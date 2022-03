NFT-ket bocsát ki az ukrán kormány a háború finanszírozására

A miniszterelnök-helyettes, Mikhailo Fedorov bejelentése ugyanazon a héten történt, amikor az ország több mint 8,1 milliárd hrivnyát gyűjtött hadikötvények eladásából. A kötvény csak egyike azon eszközöknek, amelyeket Ukrajna a pénzszerzésre használ. A kormány a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és a Világbankkal is tárgyalásokat folytat a gyorssegélyről.

Fedorov egy tweetben azt írta, hogy az NFT-ket "hamarosan" elindítják. Az NFT-k a digitális világ egyedi eszközei, amelyeket ugyanúgy lehet venni és eladni, mint bármely más ingatlant, de nincs saját kézzelfogható formájuk. A NFT-ket úgy lehet elképzelni, mint a virtuális vagy fizikai eszközök tulajdonjogát igazoló tanúsítványokat.

A bejelentésben hangsúlyozták, hogy helyettesíthető tokenek (mint például a bitcoin, vagy az ethereum) kibocsátását nem tervezik.

After careful consideration we decided to cancel airdrop. Every day there are more and more people willing to help Ukraine to fight back the agression. Instead, we will announce NFTs to support Ukrainian Armed Forces soon. We DO NOT HAVE any plans to issue any fungible tokens