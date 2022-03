Jövő csütörtökön lesz az év egyik legmeghatározóbb járműipari konferenciája gyárlátogatással

A járműiparban a koronavírus-járvány után már-már hurráoptimizmus uralkodott, azonban épphogy csak fellélegzett, újabb kihívásokkal kell szembenéznie. Vajon milyen stratégiát választ a szektor az orosz-ukrán háború által okozott akadályok leküzdésére? Milyen fejlesztéseket terveznek a járműipari vállalatok, beszállítók versenyképességük megőrzésére? Milyen lehetőségek rejt a digitalizáció, a gyártászöldítés és a termeléshatékonyság növelése? Ezekre a kérdésekre is válaszokat adnak az ágazat meghatározó szereplői április 7-én és 8-án a Járműipar 2022 konferencián, amelyre a Portfolio és a MAGE közösen várja a járműiparban aktívan tevékenykedőket és a piac iránt érdeklődőket. Az előadások és az izgalmasnak ígérkező kerekasztalbeszélgetések mellett a szakmai programot idén először gyárlátogatások is kísérik, amelyeket nem érdemes kihagyni.

A járműipari szektor legfontosabb jelenségeit helyezi nagyító alá és kihívásaira keres megoldásokat a szakma krémjének részvételével a Portfolio hibrid formában - részben a kecskeméti Four Points by Sheraton hotelben, részben online - megrendezésre kerülő konferencia. A szakmai programot követően a szállás is biztosított, így nem érdemes senkinek sem hazasietnie: vacsorázzon partnereivel, folytassa a kapcsolatépítést esti programjainkon.

Időpont: 2022. április 7-8.

Helyszín: Four Points by Sheraton Kecskemét Hotel és Konferenciaközpont Kecskemét és ONLINE

Ízelítő a programból

I. Szekció: Nincs más hátra, mint előre

Az első szekciót előremutató digitalizációs és energiahatékonysági megoldások bemutatásának szenteljük; majd a hagyománnyá vált vezetői kerekasztal beszélgetésben meghatározó autóipari cégek képviselői beszélgetnek trendekről, beruházásokról, válságkezelésről, versenyképességről és fejlesztési irányokról. A konferencia elején Madár István, a Portfolio vezető elemzője tart előadást az orosz-ukrán háború, az energiaválság miatti gazdasági kilátásokról. Előadással készül Gém Péter, a 4iG Nyrt. szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgatója, valamint Tóth András István, az E.ON Hungária Csoport megoldásértékesítési igazgatója.

II. Szekció: Előremenekülés fejlesztésekkel

A haladás gyors és kíméletlen, a digitalizáció és a zöldítési elvárások egyre nagyobb nyomást helyeznek a hagyományos autóipari szereplőkre. Szekciónkban olyan jó gyakorlatokat és megoldásokat mutatunk be, amelyek fenntartható és megtérülő módon szolgálják a termeléshatékonyság növelését.

III. Szekció: A jövő még mindig zöld

Az elektromos- és önvezető autók megjelenése, a fenntartható fejlesztések és zöldítés irányába ható globális lépéskényszer tovább alakítja a világ autóiparát – ki hogyan tud kapcsolódni a trendekhez?

IV. Szekció: Termelési és HR stratégiák a válságkezelés szolgálatában

A globális chiphiány a magyarországi autógyártóknál is termelésingadozást okozott, az alkatrészek beérkezésének kiszámíthatatlansága tarthatatlanná tette a rendelések teljesítésének korábban megszokott rendjét. A magyar operációk a piac elemzésével, rugalmas termelésszervezéssel, a vevő-beszállítói együttműködések javításával és gyártáskapacitás-összehangolással próbálnak úrrá lenni a helyzeten, egyben törekszenek értékes dolgozói állományuk megtartására.

Az előadásokat és kerekasztal beszélgetést követően kötetlen szakmai networking várja a helyszíni résztvevőket italkínálással a konferenciaterem előterében, ezt a programot pedig állófogadásos vacsora követi.

Gyárlátogatás körtúra

Kizárólag a helyszíni résztvevők számára a konferencia második napján gyárlátogatások érhetők el. Az ElrinKlinger Hungary Kft. kiemelt partnere a magyar és európai OEM és TIER1-es vállalatoknak. Akit érdekel a korszerű autóipari alkatrészgyártás, jöjjön el és nézze meg, hogyan működik a robotizált automata gyártórendszer nagy sorozatban gyártott hidegen alakított fém, illetve műanyag alkatrészgyártásban.

A DUVENBECK IMMO Logisztikai Kft. főépületében a raktározás és szekventálás folyamatai, JIT és JIS beszállítások előkészítése, valamint az első féltengely és a hátsó tengely, a tetőkárpit és a küszöb összeszerelése figyelhető meg.

Kiemelt témáink idén

Termelési stratégiák a válságkezelés szolgálatában

Vevő-beszállító együttműködések - beszállítási lánc menedzsment és gyártáskapacitás összehangolás

Előremenekülés a fejlesztésekben – digitalizáció best practice-ek

Technológiaváltás, körforgásos gazdaság, zöldgazdaságra való átállás - kinek mit jelent a gyakorlatban?

Elektromobilitás, töltőhálózatok, akkumulátorgyártás - trendek és jövőkép a gyártásban

Munkaerő megtartás válságban és azon túl; a munkaerőkölcsönzés lehetőségei és kockázatai

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 2021 elején igazi hurráoptimizmus uralkodott az autóiparban, legtöbben nagyon erős, kétszámjegyű növekedésre számítottak. Mostanra egyértelművé vált, korai volt az öröm - az elkövetkező években is komoly kihívásokkal kell szembenéznie az iparágnak.

A globális chiphiány az autóipar legégetőbb problémájává nőtte ki magát, a világban gyakorivá váltak az ideiglenes gyárleállások, jelentős kiesést okozva a vezető autógyártók termelésében. Ráadásul az alapanyag-ellátási problémák, a szállítmányozási költségek megugrása, a nyersanyagok szűkülő kínálata és áruk növekedése egyaránt jelentősen megemelte a gyártás költségeit; a vásárlók pedig még magasabb árakkal találkozhatnak az új- és a használt autók piacán. Kiutat jelenthet a digitalizációs és fenntartható megoldások alkalmazása a termelésben, ugyanakkor a zöldítési elvárások jogszabályi szinten is egyre nagyobb nyomást helyeznek a hagyományos autóipari szereplőkre. Jöjjön el, és elsőként legyenek információi erről a piacról!

Résztvevőink lesznek többek között az alábbi cégek

4iG Nyrt., AGC Glass Hungary Ltd., Alap Európa Kft., ALEF Distribution HU Kft., Appentum Kft., Audi Hungaria Zrt., AXON' CABLE, Békés-Max Kft., Beko Engineering Kft., BI-KA Logisztika Kft., Bon Port, Bosch Budapesti Fejlesztési Központ, Bosch Rexroth Kft., Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., Carl Zeiss Industrielle Messtechnik Austria GmbH Magyarországi Fióktelepe, Continental Automotive Hungary Kft., Continental Csoport Magyarország, Dana Hungary Kft., Deloitte Zrt., Denso Gyártó Magyarország Kft., DS Smith Packaging Hungary Kft., E.ON Hungária Csoport, ECC-Consulting Zrt., ElringKlinger Hungary Kft., Emerson Automation Solutions, Erste Bank Hungary Zrt., Eurasia Logistics Kft., Egyéni vállakozó, Evopro systems engineering Kft., Fitting-ker Kft., Flexmont Kft., Gamax Laboratory Solutions Kft., GEDIA Hungary Kft., Grant Thornton Advisory Kft., HAJDU Autotechnika Ipari Zrt., Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft., HM Currus Zrt., HRT Spedition Kft., IDC, IDM-Systems Zrt., Jedlik Ányos Klaszter, Joyson Safety Systems Hungary Kft., Jövő Mobilitása Szövetség, KIRCHHOFF Automotive Hungary, Kirchhoff Hungária Kft., Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft., Kovács Kft., KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda, KPMG Tanácsadó Kft., Le Belier Magyarország Zrt., LGI Hungária Logisztikai Kft., London Stock Exchange Group, Macher Gépészeti és Elektronikai Zrt., Magyar Gépjárműipari Egyesület - MAGE, Magyar Suzuki Zrt., Magyarországi HR-Network Egyesület, Mercuri Urval GmbH., Mirrotron Kft., NEFAB Packaging Hungary Kft., NTG Gondrand Kft., Opel Szentgotthárd Kft., Stellantis, OTP Bank Nyrt., Profigram System Zrt., Raiffeisen Bank Zrt., Regnum Intertrans Kft., Rehau- Automotive Kft., Royale International Couriers, S&T Consulting Hungary Kft., S.E.G.A. Hungary Kft., Schneider Electric Hungary, Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda, Siemens Smart Infrastructure, Stanton Chase Hungary Kft., Starters E-Components Generators Automotive Hungary Kft., Staufen.AG, Taipei Representative Office in Hungary, Taiwan Trade Center (TAITRA), Thyssenkrupp Components Technology Hungary, Thyssenkrupp Materials Hungary Zrt., TIMOCOM GmbH., Titán '94 Kft., Trans-Automat Kft., UniCredit Bank Hungary Zrt., Vonalkód Rendszerház Kft.