Szerényen indították az évet a magyarok, nem volt erős a vásárlási kedv

Januárban a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző hónaphoz képest 0,1 százalékkal csökkent, üzemanyagforgalom nélkül 0,2%-os a visszaesés. A változás nem óriási, de az erőteljes bérkiáramlás miatt mégis kissé meglepő, hogy emelkedett a forgalom. Éves alapon (kiigazítva) 4,1%-os bővülést jelentett a KSH, ami a mély bázist tekintve szintén nem mondható erős bővülésnek. A visszafogott vásárlási kedv mögött részben az infláció állhat: a gyors áremelkedés miatt a reálkeresetek emelkedése már nem számít magasnak.

Éves alapon nézve az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene lényegében nem változott. Az élelmiszer-kiskereskedelem 75%-át adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 0,8%-kal csökkent, míg az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 2,3%-kal emelkedett.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 6,4%-kal nagyobb lett. Az eladások volumene a használtcikk-üzletekben 33, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 18, a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 15, a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 2,2%-kal növekedett. A forgalom volumene az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 3,6, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 6,3%-kal lett kisebb.

A forgalomnövekedés trendje azt mutatja, hogy a koronavírus-válságból való gyors felpattanás után alábbhagyott a korrekciós lendület, de még a növekedés tendenciája nem tört meg. A volumen így meghaladja már a válság előttit.

Januárban a vásárlóerőt még nem emelték az év eleji keresetnövelések (például a minimálbéremelés hatása), hiszen a legtöbben a magasabb fizetést február elején kapják meg először. A rövid távú kilátásokat így elsősorban a nagyon gyors jövedelemkiáramlás határozza meg, amit a sok egyedi állami transzfer (szja-visszatérítés, nyugdíj, fegyverpénz stb.) is növel. Továbi élénkítő erő lehet az élelmiszerárstop miatti felvásárlási kedv. Fékező hatást jelenthet a gyors áremelkedés és az ukrán háború miatt esetlegesen növekvő fogyasztói óvatosság, de összességében az idén is erős háztartási fogyasztásnövekedésre számíthatunk, ahogyan azt már a tegnap megjelent negyedik negyedéves GDP-adatban is tapasztalhattunk. A jegybank jelzései is arra utalnak, hogy az idei év erős konjunktúrával kezdődött, tehát a mai gyengébb kiskereskedelmi adatba még nem kell tendenciát belelátni. Ugyanakkor az erős év eleji várakozások mára valamelyest visszafogottabbak lehetnek, hiszen az inflációs kép nagyon sokat romlott az elmúlt hetekben.

