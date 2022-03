Draghi a Putyin-telefon után: jönni fog az orosz gáz, euróban fizetünk és nem lesz még tűzszünet

Nincsenek veszélyben az orosz gázszállítások Európa felé, mert menetközben végiggondolták az orosz felsővezetésben, hogy mivel járna a rubelben való fizetésre kényszerítés, így várhatóan továbbra is euróban tudunk fizetni a gázszámlákért – gyakorlatilag ezeket árulta el a tegnapi esti, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről egy mai római sajtóeseményen Mario Draghi.

Az olasz minszerelnök a Reuters tudósítása szerint hozzátette: azt is jelezte neki Putyin, hogy nincs még itt az ukránokkal a tűzszünet ideje, illetve azt is bejelentette, hogy a NATO által elvárt, a GDP arányában 2%-os éves hadászati kiadási célt Róma várhatóan 2028-ra éri el.

Közben Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Moszkvában azt mondta: bemutatták Putyinnak a gázszállítások rubelben való elszámolásának végső tervét, és rövidesen, még ma be is jelentik a végső kereteket. Arra a kérdésre, hogy az benne van-e a tervben, miszerint a német vevők továbbra is euróban fizetnek és a Gazprombankon keresztül váltják majd át a moszkvai hivatalos euró/rubel árfolyamra a kifizetett összeget, azt mondta, hogy igen, ez is a felvázolt lehetőségek között van.

A fentiekből nagyon úgy tűnik, hogy az lesz a végső keret, miszerint az európai vevők továbbra is a megszokott devizanemben fizetik a gázszámlákat, és Oroszországon belül váltják majd át rubelre a pénzt, hogy aztán otthon „eladhassák” a közvéleménynek, hogy sikerült rubelalapúra átállítani a gázszállítások témáját.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács 2022. március 24-25-i brüsszeli csúcstalálkozójának záró sajtótájékoztatója.