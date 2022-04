Fontos változás jön a budapesti taxizásban

Egyesül a Főtaxi Csoport két társasága, a Főtaxi és a Budapest Taxi. Április 1-jétől így a kibővült flotta minden autója Főtaxi márkanév alatt, a Főtaxi ügyfélszolgálat irányításával folytatja munkáját. A Budapest Taxi korábbi elérhetőségei az átmeneti időszakban változatlanul működnek, a taxirendeléseket azonban már a Főtaxi diszpécserszolgálata kezeli - olvasható a Főtaxi Csoport közleményében.

A lépésnek köszönhetően a Budapest Taxi korábbi ügyfelei számára is elérhetővé válik az elektromos vagy hibrid taxi rendelése, illetve igénybe vehetik a robotdiszpécsert, a kisállat- vagy a Főtaxi GO csomagszállítási szolgáltatásokat is.

A tranzakciót követően már több mint 1300 autó áll a Főtaxival utazók rendelkezésére.

Áprilistól a Budapest Taxi korábbi utasai és üzleti megrendelői is használhatják a Főtaxi mobilalkalmazását és a telefonos robotdiszpécsert, a korábbinál ötször nagyobb flotta szolgálja ki őket, amelyben több mint 100 elektromos és 200 hibrid autó is megtalálható.

Az ügyfelek a beolvadást követő kezdeti időszakban tovább használhatják a Budapest Taxi taxirendelési telefonszámát és mobiltelefonos applikációját, a rendelésüket ugyanakkor már Főtaxi márkajelzéssel ellátott autó fogja teljesíteni - derül ki a közleményből.

