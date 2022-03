Háború és energiapiaci félelmek közepette kell döntenie az EKB-nak: kukába dobhatja eddigi terveit a jegybank?

A háború miatt geopolitikai és piaci feszültség közepette kell ma döntést hoznia az Európai Központi Banknak. Az EKB a verbális szigorítást már február elején megkezdte, de azóta a háború egészen új helyzetet hozott: a jegybanknak egyszerre kell számolnia a reálgazdasági lassulással és az inflációs nyomás erősödésével. Ebben a helyzetben különösen nehéz döntenie a jegybanknak: próbáljon harcolni az infláció ellen szigorítással, amellyel egyben letöri a növekedést, vagy épp fordítva. Egyáltalán, fel lehet-e venni jegybanki szinten a harcot a háború gerjesztette inflációs sokkal? Rengeteg kérdés vár megválaszolásra, de ma délután picit okosabbak leszünk.

Elszállt az infláció

Az Európai Központi Bank a háborús feszültségek közepette tart kamatdöntő ülést ma. A jegybanknak egyáltalán nincs könnyű dolga, az infláció ugyanis már a háborús feszültség előtt is magas volt: a fogyasztói árindex januárban átlépte az 5%-ot és a várt csökkenés helyett tovább nőtt, februárban pedig új csúcsra ért 5,8%-on.

Az inflációs nyomás erősödése miatt a jegybank már legutóbbi kamatdöntő ülésén nem zárta ki a kamatemelés lehetőségét, az elemzők és piaci szereplők pedig már idén év végére kamatemelést vártak.

A háború viszont némileg átírta a várakozásokat.

A háború és a bevezetett szankciók óta az energiaárak tovább emelkedtek, ami egyben azt is jelenti, hogy a márciusi infláció még magasabb lesz, mint a februári volt. Ez az inflációs várakozások letörése miatt önmagában kamatemelést vetítene előre, de fontos hangsúlyozni, hogy az olaj- és földgázárak emelkedése nem egy olyan tényező, amelyre az EKB hatni tud – hiába emelnék meg az irányadó kamatszintet, az infláció a kínálati nyomás miatt nem enyhülne.

Az EKB a keresletre tud hatni, de az infláción belül a keresleti tényezők továbbra sem számottevőek.

Az elmúlt hónapokban a fogyasztói árindex növekedésének nagyjából felét az energiaárak emelkedése okozta, vagyis egyelőre nem volt nyoma annak, hogy a szereplők várakozása beépült volna az árképzésbe vagy a keresletbe. Békeidőben viszont alighanem eljött volna ez a pont, így a jegybank az egyre szigorúbb kommunikációval már indokoltnak látta, hogy elkezdje a várakozásokon keresztül érvényesülő áremelkedés megelőzését.

A jelenlegi inflációs nyomást viszont csak az enyhíthetné, ha az ukrajnai helyzet rendeződne, és biztosított lenne a globális energiaáramlás akadálytalansága – egyikre sincs rövid távon sok esély. A háborúnak ráadásul lesz egy olyan hatása is, amely békeidőben nem feltétlenül járt volna együtt a magas inflációval – mégpedig a gazdasági szereplők kivárása.

A lassulással is számolni kell

Az elszálló energiaárak vissza fogják fogni a lakossági keresletet: a magas üzemanyag-árak csökkentik majd a lakosság mobilitását, a magasabb rezsidíjak pedig az egyéb, fogyasztásra szánt kiadásokat csökkentik. Emellett a nemzetközi politikai környezet romlása idején a háztartások és a vállalatok is elhalaszthatják beruházásaikat óvatossági megfontolásból,

vagyis a háború az áremelkedés mellett egyben gazdasági lassulást is hoz majd.

Persze minden attól függ, hogy a háborús helyzet hogyan alakul. Ha valamilyen csoda folytán az orosz és ukrán külügyminiszterek már ma megállapodnak és rendeződik a helyzet, akkor bizonyos idő után a lakossági és vállalati hangulat is javulni kezd, és a gazdaság szépen lassan visszazökken az eredeti kerékvágásba. Sajnos nem erre van esély: az ukrajnai helyzet katonai eszkalációjára nagyobb az esély, tekintve, hogy az oroszok még nem értek el érdemi sikereket a harcok során. Ez pedig azt jelenti, hogy a gazdasági bizonytalanság is nőni fog Európában. Ma már nem tűnik annyira távolinak a stagfláció roppant kellemetlen állapota sem (amikor a magas infláció mellett a gazdasági aktivitás stagnál).

Fontos elmondani, hogy a reálgazdasági kilátások romlása Európában nemcsak a szankciókból következik: azok főleg Oroszországnak fájnak, az EU-nak egyelőre kisebb károkat okoznak. Maga a háború és a szankciók a gazdasági hangulaton keresztül is fájdalmasak lesznek az EU-ben is. Persze más helyzet, ha az EU végül blokkolja az orosz olaj és földgáz behozatalát, mert abban az esetben valóban közvetlen károk érik Európát nemcsak az energiaárak elszabadulása, de az ellátás esetleges akadozása miatt is. Az elhúzódó háborúnak emellett lehetnek további hatásai is, például a fekete-tengeri szállítás kiesése, az élelmiszerárak emelkedése (Ukrajna és Oroszország óriási exportőrök), és a Kínából érkező szárazföldi, vasúti szállítás kiesése Európa felé.

Az Európai Központi Banknak tehát azzal kell számolnia, hogy a valutaövezetben a reálgazdasági kilátások erőteljesen romlanak. Ilyen környezetben a kamatemeléssel az egyébként sem erős keresletet letörnék, miközben a kínálati okok miatt magas inflációra nem tudnának hatni.

Bezavart a gyenge euró is

Új helyzet a jegybank számára az euró gyengülése is: a háború kitörése óta az európai fizetőeszköz 4%-ot gyengült a dollárral szemben. Ennek alapvetően három oka van: egyrészt megjelenik az európai árazásban az, hogy a kontinens nettó energiaimportőr, és az energiaárak elszállása értelemszerűen dollárkeresletet teremt majd; másrészt a globális hangulat romlásakor a befektetők inkább a biztonságosabb dollárt keresik (az euró is stabil és biztonságos fizetőeszköznek tekinthető, ha nem zajlik az EU közvetlen szomszédságában háború). Harmadrészt pedig a befektetők a gyenge euróba beárazzák az EKB szigorítási fordulatának elhalasztását is a bizonytalanság miatt.

Az euró gyengülése békeidőben kedvező lenne a jegybank számára, hiszen az eurózóna nettó exportőr, és ezzel kedvező lenne a növekedési hatása a gyengébb valutának. A jelenlegi helyzetben viszont nem számíthatunk a globális kereskedelem élénkülésére, miközben az EU importjának értéke elkerülhetetlenül nőni fog a magas energiaárak miatt. A jegybank kezében az erős euró egy ilyen helyzetben jó eszköz lenne az infláció letörésére, jelenleg viszont pont ezzel ellentétes dolog történik:

a gyenge euró tovább fokozza az inflációs nyomást.

A jegybank megtehetné, hogy a háttérben beavatkozik és eurót vásárol a piacon, de mivel nagyon forgalmas devizapárról van szó, az EKB-nak óriási mértékben kéne égetnie a devizatartalékot, hogy érdemben támaszt adjon az eurónak. Az intervenció egyébként is nagyon távol áll az EKB-tól, eddig csak kivételes alkalmakkor lépte meg, és akkor sem elsősorban azért, mert zavarta őket az euró árfolyama (hiszen a jegybanknak hivatalosan nincs is árfolyamcélja).

Mit tehet az EKB?

Nagyon nincs tehát irigylésre méltó helyzetben a jegybank: a szigorú hangnemmel erősíthetnék az eurót, miközben a bizonytalan növekedési kilátások közepette a szigorú hangnem nem indokolt. A lényeg a hangnemen van, a jegybank ugyanis aligha jelent be ma nagy döntést: kamatemelést egyébként is csak év végére volt várható (ha egyáltalán), az egyes számú eszközvásárlási program (APP) megemelt összeggel pedig tovább folytatódik a második negyedévben (a pandémiás program, a PEPP márciusra megszűnt) – azaz a jegybank szerencséje, hogy ideje még van reagálni bőven.

A hangnemet viszont jól be kell lőnie a jegybanknak, mert a befektetők manapság nagyon érzékenyek. Borítékolható, hogy sokat hallunk majd az inflációs nyomás erősödéséről, talán említést tesz Christine Lagarde az fx-piacról is, de a leggyakrabban elhangzó szó biztosan a bizonytalanság lesz, amire a jegybank alighanem kivárással válaszol. Az előrejelzésekre viszont nagyon kíváncsi a világ, decemberben ugyanis még ezt várta a jegybank:

3,2% lehet az infláció idén,

1,8% lehet 2023-ban,

1,8% lehet 2024-ben.

A növekedési előrejelzések így alakultak decemberben:

1,9% 2022-ben,

1,7% 2023-ban,

1,8% 2024-ben.

Alapforgatókönyv szerint az inflációs előrejelzést jócskán felfelé, a növekedésit pedig lefelú húzza majd a jegybank. Kifejezetten érdekes lesz látni a hosszú távú előrejelzéseket is, hiszen az árulkodik majd az EKB terveiről – de érdekesnél nem lesz több, ember legyen ugyanis a talpán, aki ma meg tudja mondani, hogy milyen infláció és növekedés várható 2023-ban és 2024-ben.

A kamatdöntő ülés utáni közlemény 13:45-kor érkezik, Christine Lagarde 14:30-kor tart sajtótájékoztatót.

