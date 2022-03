Koronavírus: megérkeztek a csütörtök reggeli magyar adatok

2377 új fertőzöttet igazoltak, valamint elhunyt 54 beteg - derült ki a koronavirus.gov.hu adataiból. Ezzel, ha az elmúlt időszakban látott trendet nézzük, az esetszámok és a halálozások is tovább csökkentek.

Az esetszámok trendszerűen csökkennek, egy nap alatt 2377 fertőzöttet igazoltak, az új megbetegedések 7 napos mozgóátlaga pedig 2187 fő.

A napi halálozások száma már egy hete 50-60 fő között mozog, a ma reggeli jelentés szerint 54 fő vesztette életét. A hét napos mozgóátlag ezzel tovább csökken, jelenleg 56-on áll.

Ahogy esik vissza az új fertőzöttek száma, úgy csökken a kórházban ápolt betegek száma is. A mai közlés szerint 118 fővel csökkent a kórházban ápoltak száma és 1 fővel a lélegeztetésre szorulóké.

A pozitivitási ráta is a járvány 5. hullámának visszaszorulását jelzi. Az új minták pozitivitási aránya a 7 napos mozgóátlag szerint már 20 % alatt van. A jó hír az lenne, ha 5% alatt lenne, a WHO szerint ekkor van ellenőrzés alatt a járvány, de a korábbi csúcsokhoz képest már a 20% is nagy előrelépés.

"A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség" - írja a koronavirus.gov.hu.

Összességében a járvány 5. hulláma minden mutató szerint lefelé tart, a kedvező szezonális hatás (tavasz) pedig a virológusok szerint jó hír a járvány szempontjából. Ezért a következő hetekben, hónapokban reménykedhetünk abban, hogy a koronavírus csillapodik.

