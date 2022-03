Zsiday Viktor: a rezsicsökkentés a választások után nem fenntartható

Az MNB legfontosabb feladata most az lenne, hogy helyreállítsa a forint stabilitását, ehhez addig kellene emelni a kamatot, ameddig a nemzetközi piaci környezet azt indokolja – mondta a Portfolionak adott interjúban Zsiday Viktor. A befektetési szakember és portfóliómenedzser szerint félő, hogy Magyarország egy stagfláció közeli állapot felé csúszik, ha nem sikerül megfékezni az inflációt, ráadásul nagyon jelentős költségvetési kiigazításra lesz szükség a választások után. Még akkor is, ha a kormány eltörli a jelenlegi formájában fenntarthatatlan és igazságtalan rezsicsökkentést.

Portfolio: Kezdjük talán azzal, ami most a legtöbb embert foglalkoztatja és mi is naponta többször megkapjuk kérdésként: hol lesz a forint gyengülésének a vége? Szerinted a 400-as szint elérése volt a csúcs?

Zsiday Viktor: Ezt nem tudom megmondani, szerintem azt a hirtelen pánikszerű gyengülést, amikor 400-ig is elment az árfolyam portfólióátrendezések vezérelték. Ki mondja meg, jön-e újabb pánikhangulat, amikor el kell adniuk ötmillió BÉT-részvényt a befektetőknek, és ki kell vinniük a pénzt az országból?

Középtávon szerintem az inflációs kilátások miatt nincs más lehetősége az MNB-nek, mint az, hogy stabilizálja a forint árfolyamát. A stabil forintot kell visszavarázsolni ismét, és oda megy a kamat, ami ezt biztosítani tudja.

Nyilván amíg megy ez a dráma a piacokon, addig ezt nehéz megcsinálni. Én nem vagyok benne biztos, hogy láttuk már az árfolyam tetejét.

Mivel tudja az MNB elérni ezt a stabilizálást? Piaci intervenció, kamatemelés?

Az intervencióval szerintem az a probléma, hogy az MNB-nek olyan nagyon sok puskapora nincsen.

Ha a jegybank biztos lehetne abban, hogy megkapjuk majd az uniós forrásokat, akkor mondhatná azt, hogy most kicsit elkölt a devizatartalékból, úgyis visszatöltődik majd. Így olyan nagyon sok pénzzel nem tud beavatkozni, egy-két milliárd eurót el tud költeni, de többet nem nagyon. Szerintem a kamat az elsődleges eszköze.

Oda kell rakni a kamatot, ahova a piac akarja. Ha ez 10 százalék, akkor 10 százalékra.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Egy ilyen pánikhangulatban van egyáltalán olyan kamatszint, ami mellett a forint már vonzó?

Szerintem van olyan szint, csak ki kell deríteni, mi az. Fel kell emelni oda a kamatot, ami már stabilizálja a forintot és kész.

Szerinted az MNB is így gondolkodik?

Ez a nagy kérdés. Amit eddig mondtak, hogy ők milyen kemények és nekik csak az infláció számít, annak alapján ezt muszáj megtenniük. Az inflációs kép borzasztóan romlott az utóbbi időszakban: van egy külső sokk a nyersanyagok árának emelkedéséből, amire rájön még a forint gyengülése, ez teljesen fenntarthatatlan.

Igazából ha valódi dezinflációt szeretnének, akkor nekik nem arra kellene lőniük, hogy 360 legyen a forint, hanem arra, hogy lassan erősödve elmenjen akár 330-ig, de ehhez iszonyatosan sokat kellene emelni a kamaton.

Ennek nem lenne negatív hatása a gazdaságra?

De, természetesen. Minden független jegybank ezzel a dilemmával szembesül, hogy csináljon-e recessziót az inflációs cél eléréséért. Szerintem a jegybanknak ez a feladata, ráadásul hosszútávon is ez a legjobb megoldás és politikailag is az lenne racionális, hogy a választásokat követően hozza meg a kormány és a jegybank a fájdalmas lépéseket.

Nemrég egy konferencia panelbeszélgetésében arról beszéltetek közgazdászokkal, hogy a választások után elkerülhetetlen lesz egy jelentős költségvetési kiigazítás. Ez mekkora lehet majd?

A legnagyobb kérdés, hogy fenntartsuk-e a rezsicsökkentést. Ha fenn akarjuk tartani a jelenlegi gáz- és áramárak mellett, akkor az senki nem tudja mennyibe kerül, de simán lehet, hogytöbb, mint ezermilliárd forintról beszélünk, ami túl sok pénz.

De nem kell binárisan gondolkodni, lehet részlegesen is lépni: dönthet úgy a kormány, hogy egy kisebb mennyiségig, mondjuk évi 500 köbméterig fenntartja a földgáz szabott árát, amivel a valódi szegényeket lehetne támogatni.

Szerintem az emelkedő kamatok, a gazdasági lassulás és az MNB várható vesztesége miatt enélkül is legalább a GDP 3%-ának megfelelő kiigazítás kell, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy az oktatás reformja elkerülhetetlen, és szintén legalább a GDP 2%-ának megfelelő összeget igényelne évente.

Ez mennyire sürgető? Már az idén szükség van intézkedésekre?

Idén, ha nagyon muszáj, akkor el lehet sunnyogni, de jövőre mindenképp meg kell csinálni. Az MVM és a jegybank feltőkésítését nem kell idén megcsinálni, de akkor 2023-ban fog az egész egyszerre ránk szakadni. Lehet azt mondani, hogy ezeknek a tényezőknek idén még nincs készpénzigénye, de szerintem jobb minél hamarabb túlesni rajta.

A jelenlegi formájában fenntartható a rezsicsökkentés? Működhet, hogy abban bízunk, hogy a világpiaci földgázárak majd visszamennek a korábbi szintre?

Ez olyan, mintha tizenkilencre két lapot húznánk.

Persze, bejöhet, de szerintem nincs értelme. Ha nem jön be, akkor óriási a kockázat és óriási a veszély. És a legerősebb érv, hogy szerintem a rezsicsökkentés szociálisan teljes mértékben igazságtalan amiatt, hogy aki többet fogyaszt, az több támogatást kap, magyarul a gazdagabbakat, a nagyobb fogyasztókat támogatja valójában nagy összegekkel a rendszer, a legszegényebbeket meg alig valamivel, hiszen nekik eleve alacsony a fogyasztásuk. Márpedig mostanra nagyon jelentős támogatásról beszélünk a világpiaci árak miatt. Az egyetlen, ami számomra racionálisan elfogadható az az, hogy a kisfogyasztók bizonyos mennyiségig támogatást kapjanak. A rezsicsökkentésjelenlegi formájában igazságtalan, fenntarthatatlan intézkedés, szerintem közgazdaságilag védhetetlen az egész, habár tény, hogy politikailag nagyon jól eladható.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Egyáltalán látunk még a háború előtti gázárat a piacon?

Szerintem eleve a zöld átmenet, az ESG térhódítása és az olajcégek büntetése már a háború előtt az emelkedő energiaárak irányába mutatott. Nem hiszem, hogy visszatérünk a korábbi szintre, szerintem teljesen új környezet van.

Az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait már lehet becsülni, vagy minden bizonytalan addig, amíg nem ér véget a konfliktus?

Amit biztosan lehet mondani, hogy minél tovább tart, annál rosszabb.

Van nagyon sok olyan visszacsatolás, amit nincs ember, aki meg tud becsülni. Ezért felelősségteljesen nem lehet megmondani, mennyivel veti majd vissza a magyar gazdaságot. A magasabb kamatok például várhatóan visszavetik majd a jelzáloghitelezést, a vállalati hitelezést, csökkenhetnek a beruházások. A költségvetési kiigazítások a lakosság elkölthető jövedelmét csökkentik majd, ezek mind egymásra hatnak.

Kisebb változásra vannak jó modellek, azt lehet számszerűsíteni, de a mostanihoz hasonló nagy rezsimváltásokat eddig mindig félrebecsülték. Egyelőre azt látom, hogy sorakoznak a negatív hatások a magyar gazdaságban, 2023-24-ben van egy nagy növekedési lyuk, amit ki kellene tölteni.

Nagyon tartok attól, hogy a magyar gazdaság becsúszik egy stagflációközeli állapotba, ez egy jelentős kockázat, különösen akkor, ha nem kapjuk meg az uniós forrásokat.

Vagyis akkor a növekedésünk visszaeshet, az infláció viszont várhatóan tovább emelkedik majd a nyersanyagárak és a forint gyengülése miatt?

Az inflációval az a baj, hogy nem lineáris folyamat. Egy ideig nincsenek inflációs várakozások, akkor lehet kisebb sokkokat rátenni, az nem okoz tartós inflációs emelkedő trendet, csak egy kis átmeneti megugrást. Egy idő után azonban kialakulnak az inflációs várakozások, egyelőre nem tudjuk, mikor megy át a dolog abba, hogy az emberek azt mondják, hogy ezt már megszokták, úgyis minden évben tíz százalékkal emelkednek az árak, mert úgyis mindig gyengül a forint vagy jön valamilyen sokk.

Ezek szerint az infláció tartósan velünk lehet?

Ha átmegyünk egy ilyen rendszerbe, akkor az tartós inflációt fog csinálni. Az MNB-nek azért kellene nagyon határozottan fellépnie, mert már most is ott tartunk, hogy valószínűleg elindult ez a folyamat, minél tovább engedik az inflációs várakozásokat, annál nehezebb lesz utána letörni azokat. A külső hatásokra lehet azt mondani, hogy csak időszakosak, de a kelet-közép-európai országokban már évek óta munkaerőhiány van, ami fokozatosan építi fel a béremelkedések ütemét. Ez pedig mostanra elindította a régióban a klasszikus ár-bér spirált,

Magyarországon semmiképp sem tekinthetünk átmenetiként az inflációra.

A nyersanyagárak esetleges esésével bár lenne egy esés az inflációban, de a mélyben megbúvó folyamatok nem változnának, és újra megjelenne az inflációs nyomás egy idő után.

Látsz arra esélyt, hogy ebben a kihívásokkal teli környezetben finanszírozási problémái lesznek Magyarországnak?

Szerintem most nem vagyunk ilyen rossz helyzetben. A legnagyobb kérdésnek a lakossági állampapírok állományát tartom a következő időszakban ebből a szempontból, nem szabad, hogy a lakosságnak meginogjon a bizalma a forintban és az államban. És ez még egy indok arra, hogy nem szabad elengedni a forint árfolyamát, hanem stabilizálni kell. Ha ott elveszik a bizalom és elkezdik átváltani euróra a pénzüket, akkor bajban lehetünk.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A mostani helyzetben mennyire kellene rohannunk, hogy belépjünk az eurózónába?

Egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi kormányzat nem akarja bevezetni az eurót, mert az a mozgási szabadságukat csökkentené. Görögország példája pedig megmutatta az eurózóna jelenlegi hiányosságait. Az Egyesült Államokban nem fordulhatna elő, hogy a szövetségi kormányzat azt mondja, hogy „Alabamában milyen lusta disznók laknak, az ő bankrendszerüket nem mentjük ki”. Európában nagyjából ez történt a görögökkel.

Amíg Európában csak keveseknek van valóban jegybankjuk, a többi ország pedig csak egy külső pénzt használ, addig veszélyes lenne belépnünk az eurózónába.

Van egy külső kényszerítő tényező is persze, ha körülöttünk mindenki belépne a románoktól a cseheken át a lengyelekig, akkor mi sem maradhatnánk ki, de egyelőre nem tartunk itt.

Látsz jeleket arra, hogy ez megváltozik Európában?

Látok, pont az orosz-ukrán háború kapcsán én nagyon meglepődtem Európa összezárásán. Eddig mindig azt lehetett mondani, hogy az európai politikusok lassan és nem megfelelően reagálnak, most viszont meglepetésre nagyon határozottan és egységesen lépett fel a kontinens. Lehet, hogy ez majd annyira összehozza Európát, hogy képesek lesznek intézményi reformokat is végrehajtani, melyekkel ígéretet tennének arra, hogy Európa tényleg mindenkié.

Hogy jellemeznéd, amit most látunk a piacokon majdnem két héttel az orosz-ukrán háború kitörése után? Ez még az első ijedtség?

Azt tapasztaltam, hogy az ilyen nagyon nagy sokkok esetén nem kell elsietni a vételeket, mert mindig előjönnek olyan tényezők, amikre nem gondoltunk. Én is látom, hogy sok ismerősöm rohan a piacra részvényeket venni, mert már olcsók, de szerintem még nem látjuk a végét. Lehet, hogy emiatt lemaradok a jó vételekről is. Inkább akkor szeretek venni, amikor már látok egy tisztább képet.

Talán jó hasonlat lehet a mostani helyzetre az 1973-74-es olajválság, ahol miután az arabok megszüntették az embargót, a tőzsdei esés és a gazdasági lassulás még hónapokig tartott. Vagyis miközben maga a konfliktus már lezárult, elindultak olyan káros gazdasági folyamatok, melyek tovább tartottak. Még az sem biztos, hogy ha véget ér a háború, akkor utána nem látunk újabb mélypontokat.

A befektetéseidet hogyan érintette eddig a háború?

Olyan likvid határidős pozícióim voltak, melyeket rosszul érintett a háború kirobbanása, ezeket le tudtam zárni. Vannak olyan stratégiai pozícióim, mint például a görög bankok, melyeket nem akarok leépíteni, mert hosszú távon hiszek bennük, akár a duplázásra vagy a triplázásra is látok esélyt. Az alapunk mínusz egy-két százalékban van nagyjából jelenleg az év eleje óta. Olyan pozícióm nincs, ami beragadt volna, ne tudnám likvidálni.

Mennyire járulhatott hozzá a magyar eszközök zuhanásához, hogy az orosz piacról nem tudtak kiszállni a befektetők?

Éppen ebben látom a nagy veszélyt, ugyanezt átéltem 1998-ben, amikor a befektetők nem tudtak szabadulni az orosz eszközeiktől, emiatt adták el a magyar részvényeket is. Ez pedig azt is jelenti, hogy a forintjukat euróra vagy dollárra váltják, ami a magyar devizát is gyengíti.

Lehetetlen megjósolni, meddig tart ez a folyamat, én nem akarok beállni egy ilyen gyorsvonat elé. 1998-ban még meg mertem tenni, de akit egyszer nagyon megharap a medve, az már később nem olyan bátor.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio