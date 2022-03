50% feletti ugrással új csúcson a gázár a hétvégi fejlemények miatt

Amint megírtuk: a pénteki uniós külügyminiszteri csúcs után még nem jelentettek be újabb konkrét szankciókat az orosz energetikai szektorral, nyersanyagokkal szemben, de vasárnap este már arról beszélt Anthony Blinken amerikai külügyminiszter, hogy zajlanak a tárgyalások az orosz olajkivitelt érintő korlátozásokról. Ennek hatására rendkívüli magasságokba ugrott hétfőn a hajnali kereskedésben az amerikai WTI és az európai Brent árfolyama és az orosz energetikai szektor irányába esélyes további szankcióktól való félelmek miatt a gázár is ugrott. A hétfő reggeli nyitásban 20%-os ugrás látszik 231 euró/megawattórára.

A 2022. áprilisi gázár a holland TTF gáztőzsdén. Forrás: theice.com

A Gazprom hétfőn reggel is azt jelezte, hogy stabilan napi 109,5 millió köbméter gázt küld Nyugat-Európába Ukrajnán keresztül és az ukrán-szlovák határon lévő nagykaposi mérési pont is ezt mutatja (jelentős a nyugati irányú gázszállítás). Emellett a Jamál-Európán és az Északi Áramlat 1-en is a mostani napokhoz hasonlónak tűnik a szállítás nyugatra.

A hétvégén Németországban bejelentették, hogy egy új LNG-terminált építenek Braunsbüttelben, amelyben a német KfW bank 50%-kal, az RWE 10%-kal, a holland Gasunie 40%-kal száll be és a becslések szerint 450 millió euró körüli beruhátást minél hamarabb termelésbe szeretnék állítani. Emellett már most a hétvégén megteremtették a lehetőségét annak, hogy az ukrán állami gázszolgáltató garantált napi gázvásárlási megállapodást kötött a lengyelekkel és így közvetetten hozzáfér Ukrajna a lengyel LNG-terminálokon érkezett gázhoz is.

