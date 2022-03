Itt a javaslat: folytatni kell a nyugdíjkorhatár-emelést

Ahogyan azt korábban megírtuk, január 1-én megemelkedett a nyugdíjkorhatár, így az már 65 év az 1957-ben születetteknél. Ezzel lezárult a 2009-ben elfogadott, 2014 óta lefolyó sávos nyugdíjkorhatár-emelés. Korábban már beszámoltunk a korhatár emeléséről, illetve a nyugdíjba vonulás feltételeiről. Mutatjuk, mit érdemes tudni a nyugdíjról, a nyugdíjkorhatár-emelésről, illetve a 2022-es nyugdíjemelésről és a 13. havi nyugdíjról.

Írásában Banyár József kiemelte, hogy a nyugdíjkorhatár-emelés több ország – Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Hollandia, Olaszország, Portugália, Svédország és Szlovákia – esetében nem átmeneti, és nem egy előre meghatározott értéket céloz meg, hanem már hozzá van kötve a várható hátralévő élettartam változásához. Elmondta, hogy ez a 2020-ashoz hasonló megingásoktól eltekintve várhatóan folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Megemlítette, hogy erre külön angol terminológia is van már: longevity.

Banyár jelezte: az Európai Bizottság a javasolt „jó gyakorlatok” között sorolta fel a nyugdíjkorhatár indexálását.

Miért javasolja a nyugdíjkorhatár indexálását?

Változatlan korhatár mellett az élettartam fokozatos növekedése nem az aktív, hanem a nyugdíjban töltött életszakasz hosszát növeli, ami Banyár szerint amellett, hogy indokolatlan, gazdaságilag általában és különösen a nyugdíjkassza egyenlege tekintetében erősen problematikus.

Kiemeli, hogy az élettartam azért nő, mert egyre egészségesebbek vagyunk, tehát egyre tovább tudunk dolgozni.

A docens szerint ezt mutatják azok a mérések is, amelyek a várható hátralévő egészséges élettartamot próbálják meg számszerűsíteni. Az általa említett mérések szerint ez párhuzamosan nő a várható hátralévő élettartammal, tehát nem a betegen töltött időszak nő az életünkben.

Hozzátette, hogy az emberek által végzett munka is fokozatosan átalakul, a gépesítés, sőt az automatizáció miatt szorulnak vissza az olyan munkakörök, amelyek magas fizikai megterhelést okoznak, és így hamar „elhasználják” az embert.

Ráadásul szerinte az emberek átlagos aktív élettartama a „másik végéről” is folyamatosan csökken, mivel egyre terjed a felsőfokú végzettség (amelynek tartamát az érintettek sokszor el is húzzák).

Banyár szerint ennek következtében átlagosan egyre később állnak munkába az emberek, tehát a nyugdíjkorhatár növelésére már csak az aktív élettartam hosszának a stabilizálása érdekében is szükség lenne.

Majd így folytatja:

Mindezek miatt logikus lenne nálunk is meghirdetni a most véget ért nyugdíjkorhatár-emelés folytatását, de úgy, hogy az a jövőben oly mértékben nőjön, ahogy a várható hátralévő élettartam. (Mivel a járvány miatt az most csökkent, így van néhány évünk erre, míg remélhetőleg visszaáll a növekvő tendencia.)

Eltérő példák

Banyár szerint kérdéses, hogyan vegyük figyelembe a várható hátralévő élettartam növekedését a nyugdíjkorhatár növekedésében. Egy általa említett német nyugdíjszakértő, Axel Börsch-Supan azt javasolja Németország számára (amely egyelőre nem tartozik az automatikus korhatár-indexálást folytató országok közé), hogy az élettartam-növekményt arányosan osszák meg az aktív és nyugdíjas évek között. Banyár elmondása alapján ez azt jelenti, hogy úgy növelnék a nyugdíjkorhatárt, hogy a két időszak aránya állandó maradjon (feltéve persze valamilyen fix vagy változó „kezdő” aktív korhatárt is).

Szlovákiában ezzel szemben azt a módszert választották, hogy rögzítették a nyugdíjas élettartam átlagos, várható hosszát, és úgy növelik a korhatárt, hogy ez állandó maradjon - emelte ki a Corvinus oktatja.

