Évtizedek óta nem látott kísérlet zajlik Magyarországon – Csikorognak a fogaskerekek?

Folyamatosan, gyorsan emelkednek az élelmiszerárak a boltokban, kivéve azoknak a termékeknek az ára, amelyeket tavaly októberi szinten rögzítettek. Mindeközben a boltosok, vendéglősök, cukrászok, pékek beszerzési (nagykereskedelmi) árai egyre nőnek, ami azt eredményezi, hogy egyre többen már magasabb árakkal találkoznak a beszerzőiknél az árstopos termékek esetében annál, mint amit a kiskereskedelmi multik polcain látnak. Ennek hatására már nemcsak a háztartások, családok vásárolnak a nagy láncoknál, hanem az intézményi vásárlók is, akik eddig nagykereskedőtől, beszállítótól vettek. A Portfolio egyik, a piacra rálátó forrása az üzemanyagok felvásárlásával párhuzamba állítva azt mondta, könnyen „a pék lehet az új kamionos”. A kereslet hamarosan még tovább élénkülhet, ahogy közeledik az árstop időszakának vége, hiszen az emberek arra számítanak majd, hogy jelentősen drágulnak ezek a termékek is a ármaximum időszaka után.

Egyre több olyan vásárló tér be a kiskereskedelmi láncokhoz az árstopos termékekért, akik nem a család, nem a háztartás számára vásárolnak be – számolt be a Portfolio-nak a kiskereskedelmi szektorra rálátó forrása a kormányzati ármaximum egyik eredményéről. „Kisboltosok, vendéglősök, pékek, cukrászok mennek be a boltokba” – sorolta a forrás. Ez azért van, mert a beszerzési áraik folyamatosan emelkednek, miközben a láncoknál továbbra is a tavaly októberi áron vásárolhatják meg az árstopos termékeket – ahogy mindenki más is.

Már februárban is jellemző volt, hogy a legkisebb boltok tulajdonosai a multiknál vásároltak, hogy aztán kitegyék a saját boltjuk polcaira a termékeket.

Ugyanis az élelmiszerárstop elindulása után voltak olyan kiskereskedők, akik a beszállítóktól magasabb árajánlatot kaptak, mint amennyiért meg tudták venni a termékeket a nagy láncokban. Ezért is kellett mennyiségi korlátozást bevezetni a cégeknek.

A munkaerőhiány, a szállátási költségek növekedése, és az orosz-ukrán háború következményei miatt sok beszállító március elején újabb áremelést hajtott végre

– mondta forrásunk, aki szerint így már egyre többeknek emelkedik a beszerzési ára a multik polcainál elérhetőnél magasabb szintre. Ennek következményeként növekszik a nyomás a láncokon, egyre több az intézményi vásárló. Mivel mindennek gyorsan emelkedik az ára az árstopos termékeken kívül, így a kereslet kezd eltolódni ezen termékek irányába a háztartások részéről is.

„A csirkemellet gyorsan elviszik” – indokolta az egyik vásárlónak egy forgalmas diszkontlánc dolgozója a napokban azt, hogy miért üres a pult. „Ma már nem lesz” – tette hozzá. „Ugyanez a helyzet a liszttel, azt nagyon viszik mostanában” – fogalmazott. Az élelmiszeriparra rálátó forrásunk szerint ezek a szituációk jelenleg nem általánosak, de egyre több vevő tapasztalhat hasonló élményt mostanában az árstop hatálya alá tartozó termékeknél. A forgalmasabb helyeken, illetve ahová sok kisboltos, pék, vendéglős megy a nagykereskedő helyett, ott történhetnek hasonló esetek, mivel ők a lehető legnagyobb megengedett mennyiségben vesznek.

Miután a legjobb árakat a multik kínálják az árstopos termékekre vonatkozóan (nekik volt a legalacsonyabb a tavaly októberi áruk), így a kereslet nagy része náluk csapódik le. Ennek az egyik eredménye az, hogy az árstop miatt nagyobb a veszteségük is, mert többet adnak el ezekből a termékekből. Veszteséget azonban nem igazán szeretnének termelni: így tehát az árstopon elszenvedett veszteséget más termékek áremelésével kompenzálják.

Mivel nekik a legjobb az ármeghatározó képességük, így minél nagyobb a veszteség, annál inkább emelik más termékeknek az árát.

Nem csoda, hogy februárban már 11% felett volt az élelmiszerinfláció, annak ellenére, hogy abban a hónapban már érvényben volt az árstop, miközben a háború hatásai még nem gyűrűztek be, így akár érdemi árleszorító hatása is lehetett volna az ármaximumoknak. A kiskereskedők természetesen nem trükköztek az árstoppal, hiszen ezzel nagy bírságot kockáztattak volna. Azt azonban nem lehet nekik megtiltani, hogy azokon a termékeken visszahozzák a veszteséget, amelyekre nem vonatkozik az árstop. Vagyis: ezeknek az árát könnyedén még gyorsabban emelhetik, mint ahogy az adott termékre vonatkozó piaci folyamatok alapján tennék.

Márciusban ráadásul fokozódhat a kereslet, ami fenntartja az egyébként is erős ármeghatározó képességet.

Az idei béremelések mellett az szja-visszatérítés és a 13. havi nyugdíj miatt nő a vásárlók jövedelme, miközben az intézményi vásárlók is egyre nagyobb keresletet támasztanak. „A benzinkutakon tapasztalható időszakos hiány egyik oka, hogy a fuvarozó, szállítmányozócégek megjelentek a kutakon, akik jelentős mennyiséget tankolnak. Az élelmiszerárstopot tekintve itt a kisboltos, a cukrász és a pék lehet a kamionos” – emelte ki a forrás. „A februártól érvényben lévő mennyiségi korlátozások miattuk vannak” – tette hozzá a szakértő. Szerinte nem elképzelhetetlen, hogy újabb korlátozásokra lesz szükség a nagykereskedők kiszolgálása kapcsán. Lehetséges megoldás, hogy a multik visszafogják a nagykereskedelmi tevékenységüket, vagyis azt, hogy valaki számlára vásárlással tovább értékesítsen.

A következő időszakban tehát kérdéses lesz, hogy miképpen alkalmazkodik a kereskedelem a növekvő kereslethez. Egyre nagyobb kérdés az is, hogy miképp osztják meg az egyre növekvő veszteséget a termelők, a beszállítók és a kiskereskedők, hiszen gyorsan szakad el a piaci ártól a rögzített árszint. Hivatalosan a boltos viseli az árstop terhét, valójában azonban a nagy láncok olyan jó tárgyalási pozícióval (alkuerővel) rendelkeznek, hogy ez közel sincs így. Az üzemanyagnál folyamatosan szabályozza a kormányzat, hogy éppen ki viselje a veszteséget – először a kutas volt az, ma már a nagykereskedő és az adófizető –, az élelmiszerpiacon azonban az erőviszonyok is befolyásolják ezt.

Forrásunk szerint nem véletlen, hogy egyre inkább a saját márkás termékek irányába tolódik el a kínálat a boltokban, amivel párhuzamosan érdemben nőhet az importált termékek köre is.

A háziasszonyok kreatívak. Ilyen infláció mellett átrendezik a fogyasztási szerkezetet - mondja forrásunk. Az árstopos termékek ráadásul relatíve egyre olcsóbbá válnak. A gyorsan változó/növekvő kereslet azonban különösen nagy alkalmazkodást kíván meg.

A magyar élelmiszerpiac nagyon erős, kibírja azt is, ha gyorsan megnő a kereslet

– húzta alá élelmiszerpiaci forrásunk, de szerinte nem véletlen a gabonaexport tilalma. A következő időszakban azonban komplex hatások érik a piacot. Az árstopos termékekre alapvetően nagy a kereslet a vásárlók részéről, mert a fél évvel ezelőtti áron kínált termékek sokkal olcsóbbak, mint a többi, így a fogyasztási szerkezet folyamatosan rendeződik át, tolódik el ezen termékek felé. Ráadásul a háború miatt egyesek elkezdhetnek többet vásárolni bizonyos termékekből, amire egyébként nincs is szükségük. Ehhez jön hozzá, hogy az emberek észlelik: nagyot fognak drágulni az árstop eltörlése után a most maximált árú termékek.

Lassan látható közelségbe kerül az árstop esetleges vége, amit bizonyára áremelkedés követ ezeknél a termékeknél

– mondta forrásunk. Emlékeztetett, hogy az árstop február és május között van érvényben, amit a kormány akár meg is hosszabbíthat, de bizonyára sokan számítanak arra, hogy a választások után erre nem kerül sor. „El sem tudom képzelni, mi lesz az árstop utolsó egy-két hetében. A legtöbb árstopos termék tartós, hosszú ideig eláll” – mondta a forrás, utalva a kereslet várható növekedésére. A háztartások ki tudják számolni, mennyit tudnak megvenni most olcsóbban ahhoz, hogy még a lejárat előtt fel tudják használni a készleteket. Ugyanakkor nem érdemes abba a hibába esni, mint ami a Covid-rohamnál megtörtént, hogy több élelmiszert halmozunk fel, mint amennyit a lejárati idő előtt el tudnánk fogyasztani. Hozzátette, időszakosan, ritkán találkozhatunk üres polcokkal az árstopos termékek körében, de véleménye szerint előbb lesz számos terméket érintő exporttilalom, mint bármilyen tartós hiány.

A koronavírus felvásárlási rohamát is bírták a nagyok – amikor időszakos üres polcok voltak, de áruhiány nem –, az árstop és a háború következményeivel is meg kell birkózniuk. Vagyis nagyon úgy tűnik, Magyarországnak ismét óriási szerencséje, hogy a sokat bírált multik – a legjobb logisztikával, szállítással, diverzifikált beszerzéssel és erős ellátási láncokkal – még a kormányzati árstop miatti kereslet-kínálati anomáliák közepette is kezelni tudják a feszültséget.

Az árstop

Az élelmiszerár-stop hivatalosan februártól májusig tart, ha a kormányzat nem hosszabbítja meg. Tavaly október 15-i szintre kellett csökkenteni a kristálycukor, búzafinomliszt, finomított napraforgó-étolaj, sertéscomb, csirkemell, csirke farhát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég, ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej árát.

