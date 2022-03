Hosszú lehet a hosszú hétvége: a jövő héten végig sztrájkolnak a tanárok

Jövő héten szerda és péntek között arra kérik a pedagógusszakszervezetek a szülőket, hogy ne vigyék iskolába a gyerekeket. A szakszervezetetek sztrájkot szerveznek, miután megelégelték, hogy az évtizedes tapasztalattal rendelkező tanárok is szakmunkás minimálbért kapnak.

Bár a Fővárosi Ítélőtábla szerdai jogerős döntése szerint nem lehet munkabeszüntetést tartani az iskolákban anélkül, hogy ne szerveznék meg a tanulók oktatását és felügyeletét, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) az RTL-lel csütörtökön közölte:

tovább szervezik a sztrájkot, és kérik az oktatásban dolgozókat, éljenek alkotmányos joguk gyakorlásával.

A PDSZ és a PSZ háromnapos munkabeszüntetésre készül az ünnepi hosszú hétvége után, ezért arra kérték a szülőket, hogy március 16-án, 17-én és 18-án ne vigyék iskolába a gyermekeket. Hozzátették: gyermekfelügyelet lesz, ha valaki másként nem tudja megoldani.

Szabó Zsuzsa, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, pontosan azt várták a bíróságtól, hogy az helyben fogja hagyni azt a kormányrendeletet, ami

a sztrájktörvényen felül még pluszban gúzsba köti a pedagógusokat a munkabeszüntetés lehetőségével kapcsolatban, de ennek megfelelően fognak eljárni: okosan és kreatívan”.

Az igazgató köteles együttműködni a sztrájkbizottsággal, következésképpen jogsértést követ el, ha nem a sztrájkbizottsággal egyeztetve jár el a sztrájk szervezésével összefüggő tájékoztatásnál és adatközléskor.

A kreatív munkabeszüntetés lényege az érdekvédő szavai szerint, hogy március 16-tól 18-ig a tanítási órák közül egyet sem tartanak meg, az elmaradt órákat viszont a következő három napban – március 21-től 23-ig – a többi órával egyetemben tartják meg, bár ezek is sztrájknapok lesznek.

A két szakszervezet szerint tömegesen érkeznek hozzájuk jelzések arról, hogy a tankerületi központok igazgatói értekezleten utasítják az igazgatókat jogellenes intézkedésekre, valamint olyan utasítások kiadására, amelyek megakadályozzák, hogy a munkavállalók érzékelhető sztrájkot tudjanak szervezni a munkahelyeken.

A jogellenes intézkedésekre történő utasítások országszerte azonosak, tehát nyilvánvaló, hogy központi, kormányzati akaratot valósítanak meg

- írta a PSZ és a PDSZ Portfolio-hoz elküldött közleménye.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a sztrájk alatti elégséges szolgáltatás előírása (vagyis a gyermekfelügyelet vagy az oktató-nevelő tevékenység a munkabeszüntetés alatt) semmiféle határidőt nem tartalmaz, így a munkáltató nem írhat elő határidőt a sztrájkban várható résztvevők névsorának leadásáról. Vagyis a sztrájkhoz bármikor lehet csatlakozni, és bármikor ki is lehet abból lépni, írják a szakszervezetek.

A szülőket pedig a sztrájkbizottság, a pedagógus, az osztályfőnök is tájékoztathatja – ezt nekik megtiltani jogszerűen nem lehet, ha a tájékoztatás nem az intézmény nevében történik. Az SNI-s gyerekekkel foglalkozók is sztrájkolhatnak, ha a gyerekeket a szülők nem viszik be az intézménybe. Egyébiránt, a velük foglalkozó munkavállalók sztrájkjogának korlátozása különösen súlyos, ami szemléletesen mutatja számunkra, hogy a sztrájkjog biztosítása érdekében minden létező jogorvoslati lehetőséget ki kell használnunk - olvasható a közlésben. Kiemelik:

Valótlan az a tankerületi állítás is, hogy a pedagógusnak minden egyes nap nyolc óra munkaideje van.

A pedagógusok munkaidejének húsz százaléka kötetlen munkaidő, amelynek beosztásáról saját maga rendelkezik. De nem felel meg a jogszabálynak az a furcsamódon egységes tankerületi értelmezés sem, amely a megtartandó tanórák ötven százalékát nem a tanulók, hanem a pedagógusok tanóráira akarja érvényesíteni. A sztrájkoló tanóráinak megtartására csak akkor lehet sztrájkban résztvevőt beosztani, ha nincs más, akit be lehetne küldeni a tanórára. Nem szükséges, hogy a helyettesítő az adott szakos tanár legyen, hiszen helyettesítés esetén máskor sem tud az iskola erről gondoskodni. Vannak olyan intézmények, ahol bizonyos tantárgyak tanítására évek óta nem találnak szaktanárt.

Címlapkép: Getty Images