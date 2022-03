Rendkívüli Kormányinfó: három intézkedésről döntött a kormány a benzinárstop védelmében

A Mol tegnapi közleményéhez képest nem változott semmi. De azért vagyok itt, hogy elmondjam, mi is történik - kezdte beszédét Hernádi Zsolt, aki hangsúlyozta: a Mol finomítói zavartalanul működnek. A százhalombattai finomító teljes kapacitással, a betáplálás zökkenőmentes, a Barátság kőolajvezeték Ukrajnán keresztül orosz kőolajat folyamatosan szállít - folytatta.

Készen áll a Mol az Adriai-tengeren keresztüli olajszállításra. Ez azt jelenti, hogy elméletileg készen vagyunk

- húzta alá.

A Mol-nak van elegendő készlete és elegendő finomítói kapacitása, hogy a teljes magyarországi üzemanyagfogyasztást fedezni tudja belőle - nyugtatott meg mindenkit Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, aki szerint ez még akkor is így van, hogy nem hétköznapi mozgásokat látunk a forint és a kőolaj árfolyamában a piacon.

Az utóbbi időben az ársapkának köszönhetően és a nem rendeltetésszerű, vagy visszaélésszerű fogyasztók megjelenése miatt, valamint azért, mert a korábbi nagykereskedelmi levevőhelyeken (pl. telephelyek) tankolók is átjöttek az üzemanyagtöltő-állomásokhoz, drasztikusan megnőtt a töltőállomások forgalma - tért rá a keresleti tényezőkre Hernádi Zsolt. Láthattak sokan képeket, én is hoztam magammal, hogy mi folyik az üzemanyagtöltő-állomásoknál - folytatta. Már az autóbuszok is itt tankolnak, magyar és nem magyar kamionok is, kisteherautók hátuljában különböző edényekbe tankolták az üzemanyagot a kiskereskedelmi kutakon - sorolta a példákat a Mol első embere, aki azt is elárulta, hogy arról is van fotója, hogy valaki nejlonzacskóba tankolta az üzemanyagot.

Sokan visszaéltek a benzinárstop lehetőségével

- fogalmazott, majd megjegyezte: az egy kormányzati döntés, hogy a lakosságra ne szakadjon rá egyszerre a világpiac hektikussága és áremelkedése.

A mi feladatunk az ellátásbiztonság garantálása

- emelte ki.