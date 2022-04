Szijjártó Péter a rubelfizetésről beszélt

Nikola Selaković szerb külügyminiszterrel tartott szerda délelőtt közös sajtótájékoztatót Szijjártó Péter külügyminiszter, ahol szóba került a két ország kapcsolata, a Szeged-Szabadka vasútvonal, a gazdasági érdekek, Ukrajna nagykövetének behivatása, és az orosz gázimport rubelben történő fizetése is.

Szijjártó Péter a sajtótájékoztatón úgy vélekedett, hogy az ukrán politikai vezetők magyar választásról alkotott nyilatkozatai minden határon túlmennek. Szerinte az ukránok minősítgetései elfogadhatatlanok. Ezzel indokolta a nagykövet bekéretését.

Az eseményen rákérdeztek arra is, hogy Magyarország az orosz gázért tudna-e fizetni rubelben. "A földgázszállításról egy kétoldalú szerződés rendelkezik, amelyet egy magyar és egy orosz vállalat kötött. Magyar részről az MVM egyik leányvállalata, az orosz részről a Gazprom egyik leányvállalata. Ebben az EU-nak nem volt szerepe" - emlékeztetett.

Majd hozzátette: "az EU szándékát, hogy valami közös választ adjanak az orosz gáz importjára, nem tartjuk szükségesnek".

"Mindenki egyenként kötött kétoldalú szerződéseket, és hogy ezt ki hogyan módosítja, ehhez nekünk semmi közünk. Másnak sincs köze ahhoz, hogy mi hogyan módosítjuk a szerződést" - húzta alá a tárcavezető.

Dolgoztunk ezen a kérdésen

– felelte arra, hogy tud-e Magyarország rubelben fizetni az orosz energiaimportért.

"Először is azt szeretném mondani, hogy május végén lesz először fizetési kötelezettségünk, a technikai megoldás rendelkezésre áll, ennek a technikai részleteinek a kidolgozása zajlik jelenleg" - mondta.

"Mindenkit megnyugtatok, Magyarország energiaellátása biztonságban van és biztonságban is marad" - tette hozzá.

Szijjártó Péter szavait úgy lehet értelmezni, hogy a magyar kormány nyitott a tavaly szeptemberben 10+5 évre kötött orosz gázszerződés módosítására, akár a fizetési devizanem euróról rubelre átírására is. Igaz azt is jelezte később, hogy technikai megoldás is van arra, hogy az itthon euróban elindított átutalás végül rubelben érkezzen meg a Gazpromhoz, mint ahogy azt eddig a legtöbb európai gázvásárló (legalábbis legfelső állami politikai szinten) deklarálta. Egyelőre tehát nem világos, hogy pontosan milyen tartalmú módosításra nyitott a kormány, így akár az is lehet, hogy a fizetési devizanem rubelre átírásáért cserébe esetleg az oroszok hajlandók változtatni az árazási paramétereken, vagy egyéb tényezőkön. A február elsején tartott Putyin-Orbán sajtótájékoztatón az orosz elnöktől elhangzott, hogy majd április elején születik végső döntés arról az akkori magyar kérésről, hogy évi 4,5 milliárd köbméterről 5,5 milliárdra emeljék az éves leszállított gázmennyiséget. Közben kitört a háború, életbe léptek az oroszellenes szankciók és az EU-ban az állam- és kormányfők eldöntötték az orosz fosszilis energiahordozókról való mielőbbi leválást, vele együtt pedig önkéntes alapon a közös gázvásárlásban részvételt. Szijjártó egyik fenti jelzése arra utal, hogy az ebben való részvételt elutasítja a kormány, így elképzelhető, hogy továbbra is szorgalmazza a kormány az éves orosz gázszállítás 5,5 milliárd köbméterre növelését, az viszont szembe menne a magyar kormányfő által is aláírt uniós stratégiai iránnyal.

Arról is beszélt a tárcavezető, hogy Szerbiát már tegnap fel kellett volna venni az Európai Unióba, azonban még a pótvizsgán átmehet a közösség, ha holnap megtörténik az ország csatlakozása. Kitért arra is, hogy épül a Budapest-Belgrád vasúti pálya, év végére kész lesz a Szeged-Szabadka vasútvonal felújítása, a vége felé közeledik két magyar vállalati beruházás Szerbiában összesen négymilliárd forint értékben, és a szomszédos országnak hazánk energiaellátásában is nagy a szerepe.

