Koronavírus: megérkeztek a szerda reggeli magyar adatok

A napi új fertőzöttek mutatója arról árulkodik, hogy ismét némi felívelés figyelhető meg a járványhelyzet dinamikájában. Tegnapról mára 2906 új fertőzöttet igazoltak, amely az egy héttel ezelőtti esetszámhoz képest magasabb, és illeszkedik a hét napos mozgóátlag emelkedő trendjébe, jóllehet érdemi változást nem okoz.

A kórházban lévők száma a tegnapi 1896 fő után most 1873 fő, tehát szintén csökkenésről beszélhetünk. A lélegeztetőgépen lévők száma továbbra is 55 fő, azaz stagnál a mutató. Összességében kijelenthető, hogy a kórházban kezeltek száma lassan, de trendszerűen tovább csökken. A növekvő esetszámok természetesen a kórházi mutatókat is módosíthatják, de az az adat pár hetes késéssel követi le az esetszámokban beállt fordulatot.

40-en hunytak el az előző 24 órában koronavírus-fertőzés következtében, így a járvány kezdete óta az elhunytak száma 45 430 főre emelkedett. A mutatót valamelyest torzíthatja, hogy a magyar protokoll szerint mindenkit felvesznek a koronavírusban elhunytak listájára, akinek halálakor kimutatható volt szervezetében a vírus - akkor is, ha nem is maga a koronavírus volt a halál oka.

Az elvégzett teszteken belül a pozitív tesztek aránya 33% felett volt, és a pozitivitási ráta csökkenése is egyértelműen megtört az0 előző napokban. Egyesek szerint akár egy hatodik hullám is indulhat hamarosan, több más országhoz hasonlóan. Az emelkedő esetszámokat a legtöbb országban az omikron alvariánsa, a BA2 okozza.

