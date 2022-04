Oszkó Péter: öngyilkos dolog most szuverenitási kérdést csinálni az EU-s feltételek teljesítéséből

Portfolio 2022. április 08. 15:24

Hamarosan jön a Portfolio Checklist pénteki adása. Napi podcastünk mai epizódjában vendégünk lesz Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, akivel az egyre feszülő költségvetés problémáiról beszélünk majd, de emellett az is kiderül, hogyha most kéne betöltenie a pénzügyminiszteri posztot, mi lenne az első intézkedése. Emellett természetesen a ma napvilágot látott, 15 éves inflációs csúcsról is szó lesz a műsorban.