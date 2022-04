Az Európai Bizottság ma újabb kötelezettségszegési eljárásokat indít Magyarország ellen

Az Európai Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tartsa be a közbeszerzési irányelveket - áll az Európai Bizottság mai közlésében. Egy másik döntésében a Bizottság úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak a magyar hatóságok által bevezetett előzetes értesítési rendszerrel kapcsolatban, amely megakadályozhatja az építőanyagok exportját - írja a közlemény.

A különböző ágazatokat és szakpolitikai területeket érintő kötelezettségszegési eljárások célja, hogy a tagállamok a polgárok és a vállalkozások érdekében teljes mértékben és megfelelően alkalmazzák az uniós jogszabályokat. Az Európai Bizottság elsősorban párbeszéd útján próbálja meg rendezni a problémákat az érintett tagállamokkal. Amennyiben a helyzetet a párbeszéd során nem sikerül rendezni, a Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordulhat - vezeti fel döntését az Európai Bizottság. A Bizottság a mai napon többek között a következő lépésekről döntött Magyarországra vonatkozóan:

Közbeszerzések: a Bizottság felszólítja Magyarországot és Olaszországot, hogy tartsák be a közbeszerzési irányelveket

A mai napon a Bizottság úgy határozott, hogy további lépéseket tesz a Magyarországgal és Olaszországgal szemben a közbeszerzési irányelvek helyes átültetésének biztosítása érdekében folytatott kötelezettségszegési eljárásokban.

Magyarország esetében a Bizottság szerint a jogszabályok lehetővé teszik a kivételek szélesebb körű alkalmazását biztonsági okokból, illetőleg az adókedvezmények révén támogatott szerződések tekintetében.

Ezek a kivételek ahhoz vezetnek, hogy a szerződések szélesebb körét kizárják az uniós közbeszerzési irányelvek szerinti kötelezettségek alól.

A Bizottság továbbá úgy véli, hogy a magyar bányászati törvény módosításai, amelyek lehetővé teszik a bányászati koncessziók átlátható pályázati eljárás nélküli odaítélését, ellentétesek az átláthatóság elvével, és ezért nincsenek összhangban a koncessziós irányelv szerinti kötelezettségekkel.

Építőanyagok: a Bizottság felszólítja Magyarországot, hogy tegyen eleget az áruk szabad mozgására és a letelepedés szabadságára vonatkozó uniós szabályoknak.

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Magyarországnak a magyar hatóságok által bevezetett előzetes értesítési rendszerrel kapcsolatban, amely megakadályozhatja az építőanyagok exportját - írja a közlemény.

A Bizottság továbbá úgy határozott, hogy kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen, és felszólítja az uniós jognak való megfelelésre az építőipari ágazatot érintő nemzeti szabályok tekintetében.

Magyarország olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek az építőiparban bizonyos nyersanyagok árait rögzítik, és olyan szabályokat vezetett be, amelyek előírják a gazdasági szereplők számára, hogy bizonyos termelési szinteket teljesítsenek akkor is, ha az gazdaságilag nem fenntartható.

A Bizottság úgy véli, hogy ezen intézkedések együttes hatása negatívan befolyásolja a tevékenységekre való jogosultságot és a tevékenységek gyakorlását az ágazat gazdasági szereplői számára, és ezért sértheti a szolgáltatási irányelvet, valamint az EUMSZ 49. cikke szerinti letelepedés szabadságát.

Magyarország nem jelentette be az intézkedéseket, ami sérti az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelvet

- írja a Bizottság.

A fenti bizottsági határozatok egy másik, a közbeszerzési irányelvek Magyarország általi betartásával kapcsolatos, ma kiadott határozathoz is kapcsolódnak, amely az építési termékek ágazatában a bányászati koncessziók átlátható pályázati eljárás nélküli odaítélésére terjed ki. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre; amennyiben erre nem kerül sor, az első esetben a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti Magyarország ügyét, a második esetben indokolással ellátott véleményt küldhet Magyarországnak.

Közúti közlekedés: a Bizottság felszólítja más tagállamok mellett Magyarországot, hogy ültesse át a tiszta üzemű gépjárművekre megállapított célértékekre vonatkozó szabályokat.

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Bulgária, Ciprus, Csehország, Magyarország és Svédország részére, mivel nem értesítették a közbeszerzésekre vonatkozó uniós szabályok átültetésére irányuló nemzeti intézkedéseikről.

A tiszta üzemű gépjárművekről szóló irányelv nemzeti célértékeket határoz meg a tiszta üzemű gépjárművek közbeszerzésére vonatkozóan; a célértékek a tiszta üzemű gépjárműveknek az adott tagállamban a 2021–2025-ös és a 2026–2030-as referencia-időszakban közbeszerzés tárgyát képező járművek teljes számán belüli minimális részarányát határozzák meg.

Külön célértékeket határoztak meg a személygépkocsikra és a kisteherautókra, a teherautókra és az autóbuszokra vonatkozóan, a kibocsátásmentes buszokra vonatkozó külön részcéllal; az irányelv teljes rugalmasságot biztosít a tagállamok számára annak eldöntésében, hogy az erőfeszítéseket hogyan osztják el területükön. A tagállamoknak az irányelvet 2021. augusztus 2-ig kellett átültetniük a nemzeti jogba.

Nyílt hozzáférésű adatok: Bizottság felszólítja más tagállamok mellett Magyarországot, hogy léptessen hatályba a nyílt hozzáférésű adatokra és a közszféra információinak további felhasználására vonatkozó uniós szabályokat.

A nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2019. június 20-án elfogadott irányelv célja, hogy kiaknázza az adatokban rejlő lehetőségeket, és hozzájáruljon ahhoz, hogy a közszféra által előállított hatalmas és értékes adatforrásokat nagyobb arányban lehessen újrafelhasználni. Ez csökkenteni fogja a kkv-k piacra lépésének akadályait azáltal, hogy csökkenti az adatok további felhasználásának költségeit, több adatot bocsát rendelkezésre és növeli az üzleti lehetőségeket az alkalmazásprogramozási felületeken (API-k) keresztül történő adatmegosztás révén.

Az irányelv ösztönzi az innovatív megoldások, pl. mobilitási alkalmazások kifejlesztését, növeli az átláthatóságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít a közfinanszírozású kutatási adatokhoz, és támogatja az új technológiákat, köztük a mesterséges intelligenciát. Amennyiben e tagállamok két hónapon belül nem adnak kielégítő választ, a Bizottság úgy határozhat, hogy az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.

