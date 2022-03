Rendkívüli: teljes kereskedelmi embargót kérnek a lengyelek az EU-tól az oroszokkal szemben!

A kegyetlen háború leállítása érdekében Lengyelország azt javasolja, hogy totális kereskedelmi embargót léptessen életbe az Európai Unió Oroszországgal szemben – közölte szombaton a Reuters tudósítása szerint a lengyel kormányfő.

A nagy jelentőségű bejelentés azután érkezett, hogy a héten már a negyedik uniós szankciós csomagot is elfogadta az EU Oroszország ellen, igaz annak részleteit még nem tették még közzé. Most Mateusz Morawieczki gyakorlatilag arra tett javaslatot, hogy ezt a csomagot egészítsék ki a totális kereskedelmi embargóval arra reagálva, hogy mára már példátlan módon hiperszonikus rakétákat is bevett Oroszország Ukrajnában és sorra érkeznek a kegyetlen támadásokról szóló hírek. Szombati hírfomyamunk itt olvasható:

A hírügynökség által ismertetett javaslatban Morawieczki úgy fogalmazott:

Lengyelország azt javasolja, hogy a lehető leghamarabb adják hozzá a kereskedelmi blokádot ehhez a szankciócsomaghoz, (beleértve) a tengeri kikötőket és a szárazföldi kereskedelem tilalmát is. Az Oroszországgal való kereskedelem teljes megszakítása tovább kényszerítené Oroszországot annak mérlegelésére, hogy jobb lenne-e megállítani ezt a kegyetlen háborút.

Egyelőre nem tudni, hogy a rendkívüli horderejű témáról mikor tárgyalnak majd a tagállamok. Valószínű a jövő hét csütörtök-pénteki brüsszeli EU-csúcson lesz ez kiemelt téma, addig pedig a háttérben a nagykövetek egyeztetik az álláspontokat.

A jelek szerint tehát az történik, hogy ahogy durvul az orosz agresszió, úgy keményedik tovább az uniós szankciós csomag és Morawieczki javaslata már a létező legdurvább szankciós fokozatot jelentené (feltehetően párosulna vele az összes orosz intézmény, bank kizárása a SWIFT-rendszerből is), így Európa nem, vagy csak nagyon nehezen tudna fizetni a leszállított nyersanyagokért, energiahordozóként, ha egyáltalán szállítanának még az oroszok.

Ha valóban megszületne egy ilyen súlyú döntés (nem lehet biztosra venni, mert például a német és a magyar kormány is jelezte már, hogy az orosz energiahordozóknak való komoly kitettség miatt ilyen lépést nem támogat), akkor az jelentős energiaellátási kihívások elé állíthatja az egész EU-t.

Címlapkép forrása: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto via Getty Images