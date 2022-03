Kimondta a német kancellár: nem fogunk rubelben fizetni Putyinnak a gázért

Megnéztük a gázvásárlási szerződéseket és abban fixen benne van, hogy euróban, illetve dollárban kell fizetni érte és ez az, ami számít – hangoztatta a ma délutáni brüsszeli G7-csúcs sajtótájékoztatóján Olaf Scholz német kancellár.

Közben már gyülekeznek az uniós vezetők a ma délutáni-esti EU-csúcsra is Brüsszelben is erre érkezve Janez Jansa szlovén miniszterelnök kategorikusan kijelentette a Politico hírfolyama szerint, hogy

egyik EU-tagállam se fog rubelben fizetni az orosz gázért,

hiába kéri ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök a tegnapi javaslata alapján.

Jansa azt is jelezte: minden opció, így az orosz olaj- és gázvásárlás embargó alá vonása is a tárgyalóasztalon van, akárcsak az orosz energiahordozókról való minél előbbi leválás kérdése is, amit már a minapi versailles-i EU-csúcson eldöntöttek, most pedig a megvalósítási stratégiát rögzítik az Európai Bizottság tervei alapján. A várható döntésekről (közös gázvásárlás, tárolók feltöltési tervei, leválási stratégia keretei) ebben a két cikkben írtunk:

Amint egy másik cikkben beszámoltunk: a belga kormányfő lényegében lesöpörte az orosz tervet, hogy a gázvásárlásért rubelben fizessenek, mert ha tényleg ezt akarják az oroszok, akkor a fizetendő árat is módosítani kellene.

A lengyel gázszolgáltató is kiakadt az orosz terv miatt:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 24. Kiakadtak a lengyelek az orosz gázszállítások rubelalapú elszámolási tervén

Az eddigi jelek szerint tehát merev elutasítás látszik az uniós vezetők felől az orosz elnök tervére, de nyilván egyrészt Putyin is adott még egy hetet az otthoni részletek kidolgozására, és az orosz elnöki szóvivő is türelmet kért még, így valójában a részletek ismerete nélküli politikai elutasító nyilatkozatokat látunk egyelőre.

Olaf Scholz egyébként jókora késéssel érkezett meg délelőtt a NATO-csúcsra, ugyanis éjjelig tárgyaltak a német koalíciós partnerekkel egy új energiatámogatási csomagról, amelyet délelőtt be is jelentett a német kormány:

Kapcsolódó cikkünk 2022. 03. 24. Elkészült a német energiacsomag: így kompenzálják a fogyasztókat az áremelkedés miatt

Címlapkép forrása: Dario Pignatelli, Európai Unió, az Európai Tanács médiatára