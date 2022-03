Elon Musk megküzdene Putyinnal Ukrajnáért, ám a csecsen vezető közbeszólt

Még hétfőn írta ki Elon Musk a Twitterre, hogy egy az egy elleni párbajra hívja Vlagyimir Putyint, a küzdelem tétjeként Ukrajna sorsát jelölte meg a tech-guru.

Fel kell pumpálni azokat az izmokat, hogy a szelíd (nőies) Elonából átváltozz azzá a brutális Elonná, aminek lenned kell

- írta a fenti kihívásra reflektálva Ramzan Kajdrov csecsen vezető tegnap a Telegram platformon.

Válaszul Musk kihívására Kadyrov meghívta a SpaceX és a Tesla alapítóját a Csecsen Köztársaságba, ahol lőfegyveres és harcművészeti kiképzésben részesítené a milliárdost, emellett a közösségi háló megfelelő használatára is megtanítaná Muskot a csecsen vezető. A tréning nélkül Putyin "sportszerűtlennek tűnne, amikor agyonveri" Muskot, akit Kadyrov "sokkal gyengébb ellenfélnek" nevezett. "A Csecsen Köztársaságból egy teljesen más emberként fogsz visszatérni, Elona, azaz Elon" - zárta Kadyrov.

"Köszönöm az ajánlatot, de egy ilyen kiváló kiképzés túl nagy előnyt jelentene számomra" - válaszolta Musk.

Ha (Putyin) fél a harctól, akkor beleegyezem, hogy csak a bal kezemet használjam, pedig nem is vagyok balkezes

Thank you for the offer, but such excellent training would give me too much of an advantage. If he is afraid to fight, I will agree to use only my left hand and I am not even left-handed.Elona