Többé nem ad adósságbesorolást az orosz cégeknek az S&P

Az S&P Global Ratings hitelminősítő intézet hétfőn bejelentette, hogy április 15-ig felszámolja minden üzleti kapcsolatát oroszországi ügyfeleivel, és nem nyújt számukra többé adósbesorolást.

A hitelminősítő társaság lépése hetekkel követi anyavállalata, az S&P Global bejelentését, miszerint felfüggeszti oroszországi üzleti kapcsolatait, és csatlakozik az Oroszországgal szembeni, szigorodó gazdasági szankciók keretében az országból kivonuló vállalatok sorához.

A hitelminősítő cég ráerősít anyavállalata Oroszországgal szembeni bojkottjára, miután az Európai Unió bejelentette, hogy megtiltja az Oroszországban székhellyel rendelkező jogi személyek, szervezetek vagy testületek hitelminősítését - közölte az S&P Global Ratings.

A nyugati szankciók egyebek között befagyasztották az orosz központi bank 640 milliárd dolláros vagyonának nagy részét, több bankot kizártak a SWIFT globális fizetési rendszerből, a rubel árfolyama pedig ezt követően szabadesésnek indult. A Moody's és a Fitch hitelminősítők szintén felfüggesztették kereskedelmi tevékenységüket Oroszországban már a hónap elején.

A lépés elvileg nehezíti a (főleg pénzügyi) befektetéseket az orosz vállalatokban, hiszen sok cég az adósságbesorolást is figyelembe veszi a befektetési politkájában. A lépés ugyanakkor mégis inkább szimbolikus. Egyrészt azért, mert a hitelminősítők már az orosz államot csődközeli minősítési kategóriába vágták, tehát aki az adósságbesorolás alapján fektetett be, már régen nem vizsgál orosz célpontokat. Másrészt az orosz gazdaság külső kapcsolatai a szankciók hatására nagyon sokat gyengültek, amelyek technikailag (és néha jogilag is) lehetetlenné teszik a befektetést. Tőkekivonáshoz még talán vezethetne az S&P lépése, ám ennek kivitelezése is nehéz a tőkekontroll miatt, amit Oroszország vezetett be, hogy elkerülje a pénzügyi válságot. Ráadásul nagyon sok cég józan megfontolásból, esetleg az oroszok ukránokkal szembeni agressziója miatti szolidaritásból már elve kivonult Oroszországból.

