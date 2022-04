Az EU fő klímafegyverét is hatástalanítaná Orbán Viktor a rezsicsökkentés érdekében

Egyelőre az EU-tagok kisebb része támogatja az Orbán Viktor kormányfő által április 6-án ismertetett, több ország, illetve szervezet által régebb óta szorgalmazott felvetéseken alapuló, a magas energiaárak ügyében szorgalmazott azonnali brüsszeli intézkedések többségét. A bioüzemanyagok ügyében viszont az Európai Bizottság már korábban közölte, támogatja a tagállamokat a bekeverési arány csökkentésében.

Amíg a háború tart, addig minden adminisztratív előírást, ami az árakra vonatkozik, fel kell függeszteni – mondta a miniszterelnök a választások után tartott első nemzetközi sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy a rezsicsökkentés fenntarthatósága a GDP-növekedéstől függ és attól is, hogy az EU dönt-e a három magyar javaslatról. Beszámolója szerint a magyar fél már meg is tette javaslatait a három, általa szükségszerűnek tartott lépés ügyében, melyek a következőt voltak:

Fel kell függeszteni az ETS rendszert. Fel kell függeszteni azt a szabályozást, ami összekapcsolja a villamos energia árát a gáz árával. Fel kell függeszteni, hogy kötelezően be kell keverni biológiai eredetű komponenst az üzemanyagba.

Az alábbiakban bemutatjuk a lehetséges hatásait tekintve rendkívül jelentős felvetések eredetét és megvalósulásuk esélyeit:

Fel kell függeszteni az ETS rendszert

A 2005-ben létrehozott EU ETS szén-dioxid-kibocsátás-kereskedelmi rendszer az Európai Unió egyik, ha nem a legfontosabb eszköze a globális felmelegedés elleni fellépés során. Az Európai Bizottság szerint 2005-ös bevezetése óta az érintett szektorokban összességében több mint 40 százalékkal mérséklődött az ÜHG-kibocsátás, noha a rendszer sokáig gyermekbetegségekkel küzdött, és számos átalakítás után a kibocsátási egységek árfolyama csak az utóbbi 4 évben kezdett tartós emelkedésbe. A drágulás különösen meredek pályára állt a koronavírus-járvány okozta válságot követő gazdasági fellendülés kezdetétől, egyre nagyobb extra költségterhet róva az érintett európai iparágakra, ezáltal áttételesen a fogyasztókra is, legyenek azok vállalkozások vagy a lakossági energiafogyasztók.

A kibocsátáskereskedelmi rendszer kritikusai korábban főleg az európai gazdaság versenyképességét rontó hatására hivatkoztak, de az utóbbi időben már az energiabiztonságot veszélyeztető, az energiaszegénységet növelő tényezőként említik, míg a szisztéma védelmezői szerint sokkal inkább a klíma-, környezet és egészségpusztító fosszilis energiaipar átalakítását lassító politika tehet a mostani helyzet kialakulásáról. Így, míg a még radikálisabb klímaügyi fellépést sürgető zöldek az EU ETS további reformját tartják szükségesnek a szén-dioxid-kibocsátás árának magasan tartása érdekében, az energiaintenzív iparágak és a széntől leginkább függő államok részéről az árfolyam-emelkedés mérséklésére és a rendszer ideiglenes felfüggesztésének igénye is felmerült.

Ezt a lehetőséget elsőként Lengyelország vetette fel még 2021-ben, melyet Csehország is támogatott, de a szénre szintén nagymértékben ráutalt Németország szakértőinek megszólalásai között is felbukkant az indítvány. A magas energiaárakért az EU ETS rendszert okoló lengyel álláspontot már korábban támogatta Orbán Viktor magyar kormányfő is.

A lengyelek szerint az energiatermelési költségek 60 százalékát a karbonkvóta ára teszi ki, az Európai Bizottság, és más, a témával foglalkozó szervezet szerint viszont ez az arány jóval alacsonyabb, és valahol 10 és 23 százalék között alakulhat. Ezek szerint az áramárak elszállásának fő oka a földgázárak drasztikus emelkedése, ami miatt a villamosenergia-termelésben jelentősen megnőtt a szén aránya, ami viszont felhajtotta a kibocsátási egységek árát is, azzal együtt, hogy ebben a spekulánsoknak is volt szerepük.

Forrás: Ember

Nem véletlen, hogy épp a lengyel kormány a leghangosabb szószolója az EU ETS felfüggesztésének, hiszen az EU-ban messze a legnagyobb, 70 százalék körüli szénfüggősége a lengyel villamosenergia-szektornak van. A sorban Csehország (39,9 százalék) és Németország (29 százalék) következik, míg a Magyarországon termelt elektromos áramnak az uniós átlagnál kisebb, 8,4 százaléka származik szénből.

Egyelőre nem tűnik valószínűnek, hogy jelentős támogatást kapna az EU ETS felfüggesztésére irányuló javaslat, de a helyzet súlyosbodása esetén ez nem is zárható ki a jövőben. A 2021 nyarán bemutatott "Fit for 55" uniós klímacsomag az épületekre és a közúti közlekedésre is kiterjesztené a rendszert, amit mások mellett a magyar kormány is kezdettől fogva ellenzett.

Fel kell függeszteni azt a szabályozást, ami összekapcsolja a villamos energia árát a gáz árával.

A földgáz- és villamosenergia-piacok szétválasztása mellett 2021 nyara óta érvel Spanyolország, de törekvését Portugália, Belgium, Olaszország, Franciaország és már Magyarország is támogatja.

Az EU liberalizált és egyre inkább integrált villamosenergia-piacainak árai szorosan kötődnek a földgáz árához, olyannyira, hogy noha a gázalapú termelés részaránya uniós átlagban mindössze 20 százalék körüli (Magyarországon több mint 33 százalék) az árammixben, mégis elsősorban ez befolyásolja a nagykereskedelmi áramárakat. Az alkalmazott piaci modell szerint ugyanis az áramárakat a legdrágább forrás ára határozza meg, amelyek a kereslet kiegyenlítésében kulcsszerepet betöltő, rugalmasan szabályozható gázerőművek, akkor is, ha az ezeknél jóval olcsóbban termelő megújulós és nukleáris kapacitások nagysága meghaladja a gázerőművekét.

Forrás: Ember

Több ország, mindenekelőtt Németország határozottan ellenzi a piaci árazási modell reformját, ehelyett inkább a magas árak lakossági fogyasztókra és vállalkozásokra gyakorolt hatásainak enyhítésére fókuszálnának. Nagyjából ezt az álláspontot képviseli az Európai Bizottság is, mely szerint az aktuálisan alkalmazott modell hatékonyságot, transzparenciát és ösztönzőket biztosít a költségek lehető legalacsonyabb szinten tartásához. A legtöbb EU- tagország is ezt a modellt alkalmazta már azelőtt, hogy az uniós szabályozásba foglalták volna, és a világ legtöbb villamosenergia-piaca is ezen a mechanizmuson alapul, mivel az általános konszenzus szerint ez a modell a leghatékonyabb a liberalizált árampiacokon.

A Bizottság szerint az alternatíva nem biztosítana alacsonyabb árakat, illetve úgy véli, a fogyasztók számára összességében azért is kedvezőbb a mostani modell, mert reálisan feltárja a valódi költségeket, és az energiahatékonyság növelésére, illetve arra ösztönzi az egyéneket, hogy maguk is váljanak termelővé (prosumer). A testület ezért a lehetőségek között egyelőre nem számol az áram- és földgázpiac szétválasztásával - erősítette meg március 23-i közlése. Az elképzelést támogató országok azonban valószínűleg nagy erőkkel próbálnak más tagállamokat is az ügy mellé állítani, ahogyan azt Mario Draghi olasz miniszterelnök korábban jelezte is.

Az Európai Bizottság május közepéig terjeszti elő az orosz gáztól, olajtól és széntől való függőség 2027-ig történő megszüntetésére, az EU energiamixének dekarbonizálására, illetve az uniós árampiac optimalizálására fókuszáló további konkrét javaslatait.

Fel kell függeszteni, hogy kötelezően be kell keverni biológiai eredetű komponenst az üzemanyagba.

A javaslat tulajdonképpen nyitott kapukat dönget, tekintettel arra, hogy március 23-i állásfoglalásában maga az Európai Bizottság is úgy fogalmazott, támogatja a tagállamokat a bioüzemanyagok bekeverésének csökkentésében, és egy másik V4-ország, Csehország már március 11-én felfüggesztette a biokomponensek fosszilis üzemanyaghoz való keverését. Míg azonban Prága elsősorban az üzemanyagdrágulás megfékezésének célját tartotta szem előtt, a brüsszeli testület az élelmiszer- és takarmánypiacokra nehezedő nyomás mérséklését reméli a lépéstől, és hasonló megfontolásból az elmúlt hetekben számos zöldszervezet, például a Greenpeace is sürgette az EU-tagokat, hogy függesszék fel az élelmiszer-alapanyagokból történő bioüzemanyag-gyártást.

Az üzemanyagokba kevert bioetanol és biodízel előállítása már a háború előtt is drágább volt, mint fosszilis megfelelőik gyártása, a konfliktus hatására pedig a bioüzemanyagok termelési költségei is megugrottak. Az ukrajnai háború egyértelműen felerősítette a bioüzemanyagok körüli vitát, ez azonban nem a benzin- és dízelárakkal, illetve a biokomponensek üzemanyagárakon belüli pár tíz forintos tételével, sokkal inkább az ’üzemanyag vagy étel’ dilemmával, az élelmiszerbiztonsággal és az élelmiszer-alapanyagokból gyártott bioüzemanyagokkal kapcsolatosak.

A bioetanol és biodízel alapanyagként is szolgáló búza és árpa globálisan kereskedett mennyiségének ugyanis körülbelül egynegyede Ukrajnából és Oroszországból származik, míg a kukorica esetében 15 százalék, a napraforgóolajnál pedig több mint 60 százalék az arány. A háború következtében a piaci kilátások bizonytalanná tették a kilátásokat, hozzájárulva a nagyrészt az energiaválság miatt sokéves csúcsra emelkedő globális élelmiszerár-inflációhoz. Ukrajna március 9-én be is tiltotta élelmiszerexportja zömét, Oroszország pedig szintén részleges élelmiszerexport-tilalmat vezetett be, így a piacok a búza- és kukoricaexport jelentős kiesésére számítanak. Közben a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb szélsőséges időjárás eleve egyre nagyobb kockázatot jelent a növekvő globális népesség élelmiszer-ellátására nézve.

Az élelmiszernövényekből történő bioüzemanyag-gyártás felfüggesztésének szorgalmazói szerint a lépés csökkentené egy lehetséges globális élelmiszerársokk és -válság kialakulásának esélyét. Számítások szerint csak a búza kiiktatása az európai bioüzemanyag-alapanyagok közül önmagában több mint 20 százalékban kompenzálhatná a kieső ukrán exportot a globális piacon. E szerint csupán a benzinhez kevert bioetanol formájában naponta körülbelül 10 ezer tonna búzát égetnek el az EU útjain futó járművek - ez több mint 10 millió 1kg-os kenyér elkészítéséhez lenne elegendő.

A bioüzemanyag-iparág viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a belföldi gyártású biokomponensek nem csak a klímacélok elérésében kulcsfontosságúak, amint ez például a Nemzetközi Energiaügynökség korábbi jelentéseiből is kiderül, de az orosz fosszilis olaj importjától való európai függőség felszámolását is szolgálják. Az iparág ezért inkább még növelné is a bioüzemanyag-termelésre szolgáló európai földterület nagyságát. Amint azonban a fentiek jelzik, egy ezzel éppen ellentétes trend beindulására jelenleg jóval nagyobb az esély.

Forrás: Transport & Enviroment

Címlapkép: Portfolio