Fél Európa nálunk tankol - Egyre nagyobb a baj a hazai benzinkutakon

Az üzemanyagárak befagyasztása miatt fél Európa nálunk tankol, az üzemanyagok nyomott ára vonzó a külföldi vásárlóknak és fuvarozóknak, az autópályákon található kutakon megugrott a gázolaj forgalma. Akadozó üzemanyagellátásra panaszkodnak autósok és benzinkutasok, van olyan töltőállomás, amelynek be kellett zárnia, mert kifogytak a készletei, az igényeket csak a Mol próbálja kielégíteni. Az emberek bosszúsak a literkorlátozások miatt, különösen a fuvarozók és még inkább a mezőgazdasági dolgozók, hiszen ha nincs üzemanyag a gépekben, akkor csúszhatnak a tavaszi szántóföldi munkák is. Eközben az Innovációs és Technológiai Minisztérium kitart a benzinárstop mellett.

Kínálati oldal

Hiába korlátozták a kiadható mennyiséget és rendeltek újabb készleteket egy Heves megyei benzinkúton, végül bezárni kényszerült. Tartálykocsi helyett egy e-mailt kaptak arról, miszerint bizonytalan ideig nem tudja teljesíteni a kiszállítást a nagykereskedő. A benzinkút tulajdonosa az RTL Híradónak elmondta, hogy egyelőre nem tudnak üzemanyagot szolgáltatni a település egyedüli benzinkútjaként, amelytől pár kilométerre ugyan vannak benzinkutak, de azok is korlátozzák a kiadható mennyiséget, mivel a rendelések nem érkeznek meg.

Átmeneti készlethiánytól tart a csatorna által megkérdezett több benzinkút is, és a közösségi oldalakon is sokan osztják ezt az aggodalmat, akadt olyan kút, amely súlyos ellátási gondokról írt. A 480 forintos ársapka február végétől a nagykereskedésekre is vonatkozik, erre válaszul többségük korlátozza vagy már meg is szüntette az értékesítést. A mai naptól kezdve legfeljebb 25 ezer forintért lehet tankolni a Shell magyarországi, kisnyomású kútoszlopokkal felszerelt töltőállomásain, közölte a vállalat a Telex megkeresésére.

Jól látható tehát, hogy a benzinárstop 4 hónapos időtartama alatt jókora felfordulást hozott az üzemanyagok piacán, de nyilván az orosz-ukrán háború nyomán elszálló üzemanyagárak feszítették igazán a helyzetet. A kormány a lakosság védelme érdekében kitart az intézkedés mellett, ezért a piaci szereplők alkalmazkodtak, ahogy tudtak a saját eszközeikkel (korlátozás, önkéntes kérés, figyelemfelhívás, bezárások lebegtetése). Kérdés, hogy az ellátásbiztonság érdekében kellenek-e újabb lépések.

Úgy tűnik, hogy a kormány is érzékeli a feszült helyzetet, és megint készül valamire, ugyanis rendkívüli, esti időpontban hirdették meg a Kormányinfót, amelyen részt vesz Hernádi Zsolt Mol-vezér is. Az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Egyre jobban fáj az árstop a nagykereskedőknek, akik csak 480 forintos áron adhatják az üzemanyagot a kutaknak, hiszen a nagykereskedelmi árak a héten meredeken emelkednek. A tegnap is rekordnak számító árak 41 és 60 forinttal drágultak nagykereskedelmi benzin- és gázolajárak, de pénteken még ennél is nagyobb áremelkedés jön.

Ezzel egyre inkább az a forgatókönyv erősödik, hogy a rohamléptekben növekvő veszteségek miatt a nagykereskedők nem akarnak értékesíteni a kutaknak, ami ellátási problémákhoz vezethet.

Üzemanyaghiány a kommunikáció szerint nincs, viszont a nagykereskedelmi szektor folyamatban lévő alkalmazkodása miatt a logisztikában vannak kihívások, ezért a tankrerek nem mindenhová érnek oda, főleg amióta az extra kereslet jelentkezik.

A keresleti oldal

Egyedül a Mol szállít ki biztosan a kutaknak, de a megnövekedett rendelések száma megnehezíti az üzemanyagellátást, ugyanis nagy a forgalom, a nyomott ár vonzó a külföldi vásárlóknak.

Fél Európa nálunk tankol

- hangsúlyozta Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője, aki kiemelte, hogy a 480 forintos befagyasztott hatósági árak miatt a tranzitforgalom egy az egyben nálunk csapódik le a tankolásokban. Látszik is, hogy az autópályákon, főleg az M1-es vonalán a tegnap reggeli tájékoztatás szerint elfogyott a gázolaj.

Emellett a határmenti üzemanyag-turizmus is soha nem látott mértékben virágzik.

Szintén a keresleti oldalt határozza meg az a folyamat, hogy az ellátási kérdések bizonytalanságot okoztak a lakosság körében, ami miatt - a benzinkutasok elmondása szerint - felhalmozásba kezdtek a háztartások.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium azonban kitart a benzinárstop mellett.

Csak nyugalom!

Hernádi Zsolt, a Mol elnöke a hazai üzemanyagpiaci helyzettel kapcsolatban azt mondta el, hogy nincsen ellátási probléma, pillanatnyi logisztikai problémák vannak, nem marad ellátatlanul senki, legfeljebb átmenetileg, mert olyan gyorsan nem tud logisztikai szempontból lépni a Mol, ha például nagy kamionok jelennek meg egyes benzinkutaknál.

A mennyiség rendelkezésre áll, a finomítók pörögnek, biztos, hogy nem lesz ellátási probléma a hosszú hétvégén.

Az üzemanyagár-plafon miatt kialakult helyzetet kellemetlen dolognak nevezte Hernádi Zsolt, amit túl kell élni.

