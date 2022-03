A lépés hatására az indexkövető befektetők nem vásárolnak több orosz értékpapírt, illetve a most tartott kötvényeket is el kell adniuk. Az indexek által benchmarkolt eszközállomány 842 milliárd dollár értékű, ebből az orosz kitettség nem jelentős, mintegy 1%. Azért ilyen alacsony, mert már a krími szankciók is visszavetették az orosz kötvénypiaci aktivitást.

