újabb lépéssel. A cseheknél most 4,5%, a lengyeleknél pedig 2,75%. Persze látva a korona és a zloty utóbbi napokban mutatott gyengülését egyre nagyobb az esélye, hogy heteken belül Prágában és Varsóban is tovább szigorítanak majd.

