Sosem kaptad el a koronavírust? A szupervédettek hozhatják el a világjárvány végét

Az amerikai kormányzat adatai szerint az amerikaiak több mint fele soha nem volt koronavírusos, így a tudósok azon tűnődnek, hogy azok, akik eddig elkerülték a fertőzést, talán teljesen immunisak a vírusra – írja a Bloomberg. Kutatók szerint a korábbi vírusfertőzéseknél a szervezetben kialakult T-sejtes védelem lehet a "szuperimmunitás" kulcsa, amit az oltások hatékonyságának fokozására is felhasználhatnának.

A világjárvány jelenlegi szakaszában az emberek immunitást nyerhetnek a vakcinák révén, egy korábbi fertőzéssel vagy a kettő kombinációjával. Ám arra is van bizonyíték, hogy ritka esetekben egyesek fertőzés vagy oltás nélkül is immunvédelemmel rendelkeznek a koronavírus ellen. A jelenlegi megfigyelési technikák valószínűleg jóval alulbecsülték a valós koronavírusos esetek számát, például sokan végeznek Covid-teszteket otthon, vagy tünetmentesen esnek át, vagy nem tesztelnek. "Szinte lehetetlen felmérni a védettséget" - mondta Andy Pekosz, a Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health virológusa.

Szakértők szerint azok vizsgálata, akik még nem kapták el a Covidot, ugyanolyan kritikus jelentőségűvé vált, mint azoké, akik már elkapták:

Az úgynevezett "szuperimmunitással” rendelkező emberek, akik oltás nélkül is ellenállónak tűnnek a vírussal szemben, választ adhatnak arra a fontos kérdésre, hogy egyesek miért betegszenek meg súlyosabban, míg mások nem.

Ezeknek az eseteknek a vizsgálata segíthet a vírusmutációkra kevésbé érzékeny vakcinák és terápiás szerek kifejlesztésében is. A világjárvány elején Leo Swadling, a University College of London immunológusa azt kezdte el kutatni, miben különböznek azok a szerencsések, akik nem betegedtek meg.

Különösen azok az emberek érdekeltek minket, akik ki vannak téve a vírusnak, de nagyon gyorsan kontrollálják azt, és még azelőtt eltávolítják a vírust, hogy az kimutatható szintre szaporodhatna, és antitestválaszt váltana ki

- mondta Swadling a Bloomberg cikke szerint. "Ez segíthet jobban megérteni, hogy milyen immunitás véd a legjobban az újrafertőződéssel szemben".

Swadling londoni kollégáival együtt tavaly novemberben a Nature folyóiratban publikált egy tanulmányt, amelyben a világjárvány első hulláma alatt az Egyesült Királyságban dolgozó egészségügyi dolgozók egy csoportját vizsgálták.

Bizonyítékot találtak arra, hogy a vírusnak kitett egészségügyi dolgozók egy része még a Covid-specifikus antitestek termelődése előtt képes volt megszabadulni a vírustól.

Kiderült, hogy ezeknél az embereknél más humán koronavírusoknak, például a megfázáshoz hasonló tüneteket okozó vírusoknak való kitettség segített a koronavírus elleni küzdelemben. Ennek oka, hogy a T-sejtek, a szervezet immunválaszának kritikus részei, képesek voltak felismerni és célba venni a korábbi szezonális koronavírusok genetikai elemeit, amelyek a SARS-CoV-2-ben is jelen voltak. A szervezetük képes volt megtámadni az új vírust anélkül, hogy új, specifikus antitesteket termeltek volna. Az egészségügyi dolgozók által termelt T-sejtek a vírus egy másik részét célozták meg, mint azok a T-sejtek, amelyek kimutatható Covid-fertőzésben szenvedő embereknél voltak.

Swadling szerint míg a vakcinák és a kimutatható Covid-19-fertőzés által termelt T-sejtek a vírus gyakran mutálódó tüskefehérjét támadják, addig ezeknek az egészségügyi dolgozóknak a T-sejtjei ehelyett a vírus „belső gépezetét” vették célba. A kutatók ezeket a különböző koronavírusok ellen hatásosnak tűnő T-sejteket "keresztreaktívnak" nevezik.

"Azonosítottuk a vírus új részeit, amelyeket be tudunk tenni egy vakcinába, hogy megpróbáljuk javítani azt" - mondta Swadling. Ezek a fejlesztések - mondta - jobbá tehetik a vakcinákat a fertőzés megelőzésében, hatékonyabbá az új változatok ellen, és védettebbé tehetik az immunhiányos egyéneket.

A tanulmány szerzői szerint az általuk talált T-sejtek - amelyek a vírus belső gépezetét veszik célba - jobb védelmet nyújthatnak az újonnan megjelenő változatok ellen, mivel képesek megtámadni a vírus egy kulcsfontosságú részét, amely kevésbé érzékeny a mutációkra, mint a vírus tüskefehérjéje.

A T-sejtek nagyon hosszú életűek, így lehet, hogy nincs szükség ismételt oltásra

- mondta Swadling.

A címlapkép forrása: Getty Images