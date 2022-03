Megérkeztek a csütörtöki magyar koronavírus-adatok

Az elmúlt 24 órában 1503 új koronavírus-fertőzést regisztráltak Magyarországon, a betegséggel összefüggésben 64 ember halt meg. A napi fertőzéses esetszám csökkent az egy héttel ezelőttihez képest, ám a kórházi és halálozási számok ma (hosszú idő után először) nem mutatják a járvány lassulását. A pontos kép kialakítását nehezíti a hosszú hétvége hatása.

A koronavírusos fertőzések száma 45%-kal alacsonyabb, mint egy héttel ezelőtt, ám ehhez gyorsan hozzá kell tenni, hogy a mai adatok valószínűleg a hosszú hétvége alatt végzett tesztekből származnak, ezért az összevetés a múlt csütörtöki számokkal nehézkes. Mindenesetre a hétnapos mozgóátlag alapján kirajzolódó trend továbbra is csökkenő, ami a járvány lassulását mutatja. Ugyanakkor az összevethetőség hiánya miatt a pontos képpel érdemes megvárni a következő napok, a jövő hét adatait. Ennek most azért van különösebb jelentősége, mert a világban újra gyorsulni kezdett a járvány.

A súlyos esetek száma ellentmondásosan alakult. A lélegeztetőgépen lévők száma 100 alá csökkent, ilyet utoljára tavaly októberben, öt hónapja láttunk. (Az összevethetőséget itt egy módszertani változás nehezíti, ugyanis a járványügyi statisztikából november végén kivették a gépen lévők egy részét.) A kórházban lévők száma viszont enyhén emelkedett, 28 fővel, 2287-re. Az utóbbi napokban látványosan lelassult a kórházi állomány csökkenése, most pedig el is akadt. Ennek okai nem világosak, az egyik gyanú, hogy az egészségügyi intézményekben terjed az omikron variáns, és az egyéb okokból bekerültek ott fertőződnek meg.

Az elhunytak száma 64 fő, ez két hete a legmagasabb szám. Egyelőre inkább kiugró adatnak látszik a mai, nem pedig trendfordulónak. Itt is él ugyanakkor a gyanú, hogy a kórházba egyéb okok miatt súlyos állapotban bekerülők egy része megfertőződik, így a koronavírusosként hunynak el.

A hullámokat egy évvel eltolva ábrázolva továbbra is azt láthatjuk, hogy a 2022-es (ötödik) omikron hullám korábban jött, mint a 2021-es tavaszi, és jóval enyhébb is volt. A bizonytalanságot itt is a friss nemzetközi tapasztalatok jelentik, hiszen az újra meglóduló esetszámok miatt nem lehetünk teljesen biztosak abban, hogy az idei tavaszi-nyári időszak vírusmentesen telik majd.

A mai fertőzéses adat összevethetőségének korlátaira utal, hogy a kevés elvégzett teszt miatt a pozitivitási ráta 40%-ra ugrott. Vagyis valószínűleg annyira gyorsan azért nem szorul vissza a járvány Magyarországon, mint amit a mai adat sugall.

Címlapkép: Getty Images