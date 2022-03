Washingtonban kapta el a koronavírust az ír miniszterelnök

Több mint két éve nem látott erősségű koronavírus-járvány van kibontakozóban Kínában elsősorban az omikron variáns terjedése miatt, a hatóságok máris vesztegzárat rendeltek el az ország legforgalmasabb kikötőjével rendelkező, "kínai Szilícium-völgyként" is emlegetett Sencsenben. Nem csak a lakosságot terhelik az új intézkedések, de a nagyvállalatoknak is reagálniuk kell a legfrissebb fejleményre: a pendrive-októl kezdve az iPhone képernyőjéhez használt üvegig mindenféle termékek gyártói a szállítás késedelmére figyelmeztetnek és ideiglenes gyárleállásokat jelentenek be, mindez még tovább terheli az ukrán háború nyomán amúgy is megviselt globális ellátási láncokat.