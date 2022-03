Visszavág Putyin a nyugati szankciók miatt: betiltja az orosz export érzékeny részeit

„Az Orosz Föderáció biztonsága és az ipar működésének folyamatossága érdekében” bizonyos árupiaci termékek és nyersanyagok exportjának és importjának betiltásáról írt alá elnöki rendeletet kedd este Vlagyimir Putyin. Az érintett termékek, illetve a tilalommal érintett országok körét, tehát a lényeges részleteket két napon belül dolgozza ki a kabinet.

A Wall Street Journal által megírt bejelentés órákkal azután érkezett, hogy kedden Joe Biden amerikai elnök az orosz energiahordozókra széleskörű embargót jelentett be (igaz azóta kiderült, hogy vannak kivételek) és Boris Johnson brit miniszterelnök is bejelentette az orosz olajimport leállítását év végéig. Az Európai Bizottság pedig az orosz energiahordozókról való gyorsított leválás tervét mutatta be.

Az orosz elnöki rendelet eddig ismert részei szerint az orosz export és import tilalma az érintett termékekre és országokba idén év végéig lesz érvényben.

A WSJ emlékeztet rá, hogy Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője és a legnagyobb földgázexportőr. Emellett Oroszország a gabonafélék és fémek, például alumínium, nikkel és palládium jelentős szállítója is és a nikkel piacán máris óriási zavarok voltak tegnap, a kereskedést is fel kellett függeszteni a piacon, az olajárak pedig rendkívüli magasságba emelkedtek és ma délelőtt is 125 dollár/hordó körül járnak (alábbi ábra az amerikai WTI áprilisi határidős árát mutatja).

Közben a Reuters megtudta, hogy az amerikai energiaembargó alól kivételt képez az uránium oroszországi importja az amerikai atomerőművek számára. Utóbbi azért lényeges és érthető, mert jelenleg nincs Amerikában uránkitermelés, illetve feldolgozás, így az atomerőművek számára teljes mértékben az oroszoktól, kazahoktól és üzbégektől importál Amerika.

A hírügynökség másik tudósítása szerint szintén kivételt képez a friss tiltás alól Caspian Pipeline Consortium (CPC) által kitermelt olaj importja. Az olajat kazah területen termelik ki, de keveredik orosz olajjal is, mert egy oroszországi kikötőben töltik a tankerekbe. A CPC a világ olajkínálatának mintegy 1,2%-át teszi ki, és azért fontos az embargó alóli kivétele, mert az utóbbi hetekben az olajkereskedők ezt az olajat se merték venni a nyugati szankcióktól való félelmükben.

