Úgy néz ki, egyelőre nincs komoly hatása a háborúnak Európa gazdaságára

Megérkeztek az előzetes német és francia beszerzésimenedszer-indexek, amelyek szerint mindkét nagy európai gazdaságban kifejezetten jól alakul a március. Egyelőre tehát nincs nyoma a háborús helyzet okozta szállítási nehézségeknek, és az energiaár-emelkedés sem sújtja olyan jelentősen a szereplőket saját megítélésük szerint.

Az IHS Markit közzétette a márciusi francia és német beszerzésiemenedzser-indexeket. A francia indexben nincs nagy meglepetés, nem látunk jelentős elmozdulásokat: mind a szolgáltatások, mind az ipar indexe bőven 50 pont felett alakult, tehát növekedést vetített előre.

A szolgáltatások indexe a várakozások felett alakult, 57,4 ponttal meghaladta a februári számot (55,5 pont). Érdekes, hogy az elemzők lassulásra számítottak, 55 pont volt az elemzői konszenzus. Az ipari index elmaradt a várakozásoktól, de csak egészen minimálisan: 54,8 ponton állt az index. az elemzői konszenzus 55 pont volt. Előző hónapban még 57,2-es szinte állt az ipari BMI, így itt némi lassulást látunk.

A kompozit index 56,2 ponton állt az előző havi 55,5 pont után, az elemzők 54,3 pontra számítottak. Egyelőre tehát erős a francia gazdaság mind a szolgáltató-, mind az ipari szektor adatai szerint. A háborúnak elsősorban az iparra lehet kedvezőtlen hatása az energiaárak emelkedése és a szakadozó ellátási láncok miatt, a francia gazdaságban ugyanakkor ennek egyelőre nincs jele.

Csakugyan jó állapotban van a német gazdaság is az előzetes márciusi BMI-k szerint.

Az ipari index is felülmúlt a várakozásokat, a márciusi 57,4 pont az 55,8 pontos elemzői konszenzus felett volt, de némi lassulást jelent februári 58,4 ponthoz képest. Arról ugyanakkor szó sincs, hogy a háború és az energiaárak emelkedése miatt komoly bajt éreznének a vállalatvezetők Németországban, az index ugyanis bőven a növekedési tartományban van.

A szolgáltatások indexénél is hasonló fejleményeket látunk, az 55 pontos index meghaladja az elemzők által várt 53,8 pontot, de picivel elmarad a februári 55,8 ponttól. A kompozit index 54,6 ponton állt.

Európa két legnagyobb gazdasága tehát egyelőre nem érzi a háborús hatásokat - de ez nem jelenti azt, hogy nem is fogja. Az elhúzódó ukrajnai háború további problémákat okozhat az ellátási láncokban, a tartósan magas energiaárak pedig fokozhatják a termelési költségeket és csökkenthetik a megtérülést. Arról nem is beszélve, hogy az esetleges további szankciók (amelyek valamilyen mértékben érintenék az orosz energiahordozók behozatalát) még nehezebb helyzetet eredményeznének, korántsem biztos tehát, hogy a következő hónapokban is ilyen kedvező lesz a helyzet. A szolgáltatószektorban pedig a koronavírus újabb hulláma okozhat kisebb fennakadásokat.

Összefoglalva elmondható, hogy bár jelenleg a szereplők nem érzékelnek komoly problémákat Franciaországban és Németországban, a kilátások nem túl kedvezőek. Az Európai Központi Bank legutóbbi kamatdöntő ülésén kissé lefelé módosította a növekedési előrejelzését az eurózónára vonatkozóan.

Címlapkép: Getty Images