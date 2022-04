Európa lemond az orosz szénről - De kinek fáj ez?

Amint durvulnak a harctéri cselekmények, úgy keményednek az uniós oroszellenes szankciók – ezt a mintát már hetek óta látjuk és az Európai Bizottság kedden bejelentett, ma várhatóan megszavazott ötödik uniós szankciós csomagja is ezt mutatja. Ebből a Politico információi szerint Magyarország, Németország és Ausztria blokkolása miatt végül egyelőre kimarad az orosz kőolaj és olajszármazékok elleni embargó, de belengették, hogy idővel ez is eljön (majd egy még tovább durvuló orosz lépés esetén), aztán a gáz lesz a végső lépés, hiszen attól annyira durván függ számos tagállam, hogy lehetetlen az azonnali leválás. Az EU-n kívüli nyugati partnerek is ezt a mintát, illetve az orosz fosszilis energiahordozókon belül nagyjából ezt a hármas lépcsőfokot követik. Az ő földrajzi távolságuk, függőségi helyzetük azonban más, mint az EU-é.

A kedden bejelentett szankciós csomag hat témából áll, amely nagyjából évi 20 milliárd eurónyi kereskedelmet érint az EU és Oroszország között és oda vezet, hogy a légiközlekedés megszűnése után most majd a közúti és tengeri árukereskedelem is megszűnik. Ez alól a gyógyszerkereskedelem, a humanitárius kérdések és az energiaszállítás a kivétel. De valójában már az Oroszország felőli fosszilis energiaszállításon belül a kőszenet is érinti a mostani embargós csomag, így tehát tényleg egyre komolyabb gazdasági retorziókról beszélhetünk.

Arról, hogy az orosz szénimport uniós betiltása az EU-t és az oroszokat hogyan érintheti, az alábbi számok alapján érdemes gondolkodni:

Az EU-ban az orosz szénimport aránya 45%-a körüli volt tavaly (gáznál is kb. ekkora az orosz-függés, kőolajnál 25% körüli) és ezen a 45%-os orosz szénimport arányon belül az áramtermelési és fűtési célú termikus szén terén 70%-os volt az orosz súly.

Volumenében a legnagyobb orosz termikus szénvásárlók 2020-ban Németország (közel 13 millió tonna), Lengyelország (közel 9 millió tonna) és Olaszország voltak (közel 4 millió tonna). A kőszén a fosszilis energiahordozók közül az egyik leginkább környezetszennyező, legtöbb CO2-kibocsátást produkáló termék, de a tavaly elindult gázár-elszállás mellett számos ország elkezdett részben visszanyúlni ehhez átmenetileg.

Számos EU-tagnál 50-70% körüli volt a termikus szén terén az orosz-függés nem is olyan régen. Németország a fűtési célú szénimportjának mintegy kétharmadát vette 2020-ban az oroszoktól, ez tavaly az első háromnegyed évben 53%-ra csökkent a Reuters összesítése szerint, idén főleg az orosz invázió kitörése utáni radikális német átállás jegyében ez már 25% körülre esett. Ezért jelezte azt a német kormány, hogy legkésőbb év végére leállnak az orosz szénvásárlással, de a mostani közös uniós döntéssel ez még előbbre csúszik. A kiszivárgott bizottsági javaslat szerint a mostani uniós döntés hatályba lépése utántól számított 3 hónap múlva már csak a megkötött szerződések keretében lehet orosz szenet venni, új szerződés keretében már nem.

Lengyelország 2020-ban még a termikus szénimport mintegy 55%-át vette az oroszoktól, igaz azóta ezt radikálisan csökkentette és a minap azt jelezték, hogy még ebben, vagy a jövő hónapban teljesen betiltják az orosz eredetű kőszén importot.

Ezek a például azt mutatják, hogy bár okoznak nehézséget az orosz szénimportról való gyors leválás kihívásai, de összességében bevállalják ezt az uniós tagállamok a minapi orosz népirtás megtorlásaként, és közben a klímavédelmi célokra is gondolva. Igaz könnyen lehet, hogy a gyors orosz leválás közben a más forrásból származó import teljes helyettesítését fogja jelenteni, nem véletlen, hogy év eleje óta a rotterdami termikus szénkontraktus ára mostanra mintegy háromszorosára, 300 dollár körülre ugrott.

A termikus szén ára a rotterdami tőzsdén. Forrás: theice.com

Érdemes azt is tudni, hogy éves szinten tavaly mintegy 5,2 milliárd eurónyi orosz szénimportja volt az EU-nak, miközben eddig „normál esetben” idén 4 milliárd eurónyi lett volna. Ezt akarják majd a fentiek alapján pár hónapon belül nullára vinni az uniós tagállamok. Közben nem árt tudni, hogy tavaly az EU orosz földgáz importja mintegy 16,3 milliárd euró volt a Politico összegzése szerint, a nyersolajon kívüli ásványolajé további 22,5 milliárd euró, a nyersolajé pedig további 48,5 milliárd euró.

Ez jól érzékelteti, hogy az oroszoknak fájdalmat okozni hivatott stratégia a legkevésbé jelentős fosszilis tétellel indul miközben a fentiek szerint az európaiak az importhelyettesítés árait, illetve magát a leállítást igenis megérzik majd.

Érdemes azt is tudni, hogy a teljes éves orosz exporton belül a kőszénből származó bevételek csak 3,5%-ot tettek ki a Commerzbank gyorskommentárja szerint, és ezen belül az EU felé történt export csak egynegyed volt. Így tehát az EU-ban nehézségeket okozó importtilalom valójában az orosz éves exportbevételeknek az 1%-át sem éri el a tavalyi adatok szerint.

Nyilván a fentiek hatását orosz szemszögből növelik a további friss uniós szankciós lépések, hiszen számos további termékre vonatkozik majd importtilalom (fa, cement, és egyéb termékek). Ezek együttes volumene 9,5 milliárd euró, amelyekből a szénimporté a fent is jelzett 4 milliárd euró. A másik oldalon az EU mintegy 10 milliárd eurónyi exporttilalomról is határoz, így például kvantumszámítógépeket, fejlett félvezetőket, gépeket és közlekedési eszközöket nem lehet eladni oroszoknak.

Emellett az is fájhat az orosz gazdaságnak, piaci szereplőknek, hogy kitiltják az orosz hajókat az európai kikötőkből (vannak kivételek) és az unió megtiltja az orosz és fehérorosz közúti fuvarozók működését, és az orosz vállalatokat kizárják az uniós országok közbeszerzési pályázataiból. Utóbbi kapcsán félreértés, hogy ez a Paks2 kereteit is ellehetetlenítené, mert a Portfolio megbízható információi szerint a nukleáris kérdéskört eleve kivették az összes uniós szankciós csomagból és ez most sincs másként.

