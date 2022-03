Szijjártó Péter a lengyel határ közeli orosz támadásról: marad a nagykövetség Lvivben, havi 60 ezret kapnak a menekültek foglalkoztatói

A miniszter megjegyezte: "halljuk azokat a katonai szakértőket, akik szerint ezeknek a támadásoknak az az egyik demonstrációs célja, hogy Oroszország elhatározta: megsemmisíti azokat a fegyverszállítmányokat, amelyeket utánpótlásként kap nyugati irányból Ukrajna."

Kiemelte: ez a fejlemény is rámutat annak a korábbi magyar kormányzati döntésnek a fontosságára, hogy Magyarország területén nem szállíthatnak át halált okozó fegyvereket Ukrajna felé és ez a továbbiakban is így lesz.

Jelezte, hogy beszélt ma reggel Magyarország ukrajnai nagykövetével, aki azt jelezte, hogy Lviv városában nyugalom van, így továbbra is lehet működtetni ott ideiglenesen a magyarországi nagykövetséget. Hozzátette: most már egyre kevesebb nyugati állam tartja fent a nagyköveti szintű jelenlétét Ukrajnában, de Magyarország továbbra is üzemelteti a nagykövetségét és kint marad a nagykövet.

Felhívta a figyelmet arra, hogy

Mivel a harci cselekmények egyre hevesebbek, ezért újabb és újabb menekülthullámok indulnak meg nyugati irányba, Magyarország felé is. Mi magyarok teljes mértékben fel vagyunk arra készülve, hogy a növekvő számú menekülteke is befogadjuk itt Magyarországon.

Akik hosszabb ideig terveznek velünk, köztünk maradni, nekik munkalehetőséget fogunk ajánlani, és ez a hosszabb távon is itt maradóknak érdeke, hogy ne segélyből éljenek, hanem legyen munkájuk – tette hozzá.

Rámutatott arra, hogy azok a munkáltatók, akik ukrán állampolgárságú menekülteket alkalmaznak, havi 60 ezer forint támogatást kapnak, és 12 ezer forintot a munkavállalók gyermekei után „abban az esetben, ha gondoskodnak a munkavállalók megfelelő szállásáról, illetve a munkahelyre történő eljutásukról”. Összegzése szerint ez szolgálja mind a menekültek, mind a vállalkozók, mind a magyar gazdaság érdekeit.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán