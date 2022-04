Műtrágya: újraindul a Nitrogénművekben a termelés

Újraindul a termelés egy hónapos kényszerszünet után a Nitrogénművek Zrt.-nél – közölte a vállalat. A cég eddig raktárkészletről értékesített, az új igények kielégítéséhez azonban kell a gyár újbóli beindítása. A lépés némileg enyhítheti a műtrágya piacán kialakult zavarokat és drámai áremelkedést.

Egy hónapos állást követően a Nitrogénművek újraindítja ammónia termelését a műtrágyázási szezon végén jelentkező erőteljes export kereslet kiszolgálása érdekében

– közölte a vállalat hétfőn. A cég közleménye hozzáteszi: az értékesítés egyes termékek esetében folyamatos maradt március hónapban, így az újonnan jelentkező igényeket a termelés újraindításával tudja kiszolgálni a társaság, a logisztikai kapacitások szűk keresztmetszetének erejéig.

Lehetnek még problémák

A vállalat vezetése bízik benne, hogy a hazai mezőgazdaságban hiányzó, utolsó pillanatra halasztott beszerzések is megjelennek a piacon, Európa más országaihoz hasonlóan és Magyarország idei mezőgazdasági teljesítménye nem marad el a megszokottól.

Az újraindítás a tapasztalt kollégáinknak köszönhetően sikeres volt és a mai naptól 4400 tonna késztermék kerül le a szalagokról Pétfürdőn, ugyanakkor a nyári szezon rendkívüli kihívások elé állítja az iparágat, a várhatóan magas szinten maradó energiaárak miatt

– nyilatkozta Fábry Eszter, a vállalat vezérigazgatója.

A Nitrogénművek továbbra is szorosan nyomon követi a rendkívül volatilis piaci környezetet, elsősorban a mezőgazdaságnak szükséges tápanyagellátás fenntartásának érdekében, de kényszer esetén készen állva a termelés újbóli csökkentésére vagy teljes leállítására.

Enyhülést hozhat, megoldást nem

Mint ismert, a Nitrogénművek, Magyarország legfontosabb műtrágyapiaci szereplője március elején szüntette be az ammónia termelését a drámaian megnövekedett gázárak miatt. A mostani döntés enyhítheti a kínálati szűkösséget idehaza, ám az elmúlt egy év piaci folyamatai és különösen a háború kezdete óta egyébként is zavarok vannak a műtrágya piacán, és jelentős áremelkedés is kialakult az egyes termékek esetében. A műtrágya drágulása mögötti okok továbbra is fennállnak, azaz az újraindulás biztosan nem hoz érdemi árcsökkenést.

Fotó: Getty Images