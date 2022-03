Bánfi Tamás: APOKALIPSZIS! és ismét a PARADICSOMBAN! - Paradigmaváltás a társadalomban és a pénzügyekben?

Gyakori mondás: soha ne ítélj meg egy könyvet a borítója alapján. A koronavírus-járvány előtt, 2019-ben jelent meg Bánfi Tamás APOKALIPSZIS? avagy ismét a PARADICSOMBAN? című könyve. Habár megítélni a könyvet valóban csak annak elolvasása után lehet, ebben az esetben mégiscsak van – és nemcsak szimbolikus jelentősége – a külső változásoknak. A 2019-es könyv enyhe optimizmussal íródott. A koronavírus-járvány korábban soha el nem képzelt, abszurd változásokat okozott az egész emberiség életében. A 2021-ben megjelent APOKALIPSZIS! és ismét a PARADICSOMBAN! című könyv e világtörténelmi esemény után meglehetősen feketén látja a jövőt (pedig az írás idején az orosz-ukrán háborúról és annak következményeiről se lehetett tudni), a jövőre vonatkozó alapállás változást a borító és a cím módosítása is kifejezi.

Egy könyv összefoglalójának írásakor mindig az egyik legnagyobb kihívás, hogy mennyire hangsúlyosan szerepel benne a szerző gondolatmenete. Szakkönyvek esetében viszonylag meglepő módon a szerző rögtön egy összefoglalóval kezdi a könyvet. Ez alapvetően politikai-, üzleti gyakorlat, viszont az érdeklődő olvasó ezzel gyors betekintést nyerhet a lényegi mondanivalójáról – a beszélő címen és borítón túl. Tekintettel arra, hogy ezt a szerző elkészítette, tehát gondolatmenetét így megismerjük, emiatt az ismertetést én is ennek a nyomvonalán szeretném megtenni.

Szakkönyvről lévén szó, a könyv a címe alapján akár a COVID-19 járvány utáni tőzsdetörténetről is szólhatna, de nem. Bánfi Tamás azonban a pénzelméleti és pénztörténeti tanulmányokon túl, az emberiséget és a társadalmat, ezáltal pedig közvetetten a gazdaságpolitikát és a pénzügypolitikát érintő kihívásokat, konfliktusokat mutatja be és igyekszik felhívni a döntéshozók figyelmét ezekre a kérdéskörökre, amelyek közül a legfontosabbak:

a környezetpusztítás, a csökkenő foglalkoztatottság és az adóháborúk által okozott következmények.

A koronavírus-járvány során a fejlettebb világ egészén a védekezéssel kapcsolatos finanszírozási és egészségügyi intézkedések meghozatal után a politika és a gazdaságvezetés fókusza ismét „helyreállt”, azaz gazdaságpolitika fő kérdésköre ismét a GDP lett, hogy mikor érjük el és hogyan tudjunk meghaladni a járvány előtti GDP szintjét, növekedési ütemét. A kérdés alapvetően továbbra is GDP mértéke, és kevésbé vagy egyáltalán nem annak a szerkezete, illetve annak kapcsolata a bioszféra fenntarthatóságával. „A Föld pusztulása és pusztítása tehát folytatódik, mérséklése és megállítása helyett az országok, a régiók, a politikai rendszerek önpusztító versenyfutása tovább zajlik.”

A bioszféra pusztulását okozó tényezők nem szüntethetők meg, koordinált eljárás esetén is legfeljebb mérsékelhetők:

a klímaváltozás és a felmelegedés,

a népességszám globális növekedése a földön, regionálisan eltérő növekedési ütemekkel,

a (édes- és ívó-) vízkészlet csökkenése,

a kitermelhető nyersanyagok mennyiségének csökkenése,

a hulladék növekedése.

Az emberi (túl)fogyasztás a Föld biológiai egyensúlyát már felborította. Ennek egyik meghatározó tényezője az elméleti és gyakorlati gazdaságpolitikában az úgynevezett „GDP-fétis”, azaz a kormányok, a politikai vezetők, meghatározó vállalatok tulajdonosai és menedzserei, az elméleti közgazdászok és az elemzők túlnyomó többsége által osztott végső cél: a minél magasabb GDP szint elérése. Az előbb felsorolt problémák megoldására vagy mérséklésére tett kísérleteket a politikai elit a rövid távú érdekei (4 éves ciklusokban való gondolkodás) miatt feláldozza a gazdasági növekedés oltárán.

A másik radikális megközelítésbeli változás, amire a szerző felhívja a gazdaságpolitika alakítóinak a figyelmét, az a foglalkoztatáspolitika terén megkerülhetetlen.

Az információstechnikai forradalomnak köszönhetően, ami az automatizáció és a robotizáció elkerülhetetlen kiterjesztését is magával vonja, a munkaerőpiac helyzete jelentősen átalakul. Egyrészt a munkahelyek száma és a foglalkoztatottság csökkenni fog, ugyanakkor a munkaerőpiacon lévő foglalkoztatottakkal szembeni elvárások, szakmai igények növekedni fognak. A munkaidő valószínű csökkentése mellett elengedhetetlen az új munkahelyek létrehozása.

Ennek a problémának a megoldása során szükséges figyelembe venni a világon végbemenő demográfiai változások folyamatait is. A népességszám emelkedésében jelentős regionális különbségeket tapasztalhatunk, és amennyiben ez a dinamika továbbra is fennmarad, az elvándorlást, szélsőséges esetben pedig tömeges népvándorlást okozhat. Ilyen körülmények között az államnak újra kell gondolnia a demográfiához és a foglalkoztatottsághoz való viszonyát.

Az előbbi folyamatokra egy potenciális válaszlépés, Bánfi Tamás javaslata szerint, ha az állam elismeri a háztartásvezetést és a gyermeknevelést főállású munkaként.

Természetesen ez a hétköznapokban már jelenleg is „főállású állás”, azonban a javaslat újszerű megközelítése abban áll, hogy ez statisztikai és pénzügyi / finanszírozási szempontból is elismert, államilag finanszírozott munkahelyet jelent. Lényeges eleme ennek a megközelítésnek a munkavégzés elismerése, tehát a szerző ezt nem segélyként értelmezi, sőt, a munkaerőpiac és a demográfiai folyamatok eredőjeként kifejezetten munkaként.

Bánfi Tamás a paradigmaváltást a nyugdíjrendszer esetében is sürgeti, tekintettel arra, hogy az állami alapnyugdíj-rendszer mai formája fenntarthatatlan, kritikus pontja a korfüggőségi ráta. Bánfi Tamás szerint a fejlett országokban kialakított és működő nyugdíjrendszerek a következő 10-20 éves időszakban össze fognak omlani. Ugyanakkor mind etikai, mind szociális alapon szükség van erre az állami forrásból finanszírozott juttatásra.

A könyv ezenkívül számos szakpolitikai illúziót igyekszik felszámolni és javaslatokat tenni. A leglényegesebb kérdés azonban az, hogy

a problémák megoldásához szükséges pénzt honnan teremtjük elő, miből történi a finanszírozásuk?

Erre a szerző válasza határozott, teljesen át kell alakítani a jelenlegi pénzügypolitikai keretrendszerről alkotott képünket. A drasztikus – és egyben valószínűleg elkerülhetetlen – finanszírozási igénynövekedés kielégítéséhez drasztikus állami bevételnövekedés szükséges. Az állam elsődleges bevételi forrása pedig az adó, emiatt az adópolitika teljes körű újragondolása szükséges. Bánfi Tamás az adóverseny kizárása nélkül egy új, adózási háború kitörését is valószínűsíti.

Az adópolitikai újragondolásban különös szerepet kell kapnia az adóparadicsomokban és az offshore területeken felhalmozódott vagyonnak, aminek a célzott megadóztatásával jelentősen hozzá lehet járulni az előbb említett nemzetközi finanszírozási igények teljesítéséhez szükséges pénzösszeghez.

A könyv tehát egyrészt társadalomkritika, másrészt a világ egészére, de különös hangsúllyal a fejlettebb világ országaira szakpolitikai ajánlásokat is megfogalmaz.

Nemcsak szakpolitikai, pénzügypolitikai intézkedésekről, hanem az azok mögött álló tényezőkről is vitát folytat, igyekezve elkerülni a szakpolitikák közötti disszonanciát. Érthető a diagnózis és érthető a javasolt terápia is. A nyelvezet tudatos megválasztásával (környezetpusztítás vs. klímaváltozás, adóháború vs. világszintű adóoptimalizálás) pedig hozzájárul a problémakörökről történő szakmai beszélgetésekhez, ami remélhetőleg, megfelelően széles és felelős befogadóközönség mellett talán csekély változást is eredményezhet.