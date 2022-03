Hiába az árstop, az élelmiszerárak így is száguldanak Magyarországon

Egyetlen hónap alatt 2,1%-kal drágultak az élelmiszerek Magyarországon, az áremelkedés éves üteme pedig a januári 10,1%-ról 11,3%-ra emelkedett. Mindezt úgy, hogy közben több alapvető élelmiszer ára a kormányzati árstop hatására valóban jelentősen esett.

Februárban 8,3%-os volt az infláció Magyarországon, annál is magasabb, mint amire az alaposan felfokozott várakozások alapján számítottak a szakértők. Az élelmiszerárak még ennél is gyorsabban emelkedtek, ráadásul a drágulás üteme még gyorsult is. A Portfolio által számolt étkezési árindex (ebben az alapvető élelmiszerek mellett a szeszes ital, a dohány, illetve a házon kívüli étkezés található) 10% fölé emelkedett. 2015-ig visszamenően figyeljük ezt a mutatót, most új csúcsra ugrott, és a dinamikát figyelve valószínűtlen, hogy itt lenne a gyorsulás vége.

Az élelmiszerárak nagyon jelentős mértékű emelkedése jelzi, hogy az árstop önmagában nem tudta visszaszorítani az élelmiszerinflációt. Természetesen ahhoz mélyebb elemzés szükséges, hogy megállapítsuk: az élelmiszerinfláció gyorsulásában milyen súllyal játszottak szerepet autonóm (az árstoptól független) árfolyamatok, illetve milyen jelentősége volt az árstop miatti, más termékekre hárított többletdrágulásnak.

Erős a gyanú ugyanis, hogy az erős belső kereslet miatt a kiskereskedelmi cégek az árstopos termékeken keletkezett veszteséget szét tudták osztani a többi (nem árstopos) termékre, vagyis ezeknek az árát még jobban megemelték. A Portfolio az árstop bevezetése után rámutatott, hogy a jelentős béremelkedés és más költségsokkok miatt a kiskereskedelmi cégek igyekeznek majd áthárítani az árstop veszteségét a fogyasztókra úgy, hogy más termékek árát emelik meg. A nagyobb cégek ezt könnyebben, a kisebbek nehezebben tehették meg.

Ez alapján pedig valószínű, hogy az árstop a dinamikus, alkalmazkodási hatásokkal együtt kisebb mértékben fogta vissza az általános árszínvonal-emelkedést, mint amit az árbefagyasztás mechanikusan jelentett.

Pedig az árstop tényleg működött: az intézkedés alá vont termékek esetében az árcsökkentést az árstatisztika is látta. Az előző hónaphoz képest a liszt 13, a tej 12, az étolaj 10, a cukor 9%-kal lett olcsóbb. Ám eközben például a pékáruk (részen a liszt mint alapanyagár emelkedése, részben pedig talán a liszt bolti árának befagyasztása miatt) nagyot drágultak. A kenyér például egyetlen hónap alatt 8-9%-kal lett drágább.

Az alábbi táblázatunk a KSH áradatai alapján számolt havi drágulást mutatja:

Címlapkép: Getty Images