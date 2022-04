Koronavírus Magyarországon: hatodik hullám helyett valami egészen más történt a megyékben

Egyelőre nem indult be a hatodik járványhullám Magyarországon, amire sokan az omikron BA.2 alvariánsának gyors külföldi terjedése miatt számítottak. Míg egy héttel ezelőtt még a megyék felében láthattunk növekedést, országos átlagban pedig alacsony szintű stagnálás volt jellemző, most már csak négy megyében (Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Fejér, Vas) nőtt az egyhetes mozgóátlag, az országos heti esetszám pedig 7,5%-kal csökkent. Fokozatos további javulást mutat tehát a járványhelyzet.

A szerda reggeli friss adatok azt mutatják, hogy 24 óra alatt 2880 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, az elmúlt egy hét mozgóátlagát tekintve pedig napi 1975-öt. Előbbi 0,9%-kal, utóbbi 7,5%-kal alacsonyabb az egy héttel korábbinál, vagyis mindkettő a járványhelyzet kis mértékű javulását, de legalábbis stagnálását mutatja.

Szokásos megyei térképünkön is aránylag világosak a megyék, vagyis a járvány nem terjed látványosan. Budapest és Baranya megye sötétebb ugyan, de ebben a kettőben is kevesebb mint 200 új fertőzött jut 100 ezer főre naponta. A harmadik helyen Hajdú-Bihar megye található.

Megnéztük részletesebben is a számokat: míg a legfertőzöttebbnek jelenleg Budapest mellett Baranya és Hajdú-Bihar megye számít, a legkevésbé érintett most Komárom-Esztergom, Zala és Heves megye. Nincs szó tehát arról, hogy egyes nagyobb (több megyéből álló) régiókat jobban érintene a járvány, mint másokat: meglehetősen egyenletesen oszlanak el az esetszámok a régiók és megyék között egyaránt.

Megnéztük, hogy az előző héthez képest az elmúlt hét napban mely megyékben hogyan alakult az esetszámok mozgóátlaga. Az látható, hogy Budapesttel együtt számítva 20 megyéből mindössze négyben emelkedett az esetszám: Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Fejér és Vas megyékben, ugyanakkor ezekben sem kiugró a növekedés, csak Bács-Kiskunban haladta meg egy hét alatt a 10%-ot. Ezzel szemben nyolc megyében is kétszámjegyű mértékben csökkent az esetszám, a leginkább Komárom-Esztergom, Baranya és Veszprém megyében, vagyis a Dunántúlon.

Az országos átlag mellett Budapest és néhány érdekesebb megye esetszámainak alakulását mutatja alábbi ábránk. Elmondható, hogy az esetszámok összességében valamivel alacsonyabban állnak, mint 2021 végén, vagyis az omikron vírusvariáns okozta ötödik járványhullám előtt.

Nem egyértelmű, hogy a közeljövőben megérkezik a hatodik járványhullám Magyarországra, a tavasz beköszönte és az átlaghőmérséklet emelkedése az előző két évhez hasonlóan segíthet a vírus visszaszorulásában annak ellenére, hogy a járványügyi korlátozások csaknem 100%-át eltörölte mára a kormány.

Jó hír, hogy a népességarányos fertőzésszámot mutató járványgörbék a környékbeli országokban lefelé tartanak: ott is, ahol az elmúlt hetekben kiugróan magas volt az esetszám (Ausztria, Németország), ott is, ahol közepesen magasak voltak a számok (Szlovákia, Szlovénia), és ott is, ahol viszonylag alacsonyan álltak az esetszámok (Horvátország, Szerbia, Románia). Magyarország egyértelműen az utóbbi országok táborát erősíti.

