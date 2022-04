Járműipar 2022: meg kell küzdeni minden egyes autóért

Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára a beszélgetés moderátora a hazai járműipar meghatározó szereplőit a szektor tavalyi és a jelenlegi kihívásokról kérdezte.

Krisztián Róbert, a Magyar Suzuki Zrt. operatív igazgatója elmondta, hogy az autógyár számára fontos az orosz-ukrán piac, hiszen azokon évente mintegy 10 ezer autót értékesítenek. A háború miatt azonban a vállalat megszüntette ezen célországokba az autók gyártását és szállítását annak ellenére is, hogy a jelenlegi körülmények között minden autó számít, illetve az is, hogy ne veszítsenek gyártókapacitást. Jelenleg is azon dolgoznak, hogyan tudják ezeket a járműveket más piacra átirányítani.

Ez rövid távon okoz nehézséget, hiszen ezek az autók külön specifikációval vannak gyártva az adott piacokra.

Hosszabb távon ezt a problémát meg tudják oldani, mivel más specifikációjú autókat terveznek be, és a piac is képes manapság 10 ezer autó felszívására. Az ellátási láncról megjegyezte, hogy a háborúzó két ország piacáról nincs TIER1 beszállítójuk, direktben a várható anyagellátási problémák nem érintik őket, azonban indirekten mégis érintettek, mert a beszállítóiknak vannak ezekből az országokból alvállalkozóik.

A tavalyi év második felét teljesen átírta a félvezető hiány, a két műszak helyett csak egyben tudott gyártani az esztergomi gyáruk hosszú időn keresztül, emiatt 35 százalékkal kevesebb autót gyártottak, mint amennyit terveztek. Az idei évhez optimistábban állnak, mint a tavalyi év második feléhez a nehezített körülmények ellenére, a félvezető hiány velük marad, ezt tetőzi a háború. Úgy véli, hogy a következő időszakban az autóipar tervezhetősége nem lesz stabilizálható, a piaci szereplőknek az adódó kihívásokra gyorsan kell majd reagálniuk.

Mesics Olívia, az Opel Szentgotthárd Kft., Stellantis gyár­igazgatója, ügyvezető igazgatója ismertette, hogy a világ negyedik legnagyobb autóipari vállalata a Stellantis, amely 93 gyáregységgel működik világszerte. Ez egyik oldalról nagy jelentőséget jelent a hazai vállalat számára, másik oldalról azonban erős a verseny, így minden kihívás megsokszorozódik. A felszínen maradás érdekében még okosabban kell reagálniuk, hiszen nemcsak a külső versenyhelyzetben, hanem a belsőben is meg kell állni a helyüket. A szentgotthárdi üzemet az ukrán-orosz válság nem érinti, mivel a beszállítói láncuk elsősorban nem ebben a régióban van, de értelemszerűen indirekt módon, mint mindenki másra, ez a történet hatással van rájuk is.

A termelésüket a félvezető-, chiphiány, illetve egyéb anyagellátási problémák határozzák meg. Szintén azt emelte ki, hogy a tavalyi év rámutatott arra, hogy rugalmasnak kell lenniük a járműipari cégeknek. Tavaly 20 százalékos darabszám vesztést könyveltek el az eredeti tervekhez képest. A szerelősoron idén áprilistól három műszak helyett két műszakban tudnak termelni a negatív hatások egyensúlyozása érdekében. Mesics Olívia szerint azáltal, hogy egy hatalmas globális ellátási lánc részei, még vannak a piacon veszélyek, így továbbra is résen kell lenni, mert nem tudni, hogy ennek a kialakult helyzetnek mikor lesz vége.

Dr. Keszte Róbert, a Continental Csoport Magyarország országigazgatója arról beszélt, hogy a világban zajló folyamatok annyira összetettek, amelyek nemcsak példátlanok, hanem sok aspektust is vetnek fel. A koronavírus-járvány sem tűnt még el, Kínában újabb hulláma terjed, amely nehezíti a beszerzéseket. Másfél éve küzdenek a félvezető hiánnyal, mindezt tetőzi az orosz-ukrán háború, amely bizonytalanságot okoz. Ezzel párhuzamosan a keresleti oldal továbbra is nagyon erős, bármennyi autót el lehet adni, ugyanakkor nem mehetünk el amellett sem, hogy a jövőben áremelkedésekre is számítani kell.

Magyarországon a Continental egyrészt gumiipari gyárakkal van jelen, másrészt elektronikai és szenzorgyártással. Az ellátási problémát a gumigyártáshoz szükséges koromnál és szintetikus kaucsuknál érzik, mivel ezen alapanyagok az orosz és ukrán piacról érkeztek. A világpiacon vannak ugyan alternatívák, azonban azokra való átállás időigényes és magasabb beszerzési árat is jelent.

A Continental országigazgatója úgy látja, hogy ezeket a nehézségeket a 2022-es üzleti évük megszenvedi majd.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy vállalat a Covid-19 ellenére rekordévet döntött tavaly. A másodlagos piacra termeltek 2018 előtt, azóta már beszállítóik az OEM-knek is. Tatabányán több mint 230 féle méretben prémium kategóriás autókra gyártanak abroncsokat.

A háború több módon érintette a Bridgestone-t, amely felfüggesztette orosz gyártóüzemét, ezzel az exportot is. A kiesés kompenzálásra a többi üzemre hárul. Az egész válságot az fogja meghatározni, hogy az orosz és ukrán alapanyagokból mennyi van az európai raktárakban, főleg az OEM-knél felhalmozva - értékelte a helyzetet, megjegyezve, hogy az az ellátási láncukban a félvezetők hiánya nem okoz nagy problémát. Topolcsik Melinda optimistán tekint az idei évre, újabb megrendelések esetén a 155 ezer négyzetméteres tatabányai csarnokukat bővíteni is képesek.

Szente Ferenc Zoltán, a Rehau- Automotive Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a győri gyáruk 2013-ban épült, míg a legújabbat mintegy két hónapja adták át Újhartyánban, amely magas felszereltségű, fejlettségű festőtechnológiával rendelkező üzem. A gyár felfutását nem könnyítette meg az elmúlt két év, a 2021-es év jól indult, ugyan beszállítóként az OEM-ktől függnek. A tavalyi év közepén jól érzékelték az OEM-k félvezető hiánnyal küzdését, amely miatt a gyártást a Rehaunak is vissza kellett fognia. Reménykedésre adott okot a tavalyi utolsó negyedév még annak ellenére is, hogy világos volt, hogy a félvezetők problémája nem oldódik majd meg. Az idei év is jól indult, optimistán tekintettek 2022-re az orosz-ukrán háború kitöréséig. Az ügyvezetőt jobban aggasztja az energia, azon belül nem is ár, inkább az ellátásbiztonság, mivel a festőtechnológia gáz nélkül nem tud működni.

