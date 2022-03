A háború árnyékában kezdődnek a lényeges jegybanki döntések

Várhatóan a következő napokban is elsősorban az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos aggodalmak uralják majd a piacokat, amíg a felek nem teszik le a fegyvert, addig maradhat a negatív hangulat. Emellett ugyanakkor lesznek fontos adatok és események is, kiemelkedik ezek közül az EKB csütörtöki kamatdöntése.

Az MNB hétfő reggel közli a devizatartalékok előzetes február végi statisztikáját, emellett a szokásos havi értékpapírstatisztika is megjelenik a tulajdonosi szerkezetről, illetve a hitelintézetek legfontosabb negyedik negyedéves számait is megismerhetjük. Közben Németországban az ipari megrendelések állományáról és a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról kapunk képet. Ugyanakkor a hét első napján nem lesz olyan adat, ami a háborús híreket egy kicsit is elhomályosítaná.

2022. március 7-13. makronaptár Magyar makrogazdaság március 7. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok feb. március 7. hétfő 8:30 MNB Értékpapírstatisztika jan. március 7. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek prudenciális adatai Q4 március 8. kedd 11:00 PM Áht beszámoló feb. március 8. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj-aukció március 9. szerda 9:00 KSH Infláció feb. március 10. csütörtök 9:30 MNB Egyhetes betéti tender (kamat) március 10. csütörtök 15:00 MNB Egyhetes betéti tender (elfogadott összeg) március 11. péntek 9:00 KSH Ipar (részletes) jan. március 11. péntek 9:00 KSH Külkereskedelem (előzetes) jan. Nemzetközi makrogazdaság március 7. hétfő 4:00 Kína Export feb. március 7. hétfő 8:00 Németo. Ipari megrendelések jan. március 7. hétfő 8:00 Németo. Kiskereskedelem jan. március 8. kedd 8:00 Németo. Ipar jan. március 8. kedd 11:00 EU GDP (részletes) Q4 március 8. kedd 16:00 Lengyelo. Kamatdöntés március 9. szerda 2:30 Kína Infláció feb. március 10. csütörtök 13:45 EU EKB kamatdöntő ülés március 10. csütörtök 14:30 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója március 10. csütörtök 14:30 USA Infláció feb. március 11. péntek 8:00 Németo. Infláció feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Kedd délelőtt a Pénzügyminisztérium a költségvetés februári előzetes beszámolóját teszi közzé, kora délután pedig nem kamatdöntő ülést tart a Monetáris Tanács. Utóbbi alapesetben nem lenne említésre méltó, azonban a mostani környezetben a forint múlt heti zuhanását látva nem zárható ki, hogy a jegybank az eddiginél is erősebb üzenetet akar küldeni. A régióban várhatóan a lengyelek is kamatot emelnek majd a nap második felében, illetve említésre érdemes az Eurostat részletes GDP-rangsora országonként.

Itthon a szerda reggel megjelenő februári inflációs adat lesz a legfontosabb statisztika a héten, bár az MNB alelnöke már néhány hete előre vetítette, hogy 8-8,5% is lehet az áremelkedés a januári 7,9% után. A jelenleg is zajló háború pedig csak további nehézséget okoz a nyersanyagárak emelkedésén és a forint gyengülésén keresztül.

Csütörtökön szokás szerint egyhetes betéti tendert tart majd az MNB, a múlt heti 75 bázispontos kamatemelés után most csak akkor tud tovább szigorítani, ha előtte kedden hozzányúl a kamatfolyosóhoz a Monetáris Tanács. A nap legfontosabb eseményei azonban ezúttal külföldről jönnek: kamatdöntő ülést tart az Európai Központi Bank kormányzótanácsa, illetve amerikai inflációs adat érkezik. Ezek közül elsősorban az eurózóna jegybankjának előrejelzése lehet érdekes, hiszen az egyre magasabb infláció és a háború gazdasági kárai között kell manőverezniük.

A hét utolsó munkanapjára itthon egy előzetes külkereskedelmi adat marad péntek reggel, míg Németországban az infláció esetében már részletes, felülvizsgált adat érkezik.

