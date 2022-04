A román és az észt kormány is erősebb szankciókat akar Oroszországra

A Kijev melletti Bucsánál elkövetett vérengzés kivizsgálását és az Oroszország elleni nemzetközi szankciók szigorítását sürgette a hétfői bukaresti megbeszélését követő közös sajtóértekezletén Bogdan Aurescu román és Eva-Maria Liimets észt külügyminiszter.

Aurescu úgy értékelte: "minden kétséget kizáróan" Oroszországot terheli a felelősség a Bucsánál és más ukrajnai településeken lemészárolt civilek haláláért, mivel ezek az atrocitások olyan területen történtek, amelyek - elkövetésük időpontjában - orosz katonai megszállás alatt voltak. A román külügyminiszter a felelősök bíróság elé állítását sürgette, hozzátéve: rendkívül fontos, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze és a vádhatóság szakértői azonnal Ukrajnába utazzanak, és megkezdjék a bizonyítékok összegyűjtését.

Aurescu szerint erősíteni kell Oroszország elszigetelését, az Európai Uniónak újabb szankciók bevezetésével kell fokoznia a nemzetközi nyomást,

amellyel a háború befejezésére, csapatai kivonására akarják kényszeríteni Oroszországot. A készülő újabb szankciós csomagról Aurescu újságírói kérdésre sem árult el részleteket, mondván, hogy roppant fontos az Unió egységének megőrzése, ezért csakis olyan intézkedésekről szabad nyilvánosan beszélni, amelyekről egyetértés született a tagországok között.

Eva-Maria Liimets megerősítette: Oroszországot felelősségre kell vonni a vérontásért, a háborús bűnök elkövetőit bíróság elé kell állítani, ugyanakkor a nemzetközi közösségnek olyan pénzügyi szankciókat kell bevezetnie, amelyek révén meg lehet megakadályozni, hogy Oroszország tovább pénzelje háborús gépezetét.

"Az energetikai szektorban is fokozni kell a szankciókat, nem szabhatunk meg korlátokat a szankciók terén, amíg Moszkva nem vet véget a háborúnak" - jelentette ki az észt külügyminiszter. Leszögezte: Oroszországot az ukrajnai civil infrastruktúra tönkretételéért is felelősségre kell vonni, s ez azt jelenti, hogy az újjáépítésben is részt kell vennie.

"Fel kell használnunk a zárolt orosz vagyont is az újjáépítéshez, és az orosz földgázért fizetendő pénz egy részét össze kellene gyűjteni nemzetközi alapba, amelyből Ukrajna újjáépítését támogatnánk" - javasolta az észt diplomácia vezetője.

Az ukrán hatóságok vasárnap Kijev környékén készült fényképeket és videófelvételeket tettek közzé, amelyeken számos, utcán fekvő, civil ruhás ember holtteste látható. Hivatalos közlések szerint Bucsában tömegsírra is bukkantak, legkevesebb 330 férfi holttestet találtak. Az orosz kormány ukrán szélsőségesek provokációjának minősítette a történteket.

