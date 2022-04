Nem állnak le azonnal a gázszállítások a rubeles alku után

A nemrég elfogadott alku nem azt jelenti, hogy mától leáll a gázszállítás azon partnerek irányába, akiktől nem érkezik a rubelben történő visszaigazolás, mivel a mai szállításokra vonatkozó kifizetések csak április végén vagy május elején lesznek esedékesek, közölte nemrég Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő.

Ahogy arról tegnap már beszámoltunk, tulajdonképpen meghátráltak Putyinék a nagy rubeles tervben és az európai gázvásárlók továbbra is euróban fizethetik a gázszámlákat, egész pontosan így néz ki a történet dinamikája: az április 1. után leszállított gáz esetén történnek a változások, amelyek az Oroszország szemében barátságtalan országok vevőire vonatkoznak, így tehát EU-tagállamként Magyarországra is. Ezek a vevők az eredeti szerződéseknek megfelelően továbbra is euróban és dollárban utalhatják ki a gázszámlák ellenértékét egy olyan speciális számlára Oroszországba, amelyet a Gazprombanknál kell megnyitniuk és ez a bank a hivatalos árfolyamon váltja át a megérkezett eurót rubelre, aztán ez a rubel összeg jut el a Gazpromhoz, amely eredetileg leszállította a gázt. Így tehát az euróban indított gázszámla kifizetés végülis rubelben érkezik meg a Gazprom könyvelésébe.

Ma pedig annyiban pontosította a helyzetet Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő, hogy mindez

nem azt jelenti, hogy mától leáll a gázszállítás azon partnerek irányába, akiktől nem érkezik a rubelben történő visszaigazolás,

mivel a mai szállításokra vonatkozó kifizetések csak április végén vagy május elején esedékesek.

Kérdésre válaszolva Peszkov újságíróknak úgy fogalmazott, hogy a jövőben akár vissza lehet vonni a döntést, hogy a gázt rubelért adják el, de egyelőre a rubel az Oroszország által preferált opció.

