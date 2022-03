A háború várható gazdasági hatásai - Hogyan rakjunk rendet az információk kavalkádjában?

Néhány fontos szempont, hogyan érdemes értelmezni, értékelni a háború gazdasággal kapcsolatos híreit. Öntjük át a szitánkon a híreket, megpróbáljuk belőlük kiválogatni a hihetőnek és relevánsnak tűnő információkat. Az értékesnek tűnő rögöcskékből szeretnénk összerakni, mi is történik, hogyan fogja ez átalakítani a világunkat. Érdemes ilyenkor a hatásvizsgálat készítés békeidőben unalmas logikáját használnunk, ez segíthet értelmezni, mi is történik, mire érdemes figyelnünk, készülnünk.

15 napja folyik a háború. Katasztrófafilmet nézünk élőben. Félünk mert tudjuk, ez olyan valóság, ami ránk is hat, velünk is megtörténhet. Nem csak magában, hanem megérthetetlensége miatt is sokkol, ami történik. Az internetes tájékoztatás a kattintásról pillanatok alatt döntő olvasókra épül, ezért elsősorban az ingerküszöböt megütő morzsákat kínál. Sokszor inkább gyorsan, mint megbízhatóan. Az információkat rendszerező narratívákkal pedig az ember óvatos, nehezen ítéli meg, hogy kinek miben higgyen. Mindenki próbál saját értelmezési keretet barkácsolni magában, ami segíthet visszaadni a tájékozódási képességet. Keressük a kontúrokat a hírek kavargó felhőjében.

A hatásvizsgálat egy üzleti, kormányzati körökben gyakran használt eszköz. Mindig ugyanaz a célja: segítsen rendet tenni az információkban és megérteni, mi is történhet, mire fontos figyelni. Van, amikor egy jól strukturált táblázat elég, máskor rengeteg adatra és bonyolult matematikai összefüggésekre épülő modelleket használnak. Annál egyszerűbb az alkalmazott módszertan, minél kevesebb és megbízhatatlanabb az adat, minél kevesebb az idő és minél inkább meglepő vagy formabontó a jelenség, aminek a hatásaira kíváncsiak vagyunk.

Hát most ez van. Ezért a javasolt séma is egyszerű. Elég feltenni három kérdést, az ezekre adott válaszok alapján már tud az ember szelektálni, rendszerezni az információk között. Megfogalmazhatja a számára legfontosabb kérdéseket, sőt néhány egyszerű következtetést is le lehet vonni. A három alapkérdés:

Minek a hatását elemezzük?

Mire gyakorolt hatást elemzünk?

Milyen szempontból?

Rengeteg félreértést oszlat el, ha ezeket a kérdéseket végig gondoljuk. Nem fogunk többet tudni, de látjuk, miről is van információnk és mi az, amiről csak sejtéseink, megérzéseink lehetnek, látjuk, mi az ami fontos, mi az ami inkább csak érdekes.

Háború és Béke

Egyszerű a válasz a ’Minek a hatása?’ kérdésre: a háború következményei érdekelnek minket. A háborúnak azonban még nincs vége. Egy vihar okozta károkat sem tudjuk felmérni, amíg nem nyugszik meg az idő. Mekkora lesz a vihar, meddig tart? Utána visszatérünk a normális kerékvágásba, vagy eljött a hurrikánszezon? A rengeteg lehetséges kimenet négy fő alternatívában foglalható össze:

Megegyezés – a felek napokon belül belátják, hogy nem éri meg folytatni a háborút és megegyeznek

Háború és Béke – a háborút valamelyik oldal pár héten, hónapon belül megnyeri és az általa diktált feltételekkel születik béke

Örök tél – a háború csak megszakad, tűzszünet után folytatódik a harc

Armageddon – a háború kiszélesedik, több ország kapcsolódik be, pusztítóbb fegyvereket vetnek be, még nagyobb lesz a pusztítás

Ha az ember optimista (vagy ha merünk magabiztosabban fogalmazni: hisz a józan ész erejében), az első két lehetőség tűnik valószínűbbnek. Ebben az esetben már csak egy kérdés marad vissza, hogy tudjuk minek a hatásáról is beszélünk: milyen béke jön? Mennyire és milyen gyorsan áll helyre a gazdaság működése a harcok végeztével. Mikorra, hogyan épül újra az együttműködés Ukrajna és Oroszország gazdasága között, mikor és hogyan indul újra a nyugati technológia és tőke összedolgozása az orosz nyersanyagiparral? Ebből a szempontból három kategóriába sorolhatjuk a lehetséges kimeneteket:

Gyors újrakezdés – a háború után a gazdasági lehetőségek gyorsan felülírják a konfliktust, hamar helyreáll, sőt akár meg is erősödik az ukrán-orosz-ukrán, nyugati-orosz együttműködés.

Lassú regenerálódás – a harcok okozta sokk miatt lassan, óvatosan indul meg a kapcsolatok újjáépítése.

Lefagyás – a fronton a fegyverek elhallgatnak, de az üzlet nem tér vissza a régi kerékvágásba.

Most és mindörökké

A szisztematikus hatásvizsgálat második kérdése, hogy mire gyakorolt hatást vizsgálunk. Mi a vizsgálódásunk területi és tartalmi fókusza, időtávja.

Területi fókusz - Más a lépték, ha a világgazdaság jövőjét fürkésszük, más, ha az Európára gyakorolt hatást vizsgáljuk és más, ha azt akarjuk feltárni, hogyan hat a háború Magyarországra.

Ha számunkra az utóbbi a legfontosabb, a nagyobb léptékű folyamatok kontextust jelentenek, a közvetett hatások csatornáiként jelennek meg az elemzésben. A német energiapolitika és védelmi politika átszabja piaci pozíciónkat és az Uniós kereteket, a világkereskedelem jövője meghatározza piacainkat, a kamatok, a globális kereslet, a jövőre vonatkozó általános várakozások befolyásolják gazdaságunk perspektíváit. Ebben nem nagyon különbözik a helyzetünk Portugáliáétól.

A hazánkat elsődlegesen hatások a háború direktben érzékelhető fizikai, adminisztrációs következményei, illetve a háború miatt átalakuló gazdasági lehetőségek lecsapódásai. A menekültek, a kereskedelmi kapcsolatok megszakadása, a kieső termelés és szállítás miatt emelkedő árak, a háború miatt leálló beruházások… Ezeket témánként, szektoronként lehet számba venni, azaz a területi fókusz további szűkítésével.

Tartalmi fókusz – A gazdaságra gyakorolt hatásba nagyon sok minden beletartozik, érdemes itt is szűkíteni a fókuszt. Egyrészt máshogyan értelmezi a dolgot egy a hétköznapjai jólétét féltő magánember, egy a cége jövőjét fürkésző tulajdonos vagy cégvezető, illetve egy az ország stabilitására, prosperitására, saját pozíciójára és mozgásterére figyelő állami vezető. Ha kiválasztottuk, kinek szempontjából vizsgáljuk a gazdasági hatásokat, akkor is választanunk kell három szempont közül. (Választhatunk persze többet is, csak akkor nem szabad összekeverni a kérdéseket és több lesz a feladat.): Ez a három nézőpont a következő: mennyi pénzünk lesz, hogyan alakulnak a perspektíváink és hol nőnek, csökkennek. a feszültségek. Ezt fogalja össze az alábbi táblázat.

Időtáv – Más a számbavétel módja, attól függően, milyen időtávra számolunk.

Ki lehetne számolni, mennyibe kerül egy háborús nap – miből mennyit veszünk drágábban, adunk el olcsóbban, mekkora kért jelent egy nap csúszás a halasztott beruházásokban, szerződésekben, mennyibe kerül a menekültek ellátása, mekkora a költsége a háború miatti többletfeladatoknak (a háború miatti akut problémák megoldásától a szállítások, beszerzések stratégiai újratervezésén át, az események követéséig). Ez nagyságrendileg a nemzeti össztermék 10 százalékára tehető, ami napi 14 milliárd forintot jelent. (Ez egy pontosításra szoruló nagyságrendi becslés, feltéve, hogy az értékesítési, vásárlási lehetőségek kiesése elviszi a napi GDP 3-5%-át, az áremelkedések a 2-4 százalékát, a menekültek ellátása 1-2 %-ot, a háború melletti működésre való egyéni, céges, állami átállás az 1-2 %-át).

Ha átfogóbb megközelítést szeretnénk a háború hosszára és kifejletére vonatkozó feltevéseink szerint három időtáv közül érdemes választanunk a hatásvizsgálathoz, ezt foglalja össze az alábbi táblázat:

Ha tudjuk, minek, mire gyakorolt hatását vizsgáljuk, meghatároztuk az elemzés időtávját és a fókuszát, akkor elvégeztük a hatásvizsgálati munka legfontosabb részét: feltettünk egy megválaszolható kérdést.

Ezután jöhet az elemzés, amihez sokféle módszertant választhatunk. Ezt csinálják nap mint nap a vállalatok, a bankok, a minisztériumok elemzői. A hatásvizsgálati logika azonban a hétköznapi életben való eligazodáshoz is hasznos. Segít eldönteni, a ránk zúduló információk közül melyik releváns, melyik csak látványos, segít, hogy összerakjuk azt a saját értelmezési keretet, ami alapján döntést hozhatunk vagy jobban megérthetjük a nagy gazdasági szereplők lépéseit.

Akkor most mit is tudunk?

A kérdések persze magukban nem adnak választ, de a gondolatok rendszerezéséből már levonhatunk pár következtetést. Bármilyen fókuszt, időtávot választunk, néhány dolog elég egyértelműnek látszik:

Magyarország számára a háború tetemes költséget jelenthet, minden nap, amivel előbb ér véget, 10 milliárdokat ér nekünk.

Nagy kérdés, mennyibe fog kerülni, a háború miatt megroggyanó ágazatok, társadalmi csoportok helyzetének rendezése.

Kulcskérdés, hogy a háború lezártával milyen gyorsan és milyen gördülékenyen indul újra az üzlet Ukrajnával és Oroszországgal.

A háború sok területen át fogja alakítani a világ működését, ez komoly alkalmazkodási feladatokat jelent.

Érdemes elkezdeni gondolkozni, milyen irányokba is mutathat ez az átalakulás, hogyan teremthet lehetőségeket a magyar gazdaság számára.

Hogy mindez számokban mit jelent a költségvetésnek, mit a vállalkozásoknak, mit az egyes embereknek, most nehezen becsülhető, hiszen nem tudjuk mikor és mi lesz a vége. Ha valaki mégis neki szeretne kezdeni, érdemes az alábbi lista tételeinek megbecslésével kezdenie.

Ha a háború ilyen következményekkel jár több száz kilométerre a frontvonalaktól, elképzelhető milyen brutális következményekkel jár ott, ahol dúlnak a harcok, meghalnak az emberek. Talán bizakodhatunk, hogy ez a háború demonstrálja, hogy a világ jelenlegi összetettsége mellett a háború nem éri meg, annak megelőzése sokkal többet ér, mint gondoltuk.

Az írás az MCC Közgazdasági Iskolájának kurzusán megbeszéltekre épül. Köszönet az óra résztvevőinek, különösen Csepeli Sárának, Harczi Beatrixnek, Bárdos Dávidnak és Likavcsán Jánosnak a hasznos gondolatokért!

Szepesi Balázs, az MCC Közgazdasági Iskolájának vezetője

Címlapkép: Chris McGrath/Getty Images. A tűzoltók megpróbáltak eloltani egy tüzet, miután 2022. március 8-án az oroszok lőtték a vegyianyag-raktárt a keleti frontvonalon, Kalynivka falu közelében.