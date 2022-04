4iG: tovább robog a digitalizációs úthenger a járműiparban

Portfolio-MAGE Járműipar 2022 Jelentkezzen még ma a konferenciára!

A világ nem volt felkészülve a koronavírus-járványra, amelyből épphogy csak kilábalt a gazdaság, újabb kihívással, az orosz-ukrán háború hatásaival kell megküzdenie. Rendszerintegrátorként, a 4iG most mit tapasztal saját piacán?

Gém Péter: Már javában készültünk arra, hogy a koronavírus-járvány után felpörög a gazdaság, elindulnak a projektek. Ehelyett ismét nehezített pályán vagyunk kénytelenek helytállni az orosz-ukrán háború miatt. Ezekben az országokban sok partnerünk termel, szerez be félkész vagy kész termékeket, így a kialakult helyzet jelentős újratervezést igényel sokaknál.

A háború, a logisztikai problémák, az energiaárak emelkedése miként befolyásolják a hosszú távú stratégiák megvalósulását, amelyben, mint tudjuk, jelentős szerepet játszanak az ipar 4.0 megoldásai és a digitalizáció előmozdítása?

Ezt a kérdést két irányból közelíteném meg. A termelés szempontjából érdemes megemlíteni - amelyre a pandémia is rávilágított -, hogy az ellátásbiztonság érdekében törekedni kell arra, hogy az adott áruk a lehető legközelebb legyenek a gyártáshoz, vagyis tenni kell a geolokációs szétszórtság csökkentése ellen. Kínához képest földrajzilag viszonylag közel van hozzánk Ukrajna, azonban a jelenlegi esetből tanulva, minden eshetőségre fel kell készülnie a piaci szereplőknek. Másrészt, ha a fejlesztési irányokat szemléljük, akkor sok pozitív visszajelzést kapunk az autóipari gyártóktól. Egyes TIER1 gyártók a pandémia során úgy döntöttek, hogy nem állnak meg, hanem folytatják digitalizációs stratégiájukat, teljes elánnal dolgoznak azon, hogy olyan ipar 4.0-ás, digitalizációs megoldásokat tudjanak bevezetni a gyártásuk támogatására, amellyel egyrészt új megbízásokat szereznek a vevői versenyben, ezzel nagyobb szerepet vállalva a beszállítói láncban; másrészt az automatizmusok bevezetése hozzájárulhat a döntéshozatalhoz, a gyártás optimalizálásához, valamint a munkaerő- és az alapanyagkitettség lehető legminimálisabbra szorításához.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A Járműipar 2022 konferencián az előadásában szó lesz a Plant Manager Journey-ről, ez pontosan mit takar?

Bármilyen fejlesztés történik egy adott létesítményben, azt elsősorban mindig a core tevékenység, azaz a gyártás felől közelítik meg. Egy éve dolgozom a 4iG-nál, ezidő alatt azonosítottuk, hogy a cégeknek nagyon jó rendszereik vannak, rendelkeznek vállalatirányítási rendszerrel és gyártást támogató rendszerekkel is, de ezek jellemzően szigetszerűen működnek. A kommunikáció és adatcsere nincs egységesítve köztük. A 4iG mint rendszerintegrátor itt tud megjelenni kiegészítő megoldásokkal, amelyek összekapcsolják és akár egy platformon meg is jelenítik a rendelkezésre álló adatokat. Saját termékcsaládunk, a 4iOP (for Industrial operations) pont ezt támogatja meg, képes a szükséges adatok begyűjtésére, amelyek alapján könnyebbé válik a döntéstámogatás, illetve olyan gyártási feladatkezelő modul kialakítása, amely a lehető legpontosabb képet adja a gyártásról. Ugyanis a nap végén alapvetően a kapacitás kihasználtsága határozza meg a gyártás hatékonyságát. Úgy vélem, az a fő irány, hogy ez a lehető leghatékonyabban alkalmas legyen a használatra. Talán még soha nem volt annyira fontos a pontos tervezés, mint most, hiszen a háború miatt, amikor ráadásul logisztikai problémák is vannak, elég nehéz előrejelzéseket készíteni. Lényegében mindezt hivatott szolgálni a Plant Manager Journey, amelyről bővebben a Járműipar 2022 konferencián tervezek beszélni.

Portfolio-MAGE Járműipar 2022 Ki milyen stratégiát választ a válság kezelésére? Milyen fejlesztéseket terveznek versenyképességük megőrzésére a beszállítói kapcsolatok, supply chain menedzsment, digitalizáció, gyártászöldítés, termeléshatékonyság területén? Hallgassa meg a legfontosabb iparági szereplőket személyesen vagy online a Portfolio és a MAGE közös szervezésű Járműipar 2022 konferenciáján.

Elöljáróban azonban megjegyezném, hogy ilyen területen mozgó döntéshozóknak, döntés előkészítőknek, gyártástervezőknek munkájuk támogatására szervezünk egy rendezvénysorozatot workshop jellegű együttműködésben. A LEAN-hez (egy vállalatszervezési, vállalatirányítási módszer, amelynek célja, hogy a vállalat minél gazdaságosabban állítsa elő a termékeit, szolgáltatásait) már lényegében mindenki megérkezett, attól magasabb szintekre szeretnénk eljutni.

Szerintem, ha a szigetrendszereket össze tudjuk úgy hangolni, hogy automatizmusokra, sztenderdekre építkezzünk, akkor hamarosan megérkezhetünk az ipar 5.0 előkapujába.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Ki tudná fejteni, hogy a 4iG ipar 4.0-ás platformja hogyan képes a járműipar támogatására?

A 4iOP egy ipari digitalizációs platform, ez a keretrendszer a gyártás minden szintjére tud általában nem „dobozos”, hanem egyedi igényekre szabott megoldásokat kínálni. Az elemző és előrejelző funkciókkal kiegészített platformon keresztül a 4iG ügyfelei, tehát közép- és nagyvállalatok, többek között automatizálhatják a gyártási folyamataikat, hatékonyságot növelhetnek, önálló tanulásra alkalmas gépi intelligencia segítségével analízist készíthetnek, folyamatokat, nem kívánt leállást, vagy meghibásodást jelezhetnek előre.

Milyen korlátokat lát a már megvalósult ipari digitalizációs projekteknél?

Technológiai szempontból egy korlátot említenék, mégpedig, hogy időben és pénzben tudjuk-e menedzselni az elképzelés megvalósulását. Ügyfél oldalról pedig szükség van a hajlandóságra és a forrásra, továbbá szűk keresztmetszet, hogy a projektben delegált ügyféloldali képviselők mennyire foghatók be pluszmunkára annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabban dolgozhassanak. Ebben a folyamatban nemcsak mi dolgozunk, hanem az ügyfélnek is ki kell vennie a részét a munkából.

Gém Péter 4iG Nyrt., szakértékesítési és üzletfejlesztési igazgató Gém Péter, közgazdász, gazdasági informatikus. Több mint 15 éve foglalkozik digitalizációval, a DMS, ERP, CRM megoldásokon túl az IPAR 4.0 és az APS a kiemelt szakterületei. A 4iG Szakértéskesítési és Tovább … Tovább Gém Péter, közgazdász, gazdasági informatikus. Több mint 15 éve foglalkozik digitalizációval, a DMS, ERP, CRM megoldásokon túl az IPAR 4.0 és az APS a kiemelt szakterületei. A 4iG Szakértéskesítési és

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos