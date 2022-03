Követeli a PDSZ a sztrájkrendelet visszavonását

A járványügyi előírások feloldásával a kormány elismeri, hogy a közoktatási intézményekben nem indokolt a járványhelyzetre való hivatkozás – ezért a PDSZ haladéktalanul követeli a sztrájk alatti még elégséges szolgáltatást szabályozó kormányrendelet azonnali visszavonását – közölte a Pedagógusok Demokratikus Szervezete.

A kormány által a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre hivatkozva hozott szabályok arra irányulnak, hogy a sztrájkjog gyakorlása ne okozzon fennakadást, a sztrájk gyakorlatilag észrevétlen maradjon, ezáltal sztrájkjog nyomásgyakorló funkciója vesszen el - tájékoztatnak a PDSZ Facebook oldalán, ahol azt is írják, hogy álláspontjuk szerint a rendelet nem független a járványügytől, és arra hivatkoznak, hogy ez a rendelet címében is szerepel: a köznevelési intézményeket érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról 36/2022. (II. 11.) Korm. rendelet a járványügyi veszélyhelyzeten kívül nem is születhetett volna meg.

Megjegyezték, hogy még elégséges szolgáltatást csak törvény szabályozhat, és a közoktatás területén ilyen törvény nincs. "Törvényi szabályozás hiányában a sztrájkot megelőző egyeztetés során kell a még elégséges szolgáltatás mértékéről és feltételeiről megállapodni; ebben az esetben a sztrájk akkor tartható meg, ha a felek a megállapodást megkötötték, vagy ennek meghiúsulása esetén bármelyikük kérelmére a munkaügyi perben eljáró bíróság jogerős határozata megállapította a még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit" - szól a sztrájktörvény.

A PDSZ szerint a sztrájk alapjog, ezt nem lehet az immár a közoktatás és a szakképzés területén nem is létező járványügyi helyzetre hivatkozással korlátozni.

Az Infostart tájékoztatása szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma a két pedagógus-szakszervezet akciói kapcsán azt közölte: "A kormány álláspontja szerint a koronavírus-járvány miatt sokszor szünetelt a jelenléti oktatás, az iskolai beteghiányzások miatt eddig is nagy teher hárult már a szülőkre és a diákokra. Fontos lenne, hogy a gyerekek végre zavartalanul tanulhassanak és a szülők nyugodtan dolgozhassanak. A kormány ezért döntött úgy, hogy sztrájkakciók esetén is biztosítani kell a gyermekek oktatását és felügyeletét."

A Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete egyébként még február végén az Alkotmánybírósághoz (Ab) fordult, a sztrájkjog korlátozása miatt.

Címlapkép forrása: Getty Images