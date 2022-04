Választás 2022: az igazi kérdés a 17 órás adatok után, hogy meglesz-e a 70%-os részvétel

17 órakor a szavazásra jogosultak 62,9%-a adta már le a szavazatát. Az utóbbi két órában is élénk volt a részvétel, de az adatok értelmezésénél körültekintést kíván, hogy a közlés az előző választás óta más időpontra vonatkozik.

A 62,9%-os részvételi arány 17 órakor magasnak tekinthető. 2006 és 2014 között ennél alacsonyabb volt az időarányos szavazási kedv, és a nagyon erős 2018-as adattól (63,2%) is csak minimálisan marad el.

Ráadásul 11 óra óta az idei lendület erősebb, mint 4 éve volt, tehát akár még az előzés is összejöhet a végére, ha az utolsó két órában is kitart a szavazási kedv. Az alábbi ábrán a "15-17 (17:30)" feletti oszlopokat érmes nézni, ez mutatja, hogy az utóbbi két órában mennyien szavaztak. Jól látható, hogy míg négy éve a szavazásra jogosultak 9,6%-a voksolt ebben az időszakban, most 10,2%-uk. A korábbi választásokkal való összevetés azonban értelmetlen, mert azok az adatok még 17:30-ig mértek, tehát fél órával hosszabb időszakra vonatkoznak.

A fő kérdés, hogy a 70%-os végső részvételi arány meglesz-e. A 18:30-as jelentéskor, fél órával a zárás előtt még szinte biztosan nem, ebben az időszakban 5% körüli szavazat szokott beesni, és a 2018-as választás eredményeiből tudjuk, hogy további 2% az utolsó fél órában (ezzel lett a 2018-as végső részvétel végül 70,2%). Ha ugyanolyan számokat hoz most is az utolsó két óra, mint négy éve, akkor épp 70%-os lehet a végső részvételi arány, ha marad a 11 óra óta látott erősebb részvételi minta, akkor akár még új rekord is születhet. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy a 19 órás végső adat még sokat változik, az jóval képlékenyebb, mint a nap közbeni jelentések. Ráadásul arra már senki nem fog figyelni, mert mindenki a választási eredmények lázában fog égni.

A részvétel a budapesti és pest megyei körzetekben látványosan magas, sok esetben 70% feletti. A kétharmados arány már megvan Nyugat-Magyarországon is és Veszprémben. Már délelőtt jeleztük, hogy arra számítunk, hogy a Márki-Zay–Lázár harc helyszíne végül nem fog annyira kilógni a részvételi rangsorból, mint amennyire ezt a korai jelentésekben láthattuk. A korábbi választások lefutási mintái alapján jósoltuk ezt, és végül valóban valami hasonló történik: Csongrád-Csanád 4. körzete 66,46%-os részvételt jelentett 17 órakor, ami - bár magasabb, mint az átlag, de már csak Kelet-Magyarországon számít igazán nagynak.

Ahogyan azt korábban jeleztük, bár ökölszabály szerint a magasabb részvételi arány az ellenzéknek ígér jobb eredményeket, valójában az eredmények beérkezéséig ugyanúgy benne van a pakliban, hogy a Fidesz mozgósított jobban. Továbbá azt se felejtsük, hogy a közvéleménykutatók eleve magas részvételi szándékot mértek, tehát olyan nagyon nagy meglepetést a több szavazó nem feltétlenül jelent.

Címlapkép: MTI/Filep István