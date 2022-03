A magyar költségvetés is megborulhat az orosz-ukrán háború és a szankciók miatt

Az orosz-ukrán háború, valamint a nyugati államok arra adott Oroszország elleni szankciósorozata nyomán néhány nap alatt nagyot változtak a magyar gazdaság kilátásai is. Az elemzők és a piaci szereplők is elkezdték elővenni a pesszimista forgatókönyveket a 2022-es évre: az eddig tervezettnél alacsonyabb GDP-növekedés, tartósan magasabb infláció, magasabb kamatok, gyengébb forintárfolyam, elszálló energiaárak. Összességében ez egy olyan mix, ami akár a költségvetés ambiciózus 4,9%-os hiánycélját is könnyen szétfeszítheti. Kérdés, hogy a romló folyamatokat látva meddig tarthat ki a fiskális politika "stratégiai nyugalma", az idei büdzsé ugyanis nincs nagy tartalékokkal elkényeztetve és a mozgástér is folyamatosan szűkül. Főleg a kedd reggel megjelent friss államháztartási helyzetkép fényében.

Napok alatt íródik át a valóság Második hete tart az orosz invázió Ukrajnában, és egyelőre nincs jele annak, hogy nagyon gyorsan véget érne. Az elhúzódó háború az emberi áldozatok, a civil halálesetek száma, valamint a menekültek fokozódó áradata miatt rendkívül tragikus. A tartósan fennmaradó konfliktus másik következménye, hogy az megviseli a gazdaságokat, és hogy a nyugati országok Oroszországgal szembeni gazdasági, pénzügyi és üzleti büntetőintézkedései fokozódhatnak. A háború és a szankciók negatív következményei több csatornán keresztül érintik közvetlenül a magyar gazdaságot: kereskedelmi, pénzügyi (kamatok, hitelezés, beruházás), országkockázati (forintárfolyam, hozamok), termelési-ellátásláncbeli, energetikai, bizalmi, vagyonvesztési szálakon keresztül romlanak a gazdasági növekedés kilátásai. Egy eleve kifeszített a költségvetést ... A komor gazdasági kilátások (főleg egy elhúzódó háború esetén) fényében egyáltalán nem mindegy, hogy a magyar állam milyen tartalékokkal rendelkezik, és ezek mennyiben elegendőek a negatív kockázatok kivédésére. Ennek megítéléséhez először is érdemes számba venni, hogy február végéig milyen állapotban volt a 2022-es költségvetés: A 2021-es évben a magyar gazdaság gyorsan pattant fel a koronavírus-válság okozta visszaesésből, ezért a költségvetés a korábban tervezettnél magasabb bevételi bázissal indulhatott neki az idei évnek.

Ennek a megnövekedett mozgástérnek a nagy részét azonban a költségvetés a választási készülődés jegyében már el is használta. Az erős tavalyi bázisra építkezve a kormány már 2021 év végén látványos költségvetési pénzköltésbe kezdett, majd ez 2022 első két hónapjában soha nem látott mértékű kiköltekezéssel folytatódott (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, béremelések), melynek hatására jelentős deficittel indul az év, ez megpecsételi az egész éves fiskális teljesítményt.

A kormány a 2022-es költségvetést 150 milliárd forintos általános tartalékkal tervezte meg (ennek egy részét már elköltötte a kormány két hónap alatt), és maradt még a Beruházási Alapban még egy 150 milliárd forintos puffer. Ez a két tétel összesen a mostani kockázatok fényében nem tűnik jelentős összegnek.

A költségvetés mozgásterét aztán tovább szűkítette, hogy korrekcióra szánta el magát. A nemzetközi összevetésben is nagyon lazának számító idei költségvetési terveket egyre kisebb bizalommal nézték a piaci szereplők és a hitelminősítők, ezért az eredeti 5,9%-os hiánycél helyett 4,9%-os hiánycélt vállalt fel, és az is kiderült, hogy ennek érdekében 755 milliárd forintos kiigazítást hajt végre, igaz ennek egy nagy része egyelőre homályos ígéret.

A magyar kormány továbbra is csak várja az EU-tól érkező helyreállítási alap forrásokat. ... feszítenek tovább a szankciók Pár nap alatt nagyot változott a világ a magyar gazdaság körül is. Ezek közül itt most azokat a tényezőket emeljük ki, amelyek meghatározóak lehetnek a költségvetési hiány tarthatósága szempontjából: A kormány eddig 5,9%-os GDP-növekedéssel kalkulált 2022-re. A hivatalos kommunikáció szerint egyelőre nem változott a gazdasági kilátás megítélése (továbbra is ez a reális a kormány értékelése szerint, bár elismeri, hogy a háború rontja a képet), az infláció viszont magasabb lehet (éves átlagban 4,8%-ot várt a kormány tavaly év végén az idei évre). Az elemzők viszont már most 1-2 százalékponttal csökkentik folyamatosan az idei évre vonatkozó GDP-előrejelzésüket. Ez pedig lényegesen befolyásolja a költségvetés fundamentumait, elsősorban a bevételek elmaradását okozhatja (gazdálkodó szervezetek befizetései, szja-bevételek, járulékbevételek, fogyasztási típusú adóbevételek). A tervezettnél magasabbra várható infláció ugyan automatikusan növeli bizonyos kiadások összegét az idei költségvetésben is, de közben a fogyasztási típusú adóbevételeket is pörgeti. Másrészt a magas GDP-deflátor segít az alacsonyabb GDP-arányos hiánycél elérésében. A magasabb infláció és emelkedő jegybanki kamatok folyamatos hozamemelkedéshez vezetnek, így az állam kamatkiadásai is a tervezetten felül alakulhatnak. A forint árfolyama több csatornán is befolyásolja a költségvetés egyenlegét, de talán most leginkább a jegybanki eredmény szempontjából lesz fontos. Matolcsy György jegybankelnök egy januári írásában már jelezte: több százmilliárd forintos veszteség fogja érni az MNB-t, amire az államnak bevételi forrást kell találnia, ha kompenzálni akarja a hatását. Az elszálló gázárak fényében egyre drágább az államnak a rezsicsökkentés fenntartása. Jelenleg számításaink szerint már több, mint ötszörös az állam gázbeszerzési költsége annak, mint amennyiért a rezsicsökkentés keretében tovább adhatja a gázt az egyetemes szogláltatásra jogosult körnek. Közben az MVM korábban felhalmozott pufferje az elmúlt hónapok magas gázárai miatt már elolvadt. Korábban lényegesen alacsonyabb piaci gázár és erősebb forintárfolyam mellett kalkuláltunk 850-900 milliárd forintos potenciális veszteséget a társaságcsoportnak. Vagyis a jelenleginél kedvezőbb piaci körülmények között korábban számított esetben is több száz milliárd forintos veszteség adódott, az elmúlt napokban az egekbe emelkedő energiaárak tartós fennmaradása esetén viszont inkább az a kérdés, hogy 1000 milliárd forint alatt vagy felett lesz az éves veszteség. Ez pedig már rendesen megboríthatja önmagában is a költségvetési pályát, hiszen ahogy bemutattuk, ekkora tartalék már nincs. Bár egyelőre csak kisebb mértékben, azonban már az állam is viseli a benzinárstop terheit, a jövedéki adó csökkentésén, a készletezési díj elengedésén (ez egyelőre 8-9 milliárd forintos bevételkiengedést jelent), valamint a kisebb kutak állami támogatásán keresztül (ez is becslésünk szerint néhány tízmilliárd forintnyi plusz kiadást jelent). Igaz a tranzitforgalom és a határmenti fogyasztás felpörgése miatt a nagyobb fogyasztáson magasabb adóbevételt is tud realizálni az állam. Ezért a nettó veszteség nem rengeti meg az idei hiánycélt feltehetően. Mit csinálhat a kormány? Múlt héten Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még azt mondta, hogy a kormány bízik abban, hogy a 4,9%-os GDP-arányos költségvetési hiánycél tartható lesz, de ez alapjaiban változhat, ha a háború elhúzódik az év végéig. Mindez arra utalt, hogy a kormány is számol olyan pesszimista forgatókönyvekkel, ekkor pedig nem kizárt, hogy hozzá kell nyúlni érdemben is a 2022-es költségvetéshez. Ez azonban politikai döntés, és emiatt az április 3-i választások előtt ezzel kapcsolatban várhatóan semmilyen konkrétum nem fog megjelenni. A kormány gazdasági döntéseire rálátó forrásunk is úgy vélekedett, hogy a költségvetési hiány nem módosul egyelőre, mert a kormány elkötelezett a deficit csökkentése irányába (igaz az EU-s szabályok idén még lehetőséget adnának a lazább üzemmódra). A kormányban úgy érvelnek, hogy a gazdasági károk felmérését csak a háború lezárását követően érdemes elkezdeni. Ha azonban a háború elhúzódik, akkor a kormánynak sokkal korábban közbe kell lépnie és beavatkoznia a költségvetési hiány elszállásának megelőzése érdekében. A jelenlegi feszült pénzpiaci helyzetben és a kelet-közép-európai régió szenvedésének fényében ugyanis a kormány nem kockáztathatja az alacsony hiánycél elérését és a magasabb finanszírozási igény bejelentését (a tavalyi évhez képest a kormány az államháztartás pénzforgalmi egyenlegét 1800 ! milliárd forinttal igyekszik lefaragni). Ezzel ugyanis azonnal magunkra vonnánk a befektetők és a - mostanában nagyon is aktív és gyorsan reagáló - hitelminősítők figyelmét, és a legkisebb ára az lenne, hogy még drágábban tudna bevonni forrást a magyar állam. Címlapkép: Magyar katonák az orosz-ukrán háború elől Ukrajnából menekülők részére kialakított segítségpont közelében Barabáson 2022. március 3-án. Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt