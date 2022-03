Kiszivárgott: közös adósságkibocsátással gyűrné le az orosz energiafüggőséget az EU

„Új eszközöket kell találnunk az új problémák megoldására, amelyeket a válság elénk hoz” - jelezte egy hétfő esti EP-felszólalásán Paolo Gentiloni gazdaságpolitikáért felelős uniós biztos. A hírügynökség a készülő terv tartalmáról is megtudott részleteket, eszerint egy közös adósságkibocsátásról lenne szó a koronavírus-válságban alkalmazott módszer segítségével, ami lehet akár olyan is, mint az ún. SURE eszköz, amikor a közös garanciavállaláson keresztül összesen 100 milliárd eurós keretet teremtettek meg a tagállami munkaerőpiaci kihívások finanszírozásához. Ezután aztán a 2021-2027-es uniós keretköltségvetésen felül egy 750 milliárd eurós plusz támogatási és hitel programot is létrehoztak, amelynek döntő része a vírusválságból való kilábalást segítő helyreállítási alap.

A hírügynökség forrása egyelőre nem mondott indikációt arra, hogy mekkora lehet az új uniós közös adósságkibocsátás megcélzott keretösszege, de utal rá, hogy ebből finanszíroznák majd például az orosz energiahordozókról való leválás fizikai infrastruktúrájához szükséges forrásokat, akár a magas energiaárak társadalmi hatásainak enyhítését célzó forrásokat, és természetesen a védelmi infrastruktúra megerősítését.

Igor Matovic volt szlovák kormányfő, jelenlegi pénzügyminiszter azt mondta: több tízmilliárd eurós méretű forrásokra van szüksége az európai közösségnek a védelmi képességek megerősítése és az orosz energiahordozókról való leválás érdekében, amelyhez „a közös uniós kötvénykibocsátáson keresztül vezet az út”.

Elképzelhető az is, hogy a most tervezett új alap/eszköz adna majd forrást az Ukrajnával határos, illetve a többi tagállam számára a nagyszámú beáramló menekült ellátására, integrálására is. A mai adatok szerint már több, mint 2 millióan hagyták el Ukrajnát az EU felé a háború miatt és a friss becslések már inkább 5 millióra (nem pedig 4 millióra) teszik az összes várható menekült számát.

