Drámai növekedést hozott a koronavírus egy befektetésnél, főleg Európában kattantak rá az emberek

Drámai ütemű növekedést mutattak a koronavírus-járvány kirobbanása óta a tematikus befektetési alapok a világon, néhány közülük elképesztő hozamokat ért el, de hosszabb távon már korántsem olyan meggyőző a teljesítményük – számol be a hírről a Financial Times

A cikk a Morningstar adataira hivatkozva azt írja, hogy az elmúlt 10 évben a tematikus alapok részesedése a globális befektetési piacon megháromszorozódott, a részvényalapok kategóriáján belül 2,7%-ra nőtt a részesedésük. A tematikus alapok számos népszerű trendet karolnak fel, a mesterséges intelligenciától a Z generációt érintő trendekig, így nem meglepő, hogy sok befektető kereste ezeket a befektetéseket.

Az adatok azt mutatják, hogy különösen a pandémia óta ugrott meg jelentősen a tematikus alapok kezelt vagyona, világszerte már több mint 800 milliárd dollárt fektetnek be részvényalapú tematikus alapokba. Ehhez képest 2011 végén ez az összeg mindössze 71 milliárd dollár volt, ami az akkori részvényalapok kezelt vagyonának 0,8%-ának felelt meg.

A tematikus alapok kapcsán ugyanakkor azt a problémát hozza fel a cikk, hogy az USA-ban például sok esetben a tematikus tőzsdén kereskedett alapok gyakran a témájukhoz tartozó piac csúcsán vagy annak közelében indulnak. Ebből adódóan fennállásuk első öt évében átlagosan évi 4 százalékponttal teljesítették alul a szélesebb részvénypiacot kockázattal korrigált alapon.

Az is igaz azonban, hogy sok tematikus alap figyelemfelkeltő hozamot ért el a világjárvány 2020 márciusi kezdete óta. A tematikus alapok több mint fele felülmúlta a Morningstar Global Markets indexét a 2021 végéig tartó három évben - áll a Morningstar jelentésében.

A számok azonban azt is mutatják, hogy a hosszabb távú rekordok közel sem ilyen meggyőzőek: a tematikus alapok mindössze 39 százaléka verte az indexet öt év alatt. A Morningstar szakértői szerint ez annak is köszönhető, hogy a hagyományos alapokhoz képest magasabb díjakkal dolgoznak, ez pedig kihat a hozamra is. Mindemellett az is „gyengéje” a tematikus alapoknak, hogy a befektetési stratégia idő közben változni szokott.

A Morningstar szerint tavaly rekordszámú, 589 tematikus alapot indítottak, ami több mint kétszerese a korábbi rekordnak, a 2020-as 271-nek, így a teljes számuk 1 952-re emelkedett. A 2021 végéig tartó két év alatt a vagyon 255 milliárd dollárról 806 milliárd dollárra nőtt, a leggyorsabb növekedés Európában következett be, a kontinens részesedése a 2002-es 15 százalékról tavaly év végére 55 százalékra ugrott, míg az USA 51 százalékról 21 százalékra esett vissza ugyanebben az időszakban.

