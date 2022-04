Egy elképesztően fontos dolog hiányzik a nyugdíjba igyekvő tömegeknek

A 2022-re vonatkozó valorizációs szorzószámok meghatározásához szükséges, a 2021. évre vonatkozó nettó átlagkereset-növekedési adatot a KSH már 2022. február 23-án nyilvánosságra hozta, eszerint az átlagkereset növekedésének mértéke 8,7% volt.

A kormányrendeletnek ennek figyelembevételével kell meghatároznia a valorizációs szorzókat

- mutat rá Farkas András. Kiemeli:

Az új valorizációs szorzószámok alkalmazásával lehet csak megállapítani a 2022. évi nyugdíjat, a korhatár előtti ellátást, az átmeneti bányászjáradékot és a táncművészeti életjáradékot.

A kormányrendelet azonban 2022. március 31-én sem jelent meg - mutat rá Farkas András. Az előző években március folyamán már jóval korábban megjelentek a valorizációs szorzókról szóló rendeletek (2018-ban március 7-én, 2019-ben március 18-án, 2020-ban március 20-án, 2021-ben március 24-én). További részletek itt.

Farkas András, a NyugdíjGuru alapítója

