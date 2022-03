Egész Európában abbahagyták az óvóhelyek építését, mi lesz velünk egy támadás esetén?

A szomszédunkban dúló háború, és a napokban Kárpátalján többször is megszólaló légvédelmi riadók miatt sokakban felmerülhet a kérdés: mit kellene tenni egy esetleges katonai támadás esetén idehaza. Budapesten a kettes és a hármas metró funkcionálhatna óvóhelyként, a Sziklakórház a Gellérthegy belsejében is bármikor átalakítható lenne - derül ki a Fókusz riportjából, amely a vidéki lehetőségeknek is utánajárt.